Dha Yurt Bülteni 15

TBMM BAŞKANI YILDIRIM ÇANKIRI'DA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Çankırı Valiliği ve Belediyeyi ziyaret etti.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, saat 14.30 sıralarında geldiği Çankırı'da Vali Hamdi Bilgi Aktaş tarafından karşılandı. Yaklaşık yarım saat valilikte kalan Yıldırım daha sonra esnafı ziyaret etti. Kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Yıldırım, burada Çankırı Belediyesi'ne geçti. Belediye Başkanı Hüseyin Boz'un makamında bir süre kalan Yıldırım'a Çankırıspor forması hediye edildi. Yıldırım, dışarı çıktığında makam aracına binerken kendisine seslenen bir vatandaşın sorununu dinledi. Bu kişi Yıldırım'a, eşinden ayrıldığını, mahkeme kararına rağmen çocuğunun kendisine gösterilmediğini söyledi. Yıldırım da vatandaşa, bununla ilgili bir düzenleme yapıldığını ve bir süre beklemesini söyledi. Burada vatandaşlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, saat 17.15 sıralarında Kastamonu'ya hareket etti.

YILDIRIM'IN ZİYARETİ SIRASINDA KAHREDEN KAZA

TBMM Başkanı Yıldırım'ın Çankırı ziyarete sırasında polis ve jandarmanın yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü. Güvenlik önlemleri kapsamında Kırıkkale'den destek için Çankırı'ya getirilen, Çankırı-Kastamonu Karayolu Kenbağı mevkisinde yaya olarak görev yapan polis memurları Harun Şahin (20) ile Mehmet Akif Yıldırım'a (27), Satılmış Ağaoğlu'nun (53) kullandığı 18 KZ 841 plakalı hafif ticari araç çarptı. Araç altında kalan polis memurlarından Harun Şahin olay yerinde şehit oldu. Ağır yaralanan Akif Yıldırım ise Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı polis memuru buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

YILDIRIM YARALIYI AMBULANSTA GÖRDÜ

Binali Yıldırım'ın, kazayı haber aldıktan sonra yaralı polis memurunu hastanede ziyaret edeceği söylendi. Ancak polis memurunun Ankara'ya sevk edilmesi nedeniyle Yıldırım hastaneye gelmedi. Yaralı polis memuru ambulansla, ambulans helikoptere götürülürken, Binali Yıldırım, polis memurunu ambulansta ziyaret etti. Şehit olan Harun Şahin'in cenazesi ise incelemelerin ardından Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

-Yıldırım'ın Valilik ve Belediye ziyareti

-Yıldırım'ın yaralı polis ile görüşmesi

-Vatandaş ile görüşmesi

-detay

Haber-Kamera: Özkan ARSLAN-Ramazan SARICI/ÇANKARI,

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CHP'NİN ACI GÜNÜ

KONYA'da bir süredir gördüğü kanser tedavisi sırasında yaşamını yitiren CHP eski İl Başkanı Mehmet Ali Ünal, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'da katıldı.

CHP Konya eski İl Başkanı Mehmet Ali Ünal (74), kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki bir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen dün yaşamını yitirdi. Ünal'ın cenazesi için bugün Hacıvesiy Camii'nde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç ve Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ile birlikte katıldı. Tören alınana gelen Kılıçdaroğlu, Ünal'ın ailesine taziyede bulundu.

Ünal'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kılıçdaroğlu'da tekrar Ankara'ya döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kılıçdaroğlu'nun gelişi

Partililer ve aileleyle konuşması

Cenaze namazından detay

Kılıçdaroğlu'nun taziyede bulunması

Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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FOÇA TATİL KÖYÜ'NÜN TALİPLİLERİ BELLİ OLDU

