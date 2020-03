DHA YURT BÜLTENİ - 13

05.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:03

Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi (2)

DENİZLİ ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Suriye'nin İdlib şehrinde, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın (23) cenazesi, baba evinde helallik alınmasının ardından öğlen Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen askeri cenaze törenine, şehidin babası Suat Akman, annesi Gülseren Akman, kız kardeşi Cemile Akman, Denizli Valisi Hasan Karahan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti, CHP ve İYİ Parti Denizli Milletvekilleri, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk ve Akman Ailesi'nin yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenazede, kadın askerler, bir an olsun şehit annesi Gülseren Akman'ı yalnız bırakmadı. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Akman, "Oğlum seni son kez öpemedim. Sen, güzel bir şehit oldun. Allah'a emanet ediyorum. Güle güle git oğlum" diyerek, uğurladı.

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Uzman Onbaşı Akman'ın tabutu askerler tarafından top arabasına taşındı. Cenaze Marşı eşliğinde şehidin yaklaşık 100 metre taşınan tabutu daha sonra cenaze aracına nakledildi. Bu sırada vatandaşlar, tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi Denizli Asri Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------Cenaze töreninden görüntü-Törene katılan protokol üyelerinden detay-Anne Gülseren Akman'ın tabuta sarılıp, öpmesi-Cenaze namazının kılınması-Cenazenin top arabasında taşınması-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera : Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=============================

Yunan polisinin ailesinden ayırdığı Menice'nin kardeşi: Bir an önce kavuşmak istiyorum; Beşiktaş formamı geri istiyorum

EDİRNE'den anne-babası ve kardeşleriyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerince yakalanan Afgan ailenin kızı Menice Arapzade'nin(10) Konya'nın Ereğli ilçesine dönen kardeşlerinden Hamit Arapzade (14), "Kardeşime bir an önce kavuşmak istiyorum" dedi.

Avrupa'ya gitme hayali kuran Afgan Arapzade ailesi, bir grup göçmenle Edirne'deki Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Ancak 3'ü çocuk 5 kişilik aile, Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalandı. Arapzade ailesinden anne- baba ve 2 çocuğu araca bindirilirken, ailenin 10 yaşındaki kızları Menice de başka göçmenlerin bulunduğu araca bindirildi. Bu sırada ailesiyle bağlantısı kopan Menice, beraberinde olduğu göçmenlerle Türkiye'ye geri gönderildi. Menice'nin ailesinin kaybettiğini DHA'nın duyurmasının ardından Edirne Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün de devreye girmesiyle küçük kız, babası Seyid Arapzade ile buluştu.

KARDEŞLERİ MENİCE'Yİ BEKLİYOR Yaşananların ardından anneleriyle birlikte bir süredir yaşadıkları Konya'nın Ereğli ilçesine dönen kardeşleri Masume (16), Hamit (14) ve Kerime Arapzade (11), Menice'nin gelmesini bekliyor. Kazım Karabekir Ortaokulu'nda eğitim gören Hamit Arapzade, kardeşi Menice'ye bir an önce kavuşmak istediklerini söyledi. Tekrar Yunanistan'a gitmek istemediğini belirten Hamit Arapzade, "Babam alçı ustası. İş bulamadığı içinde hamallık yapıyordu. Son dönemlerde iş olmadığı için Yunanistan'a gitmek istedik. Bir daha ayaklarımı Yunanistan'a koymam. Çok acı çektim. Ailem de acı çekti. Türkiye'de büyüyeceğim, okuyacağım, askerlik yapacağım. Türkiye benim için çok iyi ve ben Türkleri çok seviyorum. Arkadaşlarımla da aram iyi; onlar beni, ben onları çok seviyorum" diye konuştu.

