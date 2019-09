Dha yurt bülteni - 18

21.09.2019 18:04

Bu maçı sadece; evliler, kadın ve çocuklar izleyebildi

BİLECİK Emniyet Müdürlüğü, Bilecikspor ile 1299 Bilecik futbol takımları arasında oynanacak 1'nci Amatör Ligi karşılaşmasında tribünlere farklı noktalardan giriş imkanının bulunmadığı ve tribünler önünde tel örgü olmadığı için, maçı sadece evli erkeklerin eşleriyle birlikte, kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların izlemesine karar verdi. Karşılaşmayı 70 kadar taraftar izledi.

Bilecik'te 1'nci Amatör Lig yeni sezonu, bugün Bilecikspor- 1299 Bilecik takımları arasında Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki sentetik sahada yapılan karşılaşmayla başladı. Karşılaşma öncesi İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku, Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı, kulüp yöneticileri dün sentetik saha ve çevresinde incelemelerde bulundu. Bilecik Emniyet Müdürlüğü, iki tribünü bulunan sentetik sahada kent merkezinin iki takım taraflarının tribünlere farklı noktalardan giriş imkanının bulunmadığı ve tribünler önünde tel örgü olmadığı için maçın sadece evli erkeklerin eşleriyle birlikte, kadınlar ve 12 yaşından küçük çocukların izlemesi kararını verdi.

Bilecikspor Kulübü Başkanı Aydın Avcı, kararın emniyet tarafından alındığını belirterek şunları söyledi:

"Biz şu an 2019 yılındayız, aslında bunun temeli nedir? Sebebi stat olmaması. Biz burada incelemeler yaparken, statta tel örgülerin olmaması nedeniyle güvenliği tehlikeye sokacağını söylediler. Biz sportif tarafından düşünüyor, emniyetimiz güvenlik yönünden düşünüyor. Onlar bu işi bilen merci olduğu için biz farklı düşünebiliriz. Bilecik halkı hiçbir zaman böyle bir taşkınlığa sebep vermez. İki kardeş takım oynuyor, biz böyle bir bakış açısındayken idarecilerin de biraz bu konuda toleranslı davranmalarını bekliyoruz. Görüyorsunuz tribünler bom boş, burası daha cıvıl cıvıl olabilirdi. Görüyorsunuz damsız girilmez modu var. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım bile bu aşamada kabul edilmiyor."

POLİS, KONTROL NOKTASI KURDU

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, maçın oynanacağı Şeyh Edebali Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki sentetik saha girişinde uygulama ve arama noktası kurdu. Maça gelen bekar erkekler ve 12 yaşından büyükler alınmazken, eşiyle gelen taraftarlar aranarak içeri alındı. Uygulama nedeniyle 2 bin 414 kişilik iki tribünde maçı sadece 70 kadar taraftar izledi. Bilecikspor ve 1299 Bilecik spor kulüplerinin maçında iki takımında beyaz forma ile sahaya çıkması nedeniyle Bilecikspor'a antrenmanlarda kullanılan yeşil renkli yelekler verildi.

'BEKARLAR MAÇ İZLEYEMEZ Mİ?'

Bilecikspor taraftarlarından 22 yaşındaki Ersel Başkaya ise bekarın maça alınmasına tepki gösterdi. Kararı saçma bulduğunu kaydeden Başkaya, "Bu maç için uzun süredir hazırlanıyorduk. Bilecik'in kenti takımıyla maç yapıyoruz. Başka takım olsa demek ki evden çıkamayacağız. Saçma bir karar. Maça gitmek istedik ama evli olmadığımız 12 yaşından büyük olduğumuz için gidemiyoruz. Güvenlik önlemi nedeniyle yasaklandığı söylendi ama polis isterse güvenlik tedbiri alabilir. Bizim olay yaratacağımız bir maç, bu taraftarlara yönelik bir karar bu, bizi maçlardan geride tutmak istiyorlar. Neymiş evliler gidebilirmiş, bekarlar maç izleyemez mi'ö diye tepki gösterdi.

Maça eşi ve oğluyla birlikte gelen Samet Özlü de karara tepki gösterdi ve 25 arkadaşının stada giremediğini söyledi. Özlü, "Alınan karara göre bekar olan erkekler maça giremiyorlar. Bizde maça girmek için çocuğumuz ve eşimizle geldik. İnşallah bizim bu şekilde alırlar, çünkü giremeyen 25 kadar benim arkadaşım maça gelemiyor. Şu anda amatör takımda yeni başlayan bir ligde Bilecik'te buna hiç gerek yok. İki takım da Bilecik'in kent merkezinin takımları. Taraftarlar olarak hepimiz kardeşiz, maçı da beraber izliyoruzö şeklinde konuştu.

