DHA YURT BÜLTENİ - 2

30.12.2019 09:04 | Son Güncelleme: 30.12.2019 09:04

İZMİR'DE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ İLE BİR DOKTORUN EŞİ AYNI SAATLERDE ÖLDÜRÜLDÜ - YENİDEN

İzmir'in Torbalı ilçesinde İlçe Sağlık Müdürü 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park (53) evinin önünde, 20 dakika sonra ise Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'nin eşi 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal evlerine gelen bir kişinin silahlı saldırısı sonucu öldürüldü. Dr. Gülcemal'i silah zoruyla götürdüğü ATM'den para çektiren şüpheli olay yerinden kaçtı. Park'ın öldürülmesini önce hırsızlık olarak değerlendiren polis, kısa süre sonra doktor eşi Gülcemal'in de öldürülmesi ile iki olay arasında ilişki bulunabileceği şüphesiyle soruşturmayı genişletti.

Olay, saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki apartmanda meydana geldi. Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kimliği belirsiz kişinin tabanca ile park'a ateş açıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Park, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fuat Mehmet Park'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYNI SAATTE DOKTOR EŞİ DE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜPolis ekipleri, Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken aynı saatlerde Torbalı Alpkent Mahallesi 1032 sokakta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'in evlerine gelin silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. İddiaya göre kapıyı çalarak içeri giren siylahlı kişi, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Dr. Harun Gülcemal'i ise silah silah zoru ile rehin alan saldırgan, yakındaki bir ATM'ye götürdü. Burada, 1500 TL nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Dr. Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı. POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİNE HABER VERDİDr. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerni haber verirken, koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini belirledi. polis, yaklaşık 700 metre mesafede işlenen 2 cinayet arasında ilişki olabileceği şüphesiyle soruşturmayı bu yönde genişletti. VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ İLÇEYE GELDİTorbalı'da peş peşe yaşanan iki cinayetin ardından İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek soruşturma hakkında bilgi aldı. Dr. Gülcemal'in ifadeleri doğrultusunda eşgali belirlenen şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.DR. GÜLCEMAL, 1 HAFTA ÖNCE SALDIRIYA UĞRADITorbalıda sağlık camianda işlenen iki cinayetle ilgili soruşturma sürdürülürken, bu arada Dr. Harun Gülcemal'in yaklaşık bir hafta önce Torbalı Devlet Hastanesi'nde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi. D. Gülcemal'in bu olaydan sonra saldırgan hakkında şikayetçi olduğu ve soruşturma yürütüldüğü anlaşıldı. Polisin bu ayrıntıları da incelediği belirtildi.ZANLI POLİSLE ÇATIŞTI: 1 POLİS AĞIR YARALIİzmir Torbalı'da Hatice Gülcemal'i evinde öldürüp, rehin aldığı doktor eşi Harun Gülcemal'den de silah zoruyla ATM'den para çektirdikten sonra kaçan kaçan cinayet zanlısı, saat 00.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yazıbaşı İzmir Caddesi üzerindeki bir otelin önünde polisle çatıştı. İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi olayı ile ilgili de şüpheli olarak aranan kişinin çatışmadan sonra kaçtığı öne sürülürken, bir polisin yaralandığı öğrenildi. Ağır yaralanan polis memuru dokuz Eylül üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.BÖLGE ABLUKAYA ALINDIBu arada çatışmanın yaşandığı Atatürk Mahallesi'ne Polis Özel Harekat ekipleri ile jandarma görevlileri de sevk edildi. Güvenlik görevlileri, çelik yelek giymeleri konusunda uyarıldı. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri, silahlı saldırganın yakalanması için çevrede geniş çaplı arama başlattı. ZANLI AYAĞINDAN YARALI HALDE KAÇTIİzmir'in Torbalı ilçesinde Hatice Gülcemal'in katil zanlısı, öldürülen İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın da şüphelisi olarak aranan silahlı saldırganın, Yazıbaşı İzmir Caddesi'ndeki bir otele gittiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, söz konusu otelin çevresini sardı. Bu sırada polisleri gören zanlı, otelin birinci katından aşağıda bulunan markete indi. Zanlı ile polis ekipleri arasında burada çatışma çıktı. Çatışmada başından yaralanan polis memuru Y.K. (35) ağır yaralanırken, zanlı marketin arkasında bulunan pencerenin camını kırdı. Bu sırada kendisini fark eden polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan kaçmayı başardı.POLİS AMELİYATA ALINDIDurumu ağır olan polis memuru Y.K., ekip arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen ambulansla önce Torbalı Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan polis memurunun ameliyata alındığı bildirildi.POLİS VE JANDARMA TEYAKKUZDA İzmir polisini alarma geçiren silahlı saldırganla ilgili başlatılan geniş çaplı operasyon kapsamında, Özel Harekat Polisleri ve Jandarma ekipleri ilçeyi abluka altına aldı. çelik yelekli güvenlik güçleri, zanlıyı yakalamak için ilçenin ana cadde ve sokaklarını didik didik aramaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü-------------------------Olay yeri görüntüleri-Polis ekiplerinin olay yerindeki görüntüleri-Cenaze arabasının olay yerine gelmesi-Cenazenin cenaze arabasına taşınması