YUNAN POLİSİNİN EL KOYDUĞU BEŞİKTAŞ FORMASINI İSTİYORYunanistan'da telefonlarına ve eşyalarına el koyulduğunu anlatan Arapzade, "Yunan polislerinden rica ediyorum. Telefonum vardı, eşyalarım vardı özellikle Beşiktaş formamı geri istiyorum. Formamı vermezlerse o forma için Yunanistan ile savaşmaya hazırım. O benim formamdı, canımdı" diye konuştu. Kerime Arapzade de Yunanistan'da çok zorluklar çektiklerini belirterek, "Çok zordu. O yüzden bir daha gitmeyi düşünmüyoruz. 2 yıldır Türkiye'deyiz. Bir an önce de Menice'ye kavuşmak istiyoruz" dedi.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ: MENİCE BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİTürkçe öğretmeni Erol Akdağ da Menice ve kardeşlerine Türkçe dersi verdiğini belirterek, "Bir gün okulda nöbetçiydim. Bahçedeydim ve elimde çay vardı. Öğle saatlerindeydi ve Menice yanıma geldi sonra tekrar gidip, geri geldi ve elindeki poşetin içinde simit vardı. Belki öğle yemeği için annesinin, babasının verdiği parayla bana simit aldı. 'Menice bu ne?' dedim. 'Erol hocam, bu simit ve size aldım' dedi. 'Ama sen' dediğimde 'Olsun' diye cevap verdi. Ona karşı gösterdiğim ilgiye bir mukabelede bulunmak istemişti. Almazsam kırılacağını düşünüp, alıp, diğer öğretmen arkadaşlarıma paylaştırdım ve arkadaşlarıma 'Bu simit çok değerli. Bir öğrencinin kendi öğle yemeğinden verdiği simit çok değerli' dedim. Menice bizim canımız, ciğerimiz, çok değerli. Akşam televizyondan izledim. Her şeyden önce bir insan. Bizim topraklarımıza gelen, bizim bir parçamız olan, bize bu şekilde davranan, bizden sevgi gören ve karşılığını veren birinin, oralarda darbedilmesi, insanlık adına acı verici" diye konuştu. Menice'nin arkadaşları da durumlarını televizyonda haberlerden öğrendiklerini ve Ereğli'ye geri gelecek olmalarına sevindiklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ----------------Kardeşleri Hamit ve Kerime'den detayKardeşleri ve öğretmeni röp.-Arkadaşları röp.Genel ve detay