İZMİR'in Foça ilçesinde bulunan, Türkiye'nin ilk tatil köylerinden, 1967 yılında açılan Foça Tatil Köyü'nün özelleştirilmesi için 3 firma teklif verdi.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden biri olan Foça Tatil Köyü, 51 yıl önce açıldı. 38 yıl hizmet veren tatil köyü, 13 yıl önce kapandı. Maliye Hazinesi'ne ait olan ve yıllardır atıl bekleyen tatil köyü için ihaleye çıkıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Foça Tatil Köyü'nün üzerindeki taşınmazlar ile birlikte 49 yıllığına kiralanacağını duyurdu. Foça Tatil Köyü'nün özelleştirilmesi için 3 firma teklif verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Taşınmazların ve bu taşınmazlar üzerinde bulunan tesis, bina ve müştemilatın bir bütün halinde 'işletme hakkının verilmesi' yöntemi ve 'pazarlık usulü' kullanılmak suretiyle özelleştirilmesi ihalesine katılmak üzere 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar bu ihaleye teklif veren teklif sahiplerinin listesi aşağıda belirtilmiş olup, nihai pazarlık görüşmesi idaremizde 30 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacaktır" denildi. Teklif veren firmaların; Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı, Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile T Group İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. olduğu bildirildi.

Foça'ya Sahip Çıkıyoruz Platformu Sözcüsü Dr. Gökalp Müstecaplıoğlu, tatil köyünün ve Foça'nın geleceğinin yanlış bir uygulamayla karartılmamasını, turizmle ilişkisi olmayan, Foça'ya ve Foçalılara bir katkısı olamayacak kurumlara, vakıflara, derneklere veya hayır kurumlarına kiralanmamasını istediklerini söyledi. Müstecaplıoğlu, "Yeni Turizm Bakanımızın ve ilgililerin sağduyusuna bir kez daha sesleniyoruz. Türk turizminde tarihi ve öncü bir rolü olan Foça Tatil Köyünün 50 yıldan beri süregelen aslına uygun biçim ve değerlerde turizme kazandırılmasını istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tatil Köyü ile ilgili arşiv görüntüleri

Haber- Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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BODRUM BALE FESTİVALİ 1 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde düzenlenecek 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali, 1-15 Ağustos arasında yapılacak. Festival, 1 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek dünyaca ünlü başyapıt 'Zorba'yla başlayacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle 16. Uluslararası Bodrum Bale Festivali yapılacak. Festival için Bodrum Trafo'da, basın toplantısı düzenlendi. Festivalin programının tanıtıldığı toplantıya, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon ve basın mensupları katıldı. 1-15 Ağustos arasında Bodrum Antik Tiyatroda, özenle seçilen yerli ve yabancı topluluklar tarafından sahnelenecek 5 seçkin eser, sanatseverlerle buluşacak. Festival 1 Ağustos'ta dünyanın beğenilen bale eserlerinden olan ayrıca 35'ten fazla ülkede sergilenen 'Zorba Balesi' ile başlayacak. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen Nikos Kazancakis'in dünyaca ünlü başyapıtı, Mikis Theodorakis'in müziği, Lorca Massine'nin metni ve koreografisi ile hayat bulacak. 3 Ağustos'ta, CastroRomeo Flamenko topluluğu sahne alacak. 8 Ağustos'ta, Viyana Devlet Opera Balesi Birliği'nce 'Balenin En İyileri' gösterisi sunulacak. 11 Ağustos'ta ise İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek 'Don Kişot Balesi' Bodrum'da sanatseverlerle buluşacak. Festivalin kapanış gösterisi, 15 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu tarafından sahnelenecek 'Frida' olacak. Koreografisi Özgür Adam İnanç'a ait eser; Arturo Marquez, Jose Pablo Moncayo ve Aksel Akın'ın müzikleriyle sunulacak.

Başkan Kocadon, 16 yıldır seçkin eserlerin sahnelendiğini ve festival programına göre tatilcilerin program yaptıklarına dikkat çekti. Kocadon, sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan, festival programını Ocak ayından itibaren çalıştıklarını ve programın bundan sonraki yıllarda da kaliteden ödün vermeden devam edeceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Basın toplantısından görüntü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın açıklaması

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile röp.

Haber-Kamera: Nilüfer DEMİR/ BODRUM (Muğla),

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