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK- İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir),

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Kayseri'de yılbaşı öncesi DEAŞ'a operasyonu: 9 gözaltı Kayseri'de yaklaşan yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik şafak operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü yaklaşan yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Sabahın ilk ışıklarında TEM ve Özel Harekat polislerinin katıldığı operasyonda Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Operasyonda Suriye ve Irak uyruklu 9 kişi gözaltına alındı. Yakalanarak kelepçelenen şüphelilerin evinde arama yapıldı. Şüpheliler sorgu öncesi Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliğine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Görüntü Dökümü-------------------------Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolü için hastaneye getirilişi-Diğer genel detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ-DHA

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Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 2'si Irak, 4'ü Suriye uyruklu 6 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte daha önce örgüt üyeliğinden haklarında işlem yapılan, örgüt adına istihbarat topladıkları tespit edilen 6 kişiyi yakalamak için şafak vakti operasyon düzenledi. Irak uyruklu Ahmed Tair M., Mehdi Mohsin Hasoo N. ve Suriye uyruklu Mamun A., Abdulfettah E., Salih S. ile Cemil S.'nin evlerine özel harekat timlerinin de desteğiyle girildi. Evlerde yapılan yapılan aramalarda 6 şüpheli, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü------------------------Özel harekat polislerinin bakın yapılan eve yürümesiPolislerin binaya girmesiPolislerin "Aç kapıyı" diye bağırmasıBaskın yapılan evin çevresinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan polisler Polis araçları

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen 24 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.Uyuşturucuya yönelik çalışmalarını sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcısı (torbacı) olduğu iddia edilen 24 kişinin adresini tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği bazı evlerin demir kapıları, özel harekat polislerince koç başı ile kırılarak girildi. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü------------------------Baskın yapılan evin önündeki özel harekat polisleriPolislerin binaya giriyiPolislerin "Aç kapıyı" diye bağırmasıUzun namlulu silalarla evin önünde duran polislerÖzel eğitimli narkotik köpeğinin arama için eve girmesiÇevrede güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

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Van'da 656 tarihi eser ele geçirildi Van Jandarma ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde seyahat eden bir yolcuya ait çantada, Roma, Bizans ve Ortaçağ dönemlerine ait olduğu belirtilen toplam 656 yüzük, broş, sikke, oku ucu, mühür ile tarihi eserleri bulmak için kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gevaş ilçesi Yoldöndü Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan yolcu otobüsünde şüpheli hareketleriyle dikkat çeken yolcunun üstü ve çantası arandı. Yapılan detaylı aramada Roma, Bizans dönemlerine ait 544 sikke, Ortaçağ dönemine ait 18 yüzük, 18 broş, 6 ok ucu, 1 mühür ve 69'u muhtelif olmak üzere toplam 656 tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

HABER: Behçet DALMAZ/VAN,

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Kaynak: DHA