Haber -Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA

============================

Yunanlılar, Türk balıkçıyı döverek zorla alıkoydu

EDİRNE'nin Enez ilçesinde balıkçılık yapan Nurullah Oral(30), Yunan balıkçılar tarafından insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle Meriç Nehri'nde darp edilerek, askerlere teslim edildi. Yunanistan'da 4 gündür gözaltına tutulan balıkçının annesi Kıymet Oral, "Oğlum 3 yıldır kendi halinde Meriç kıyılarında balıkçılık yapıyor. Pazar günü her zamanki gibi işe gitmişti. Yunan askerleri kendi sınırlarından çıkarak, bizim sınırlara girmişler ve oğlumu zorla götürmüşler. Tekneye silah sıkmışlar. Oğlumu zorla almışlar. 3 tekne etrafını sarmış. Çok dövmüşler. Sonra da zorla rehin almışlar" dedi.Enez ilçesinde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Nurullah Oral, geçtiğimiz Pazar günü Meriç Nehri'nde balık tutmaya gittiği sırada Yunan balıkçılar tarafından fark edildi. 3 Yunan balıkçı teknesi tarafından etrafı sarılan Nurullah Oral, 'sınırın diğer tarafına göçmen taşıdığı iddiası' ile darp edilerek Yunan emniyetine götürüldü. Ağır şiddet uygulanan ve iki kolu birden kırılan balıkçı Oral, 4 gündür Yunan güvenlik güçleri tarafından alıkonuluyor. Ailesinin avukatları aracılığıyla iletişime geçebildiği Oral'a, kendisine zorla imzalatılmaya çalışılan iddianame de 'Kendisinin kaçakçı olduğunu ve Türk askerinin de göçmenlerin sınırı geçmelerine yardım ettiğini kabul etmesi' isteniyor. KIYMET ORAL: OĞLUM KENDİ HALİNDE BİR BALIKÇI, NE OLUR BIRAKSINLARYunanlıların alıkoyduğu Nurullah Oral'ın annesi Kıymet Oral, gözü yaşlı bir şekilde oğlunun serbest bırakılmasını bekliyor. Anne Oral, "Oğlum 3 yıldır kendi halinde Meriç kıyılarında balıkçılık yapıyor. Pazar günü her zamanki gibi işe gitmişti. Yunan askerleri kendi sınırlarından çıkarak, bizim sınırlara girmişler ve oğlumu zorla götürmüşler. Tekneye silah sıkmışlar. Oğlumu zorla almışlar. 3 tekne etrafını sarmış. Çok dövmüşler. Sonra da zorla rehin almışlar. Kendisi AK Parti üyesidir. Oğluma zulmetmişler. Dövmüşler. Lütfen oğlumu bana geri getirsinler. Benim oğlum rızkının peşindedir. Göçmenleri taşımadı. Kaçakçılık yapmıyordu. Kendi halinde bir balıkçıdır. Evrakları, ruhsatı, balıkçı kimliği her şeyi tamam hiçbir eksiği yoktu. Oğluma bunu yapmaya hakları yoktu. Lütfen oğlumu geri getirin. Buradan devlet büyüklerime sesleniyorum" dedi. 'TÜRKLER KAÇAKÇILIK YAPIYOR' DEDİRTMEYE ÇALIŞIYORLAR'Olay yaşandığında kardeşi Nurullah Oral'ın hemen kendisini aradığını ve yardım istediğini belirten ağabeyi Ömer Oral, yaşananları anlattı. Ağabey Oral, "Avukatlar aracılığı ile kendisiyle görüştüm. 3 tekne etrafını sarıp kardeşimi almışlar. Dedeağaç'ta bir yerde 2 gün boyunca darp edip alıkoymuşlar. Polis karakolunda hazırlanan iddianameyi imzalamadığı için hala orada tutulmaktadır. İddianame de kardeşime, göçmen kaçakçılığından alındığını ve Türklerin kaçakçılık yaptığını söyletmeye çalışıyorlar. Kardeşimde bunu kabul etmediği için hala orada tutuluyor. Ne olur gereken yapılsın, kardeşim daha fazla zarar görmeden geri gelsin" şeklinde konuştu.Nurullah Oral'dan haber alamadıkları için sağlık durumundan endişe duyduklarını ifade eden yeğeni Tekin Oral, "Amcamı kaçıran balıkçı Yunanistan yerel basınında kahraman ilan edilmiş. Sosyal medya paylaşımlarında herkes o balıkçıyı tebrik etmiş. Benim amcam kaçakçı değil. Kendi işinde kendi halinde bir adamdı. Bu yapılanlar ona çok büyük haksızlık. 2 kolu kırıldı. Buna hakları yoktu. Lütfen birileri bir şeyler yapsın. Artık canından endişe ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Oral'ın annesi Kıymet Oral ile röp.Oral'ın ağayebi Ömer Oral ile röp.Oral'ın yeğeni Tekin Oral ile röpOral'ın yeğeni İsa Aktaş ile röpDetaylar

Haber-Kamera: Burçak BOZKUŞ-Osman BAKIR/ENEZ(Edirne),

=============================

Adıyaman'da 40 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

ADIYAMAN'da 40 lise öğrenci, yedikleri öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğle arasında dışarıdan yemek yedi. Bir süre sonra öğrencilerden bazılarında mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görülmeye başlandı. Öğretmenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 40 öğrenci, okula çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Öğrencilerin neden zehirlendiklerinin tespiti için çalışma başladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAmbulansların gelişiSağlık görevlileri öğrencilere müdahale etmesiAmbulans bekleyen öğrencileriÖğrenciler ile röp.Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