'BU MAÇA DAMSIZ GİRİŞ YOK'

Bilecikspor taraftarlarından Melih Karaçam da karşılaşmaya eşi Buket Karaçam ile birlikte geldi. Maça 'damsız' almadıklarını söyleyerek bu karara tepki gösteren Melih Karaçam, "Evet, bu maçta damsız girilmez uygulaması var. Çok ilginç bir durum. Yedi senedir orada bir stat var hiçbir şey yapılmıyor. Biz bu çileleri her sene çekiyoruz. Şimdi buraya taşınmaya başladık. Bakalım seneye ne olacak? Neyse eşimizle birlikte bir aktivite oldu ama bu rezillik bitsin artıkö dedi. Buket Karaçam da eşine destek çıkarak, "Bilecikspor'a gönül vermiş bir kadın olarak kocamla birlikte maça geldik. İnşallah güzel bir sonuç alırız. Aslında bu ceza iyi de oldu, bahaneyle bende maça geldim. Ama zaten sevdiğim bir şeyö ifadelerini kullandı.

Düğün konvoyunda kaza: 5 yaralı

ADIYAMAN'da, düğün konvoyundaki otomobille karşı yönden gelen otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Akrabalarının düğünü için kent merkezi yönünde ilerleyen düğün konvoydaki Berkay Doğan yönetimindeki 27 RN 724 plakalı otomobil karşı yönden gelen ve sürücüsü öğrenilemeyen 25 SE 153 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Berkay Doğan ile otomobilindeki Yusuf Doğan, Hüseyin Doğan, Betül Berktaş ve Haydar Bektaş yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Eldiven takıp tarihi Kaleiçi'ni temizlediler

ANTALYA'da, 'Dünya Temizlik Günü' etkinlikleri kapsamında kent sakinleri tarihi Kaleiçi'nde çöp topladı.

Estonya'da başlayan küresel çevre hareketi 'Let's Do It' (Haydi yapalım) projesi etkinlikleri kapsamında tüm dünyada eş zamanlı düzenlenen çöp toplama etkinliği Antalya'da da düzenlendi. Etkinliğe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, STK temsilcileri ve çok sayıda kent sakini katıldı.

Tarihi Hadrian Kapısı (Üçkapılar) önünde toplanan çevre dostları, ellerine taktıkları eldivenlerle tarihi Kaleiçi'nde çöp topladı. 'Let's Do It- yazılı tişörtler giyen kalabalık, tarihi semtte çöp toplayarak Yat Limanı'na kadar gitti.

Katılımcılara teşekkür eden Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Let's Do It çalışması ve Küresel İklim Grevi aynı döneme denk geliyor. Dünyayı hep beraber kirletiyoruz. Küresel ölçekte kirliliğe 'dur' dememiz gerekiyor. Çevresel tahribata 'dur' dememiz gerekiyor. Mevcut kirlilikleri temizlememiz gerekiyor" dedi.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Şimal Karakulak da Dünya Temizlik Günü Bildirisini okudu. Karakulak, "Doğal kaynaklarımızın hızla tükenmesi nedeniyle ortaya çıkan sorunların başında çevre kirliliği ve iklim değişikliği gelmektedir. Bizler bu umursamaz tavırlarımızla bindiğimiz dalı kesiyoruz. Tek kullanımlık plastiklere de hayır diyoruz. Bu hareketin biz çocuklarla yapılması temiz yarınlar ve çevre için çok değerlidir" dedi.

60 yaşındaki baterist, rekor denemesi için çalıyor (2)

24 SAATİ GERİDE BIRAKTI

MERSİN'de Guinness Rekorlar Kitabına girmeyi hedefleyerek bateri çalmayan başlayan Oktay Kızılkaya, 24 saatlik ilk günü geride bıraktı. 5 günü daha sorunsuz bir şekilde tamamlama hedefinde olan Kızılkaya daha önce de rekorunun bulunduğunu söyledi.

2003 yılında kırdığı 42 saatlik rekorun Kanadalı bir baterist tarafından 134 saat 5 dakika ile kırılmasının ardından harekete 60 yaşındaki Oktay Kızılkaya'nın aralıksız 160 saat sürecek olan yeni rekor denemesine Mezitli Belediyesinin desteğiyle sürüyor. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan Kültür Park içerisinde bulunan Side Harabeleri içerisinde popüler müzikler eşliğinde bateri çalmayı sürdüren Kızılkaya, rekorunu 6'ncı gününde sonlandıracak.