=============================

Evden televizyon çalan 3 kişi tutuklandı

AKSARAY'da bir evden televizyon çalan 3 kişi sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin çaldıkları televizyonu taşıdıkları an, güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, 2 Mart Pazartesi günü Ereğli Kapı Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Apartmanın önüne gelen 2 kişi, çevreyi kontrol edip, apartmandaki evlerin kapı zillerini çaldı. Birinci kattaki evde kimsenin olmaması üzerine şüphelilerden 1'i evin kapısını zorla açıp içeri girdi. Eve giren şüpheli, televizyonu alıp, balkonun önünde bekleyen arkadaşına verdi. 2 kişi daha sonra bahçe duvarından atlayıp, çaldıkları televizyonla ileride kendilerini bekleyen arkadaşlarıyla birlikte kaçtı. Eve geldiğinde televizyonunun çalındığını fark eden ev sahibi, polise haber verdi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 2 kişinin çaldıkları televizyonu taşırken görüntülerine rastladı. Görüntüler sayesinde kimlikleri tespit edilen Ömer Y. (17), Kenan Ç. (19) ve İsa Y. (22) dün yapılan operasyonla yakalandı. Daha öncede 3 evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi bugün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -----------------Şüphelilerin televizyonu taşıma anı güvenlik kamerası

Haber: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY

=============================

TOKİ çekilişiyle ilk defa ev sahibi oldular

AKSARAY'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, 372 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Kurada isimleri okunan vatandaşlar, sevinçten gözyaşı döktü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Aksaray merkezde inşa edilecek 372 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Aksaray Spor Salonu'nda gerçekleşen çekiliş, Aksaray 1'inci Noterliği Başkatibi Münevver Coşkun denetiminde gerçekleşti.Program öncesinde Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı konuşmada, "Dar gelirli vatandaşlarımıza sosyal konut vaat etmiştik. Göreve geldikten sonrada projelerimizi faaliyete geçirdik. Hükümetimizin de desteği ile ülkemiz genelinde yapılan 100 bin sosyal konutun 372'si de Aksaray'ımızda sahibini bulacak. Hak sahibi olacak vatandaşlarımıza da hayırlı olsun diyorumö dedi.İlk kez TOKİ' ye yazıldıklarını belirten ve çekilişle 2+ 1 konut sahibi olan Emine Küçükırlı (30) "Çok sevinçliyim, anlatamam. 7 yıldır kirada oturuyorduk. Buraya gelene kadar annem ile dua ettik. Şükür ev bize de çıktı. Allah herkese nasip etsin. Devletimizden de Allah razı olsun bizi kiradan kurtardıö dedi.Necla Elçi ise: "Ev kardeşim Oğuzhan Hançerli'ye çıktı. Kardeşim çalıştığı için ben gelmiştim. Kardeşim adına çok mutlu oldum. Şu an da titriyorum ve sevinç gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Haberi ilk kardeşim ile ablamı telefonla arayarak verdim. Onlarda çok mutlu oldularö diye konuştu.TOKİ'ye daha önce de başvurduğunu belirten evli ve 3 çocuk babası Mustafa Avcı " Ben daha önce 3 kez daha yazılmıştım. 4'üncü kez yazıldığımda ev nasip oldum. Çok mutluyum ve yetkilere teşekkür ediyorum. Allah milletimize ve devletimize zeval vermesin." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Çekiliş yapılan salondan detaylar-Aksaray Belediye Başkanı konuşmaKurada ev çıkan vatandaşlar röp

Haber- Kamera: ALTUNTAŞ AKSARAY

=============================Şırnaklı kadınlar, İdlib şehitleri için mevlit okuttu

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerler için Şırnak'ta kadınlar tarafından, Mevlid-i Şerif okutuldu.Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği ve AK Parti il Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde İdlib'de şehit olan askerler için Geylani Camisi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Hatmi Şerif duası yapıldı. Geleceğe Işık Saçan Kadın Derneği Başkanı Hatice Atan, Şırnaklı kadınlar olarak günlerdir şehitler için dua ettiklerini belirterek, "Şehit annelerimizin, ülkemizin başı sağ olsun. Biz Şırnak'tayız, ama bizim yüreğimiz ağlıyor. Gözyaşı döküyoruz. Eğer gerekiyorsa vatanımız için, toprağımız için şehit olmaya hazırız. Bütün Şırnaklı kadınlar olarak, Kürt kadınları olarak onlara dua ediyoruz. Sınıra gidilmesi gerekiyorsa, Şırnaklı kadınlar olarak sınıra gitmeye hazırız. Allah ülkemizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.Program sonunda kadınlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Toplanan KalabalıkMevlit okunmasıKuran okuyan kadınlarHatice Atan'ın açıklamasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

============================

Semiha Yıldırım'dan Malatya'daki depremzedelere ziyaret

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremin hissedildiği Malatya'da evleri yıkılan ve ardından konteynerlere yerleşen depremzedeleri ziyaret etti.Elazığ Sivrice'de, 24 Ocak saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetiyle can ve mal kaybının yaşandığı Malatya'da, evleri yıkılan depremzedeler için konteynerler kuruldu. Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret eden Semiha Yıldırım, daha sonra Malatya'ya gelerek, 25 konteynerin kurulduğu kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Düzyol Mahallesi'ne geldi. Burada depremzedelerle sohbet eden Yıldırım, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Semiha Yıldırım'dan detaylarDepremzedelerle buluşmasıKonteynerleri gezmesiGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