Güzel tepkiler aldığını belirten Kızılkaya, "Tam 24 saat oldu. 160 saat tamamlanacak. Bateristim, kamu kurum ve kuruluşlarından emekli oldum. Bu 3'ncü dünya rekorum olacak. Bateride dünya rekorunun isim babasıyım. İlk 24, 48 ve 72 saat rekorları bana ait. Şu andaki rekor 134 saatle Kanadalı bir meslektaşımızda bulunuyor. İnşallah bu rekoru hep beraberi Türkiye'ye getireceğiz. Şu anda tam 24 saati geçti" dedi.

24 saattir aralıksız olarak çalmasına rağmen yorulmadığını ifade eden Kızılkaya, "Yorgunluk yok ama havanın getirdiği baskı var. Havanın çok basık olması nedeni ile onun geçirdiği fiziksel ve zihinsel baskı var. Sıcağın düşmesi ile birlikte çok güzel tepkiler alıyorum. Dün herkes buraya akın etti. Sabahın ilk saatlerine kadar insanlar bana eşlik etti" diye konuştu.

Aşkları engel tanımadı

DÜZCE'de, fizik tedavi için gittikleri hastanede tanışan iki gencin aşkı ne engel ne aile baskısı tanıdı. Semra Yirmibeş (29) ilk görüşte aşık olduğu ve tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan eşi Serdar Yirmibeş (29) ile 1 yıl önce evlenirken, sosyal medyadan düğün yapmak istediklerini iletince bu hayalleri de iki dernek tarafından gerçekleştirildi.

Düzce'de 3 yıl önce denize atladığı sırada dibe çakılarak boynu kırılan ve omurilik felci olan Serdar Yirmibeş ile skolyoz hastalığı nedeniyle ameliyat olduktan sonra fıtık gelişen ve hayatını vücuduna takılan platinler sayesinde sürdüren Semra Yirmibeş, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine tedavi olmak için gitmeye başladı. Genç çift tedavi sırasında tanışarak evlenmeye karar verdi. Ancak gençlerin aileleri evlenmelerine karşı gelince Semra Yirmibeş çok sevdiği eşi Serdar Yirmibeş'e 1 yıl önce kaçtı ve nikah kıydı. Ancak, çift düğün yapamadı. Genç çift sosyal medya aracılığı ile düğün yapmak istediklerini duyurdu. Çağrıyı duyan Düzce Arama Kurtarma Derneği ile Düzce Sevdalıları Yardımlaşma ve Dayanışma üyeleri genç çifte düğün yapmaya karar verdi. Genç çift düzenlenen muhteşem düğünle ile en büyük hayallerinden birisini gerçekleştirdi. Genç çift düğün salonuna alkışlar eşliğinde girerek ilk danslarını yaparken, daha sonra düğün pastasını kesti. Genç çift çalınan oyun havalarıyla doyasıya eğlendi.

Serdar Yirmibeş, "29 yaşındayım 27 yaşında kaza yaptım, boynumu kırdım ve omurilik felciyim. Yüzerken suda dibe çakıldım, boynumu kırdım. Biz geçen sene hastanede tanıştık. Fizik tedavi görüyorduk. Öyle tanıştık ve her şey kendiliğinden gelişti. Çok şükür çok mutluyuz.ö dedi.

Semra Yirmibeş ise, "Bende 3 sene önce skolyoz ameliyatı oldum. Sonradan bel fıtığı çıktı. Daha sonra hastaneye geldim. Serdar'ı salonda gezerken gördüm. İlk önce neyi var diye merak ettim. Sonra Serdar'la konuşmaya başladık. Muhabbetimiz güzel olunca tanıştık. Ailelerden dolayı biraz sıkıntı oldu. Bir hafta içinde Serdar'a kaçmak zorunda kaldım. 1 sene oldu evleneli, şimdi de düğünümüz oldu. Düğün yapamadık, kayınbiraderlerimin yeni düğünü olmuştu, bizimki de arkasına gelince bize düğün yapamadılar. Bizim ki nasip şimdi oldu. Çok güzel bir duygu, ifade edilmeyecek kadar güzel bir duygu. Ev hayatımız çok güzel, her şey yolunda mutluyuz. Hayat ya da sevgi engel tanımaz. Herkes sonuçta bir engelli adayı.ö diye konuştu.