============================

Madde bağımlıları 'Çip tedavisi' ile bağımlılıktan kurtuluyor

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde halk arasında 'çip tedavisi' olarak bilinen 'Naltrekson İmplantı' tedavisi sayesinde madde bağımlıları vücutlarına yerleştirilen çiple bağımlılıktan kurtuluyor.Madde bağımlılığı tedavisinde ülkemizde az sayıda merkezde uygulanan ve halk arasında 'çip tedavisi' olarak bilinen 'Naltrekson İmplantı', Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastalara 6 ay önce uygulanmaya başlandı. Hastanede bu tedavi sayesinde bugüne kadar 6 kişi bağımlılıktan kurtuldu. Ağızdan ilaç uyumsuzluğu ve kontrol muayenelerine düzenli gelmeme gibi opioid bağımlılarında sık görülen tedavi uyumsuzluklarını aşmak için uygulanan özel bir tedavi yöntemi olan çip tedavisi, tekrar madde kullanımını kolaylaştıran yoksunluk semptomlarını da kesin biçimde kontrol altına alıyor. Tedavide naltrekson, bir ya da iki dikiş gerektiren küçük bir kesi ile cilt altına yerleştiriliyor. Yavaşça kana karışarak eriyen ve etkisi 8 ila 10 hafta arasında süren tedavi, pellet (çip) formu ile eroin bağımlılığında uygulanıyor. Madde bağımlılığında sadece çip desteğinin yeterli olmadığı bilindiği için tedavi ve ayakta terapi birlikte yapılıyor.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı, AMATEM kurucu ve sorumlu hekimi Uzman Doktor Ayşegül Koç tedavi hakkında bilgi verdi. Çip tedavisinin cilt altına küçük bir operasyonla yapılabildiğini anlatan Ayşegül Koç, "Çip tedavisi, cilt altına küçük bir operasyonla yerleştirilen ve buradan her gün çok küçük miktarda ilacın karışmasıyla oluşturulan bir tedavi yöntemidir. 2 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 12 aylık formları var. Türkiye'de 3 aylık formları bulunmakta. Kişiyi çip takıldıktan sonra her 3 ayda bir, bir yıl boyunca çipin değiştirilmesini öneriyoruz. İhtiyacı olan hastalarda bu süre çok daha uzun olabilir. Çip tedavisi yalnızca eroin bağımlılarında değil, alkol bağımlılarında da kullanılan bir yöntemdir" dedi.DEPRESİF YA DA İNTİHAR DÜŞÜNCESİ OLAN KİŞİLER DİKKATLİ KULLANMALITedavi uygulanmadan önce bağımlı kişiye öncelikle arındırma tedavisi yapılması gerektiğini söyleyen Ayşegül Koç, "Uygulanan kişilerin uzun süre temiz kalmaları ve eroin kullanma ihtimalinin düşük olduğunu göstermiştir. Herkese uygulanmaz. Öncelikle uzman bir psikiyatrist tarafından kişinin değerlendirilmesi gerekir. Çip takılması için uygun olup olmadığı yönünde değerlendirme yapılır. Uygulamadan önce en az 7 ya da 10 günlük ayık kalma, temiz kalma süresi mutlaka olmalıdır. Bu nedenle uygulama yapılmadan mutlaka bir arındırma tedavisinin yapılması gerekiyor. Aynı zamanda kişinin akut karaciğer hastalığı ya da siroz hastalığının olmaması gerekir. Yine depresif ya da intihar düşüncesi olan kişilerde mutlaka dikkatli kullanılmalı" diye konuştu.YAN ETKİLERİTedavinin yan etkilerinden de bahseden Uzman Doktor Ayşegül Koç, "Genellikle hastalar tedaviye iyi uyum sağlar. Bazen istenmeyen yan etkiler ortaya çıkabilir. Örneğin uyku sorunları, baş ağrıları, cilt döküntüleri olabilir. Yine anksiyete belirtileri, huzursuzluk belirtileri, iştahsızlık, mide bulantısı ve enerji kaybı olabilir. Bunun yanında tedavi olan kişilerde standart eroin etkileri görülemeyeceği için kişi iyi bilgilendirilmezse artan dozlarda eroin kullanmasına bağlı aşırı doz yüklenmesi olabilir. Bu nedenle işlem öncesi kişi mutlaka eğitilmeli" dedi.TEK BAŞINA ÇİP TEDAVİSİ YETERLİ DEĞİLAyşegül Koç, çip tedavisinin tek başına yeterli olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu: "İyi eğitim almış bir tedavi ekibi önderliğinde bireysel terapi, grup terapisi, aile terapisi ve yaşam beceri eğitiminin birlikte uygulandığı bir tedavi yöntemi olduğu unutulmamalıdır. Çip tedavisi ruhsatlandırılmış, ayaktan ve yataklı alkol madde bağımlılık ve tedavi merkezlerinde uygulanabilen bir yöntemdir. Büyük merkezlerde uzun süredir uygulanmakta. Bizim klinik merkezimizde de biz 6 aydır uyguluyoruz. Şu ana kadar 6 hastaya uyguladık. Uygulanması çok zor bir işlem değil. 5-10 dakikalık kısa bir işlemle uygulanabiliyor. Yurt dışı ilaç temiz listesinde bulunan bir ilaç. O yüzden ilaç fiyatının yüzde 20'sini hastanın ödemesi gerekiyor. ya da eczacısı ile bu evraklarını iletmesi gerekiyor. İlaç 3 ile 4 hafta içinde temin edilip, ulaştırılabiliyor. Geldikten sonra da 5-10 dakikalık bir işlemle hastaya yerleştirilebiliyor."TEDAVİ SAYESİNDE KİŞİ UYUŞTURUCU ALSA DAHİ BİLİNEN ETKİLERİ GÖSTERMİYORİyi bir tedavi ekibiyle, çip tedavisi yöntemini uyguladıklarını belirten Koç, şu açıklamada bulundu: "Çip tedavisi aldığı süre içinde kişinin vücudunda 3 ay boyunca ilaç olduğu için eroin alsa bile eroinin standart etkilerini göremeyeceği için almayı tercih etmemekte. Bu nedenle çip vücudunda olduğu süre içinde kişi maddeden uzak durmakta. Bu nedenle biz hasta taburcu olduktan sonra 1 yıl içinde 3 ayda bir çipin değiştirilmesini mutlaka öneriyoruz. İhtiyacı olan kişilerde bu süreç çok daha uzun olabilir. İyi eğitim almış bir tedavi ekibiyle bunu yapmaktayız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Doktor ile röportaj

-Hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

=================================

Kaynak: DHA