DHA YURT BÜLTENİ-13

05.01.2020 19:13 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:13

Binali Yıldırım, Eskişehir'de cenazeye katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Eskişehir'de dünürü İskender Sarı'nın yaşamını yitiren babası İsmail Sarı'nın (93) cenazesine katıldı. İsmail Sarı'nın devrim otomobili projesinde bizzat yer alan iyi bir ustabaşı olduğunu ifade eden Yıldırım, "Devrim aracının yapımında bizzat rol almış, onu her gördüğünde heyecanla anlatan çok değerli bir insandı" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın dünürü İskender Sarı'nın babası İsmail Sarı, Eskişehir'deki evinde hayatını kaybetti. Sarı için bugün Odunpazarı ilçesinde Alaaddin Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Binali Yıldırım'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, CHP Eskişehir milletvekili Utku Çakırözer, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan ve Sarı ailesinin yakınları katıldı.

Binali Yıldırım, dünürü İskender Sarı ile birlikte ön safta yer alarak cenaze namazı kıldı. Namazın ardından İsmail Sarı'nın tabutunu cenaze aracına kadar taşıyan Binali Yıldırım, yakınlarına da baş sağlığı diledi. Hayatını kaybeden İsmail Sarı'nın Devrim otomobili projesinde yer almış iyi bir ustabaşı olduğunu ifaden eden Yıldırım, "İsmail Sarı demir yolları konusunda çalışmış, iyi bir ustabaşıdır. Aynı zamanda dini bütün bir insan, Devrim aracının yapımında bizzat rol almış, onu her gördüğünde heyecanla anlatan çok değerli bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Yakınlarının başı sağ olsun" dedi.İsmail Sarı, cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kara yoluyla kente gelen Binali Yıldırım, cenaze töreninin ardından Eskişehir'den ayrıldı.

Görüntü Dökümü: -Binali Yıldırım'ın camiye yürümesi-Çevredekilerle selamlaşması-Camiye girmesi ve taziyede bulunması-İsmail Sarı'nın cenaze namazı-Yıldırım ve dünürü İskender Sarı detay-Cami imamının konuşması-Yıldırım'ın tabutu taşıması-Camideki kalabalık-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,===========================

5 yavru köpek, ölü annelerinin başucunda çuval içinde bulundu Antalya'da kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Isparta yolu üzerinde, 5 köpek yavrusu ölü annelerinin baş uçunda çuval içerisinde bulundu.

Aksu ilçesi, Isparta yolu üzerinde arkadaşlarıyla birlikte aracıyla seyir halinde olan turizmci Salih Süslü, saat 16.00 sıralarında yol kenarında ölü bir köpek gördü. Köpeğin başucundaki çuvalda hareketlilik fark eden Süslü, aracı durdurarak çuvalı kontrol etti. Ağzı bağlı çuvaldan havlama sesi gelmesi üzerine Salih Süslü, birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen anne köpeğin başucundaki çuvaldan 5 yavruyu çıkardı. Süslü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aksu Belediyesi'ni arayarak, yavrulara sahip çıkılmasını istedi. Ancak her iki belediyeden de yerlerinin olmadığı ve alamayacakları cevabını aldı.Bunun üzerine yavru köpekleri araca alan Süslü, köpekleri Aksu ilçesinde veterinere götürdü. Veterinere bugün bakılması için ücret ödediğini söyleyen Salih Süslü, yarın köpek yavrularını alarak barınacak bir yer bulmaya çalışacağını belirtti. Süslü, evinin konumu itibarıyla köpeklere bakabilecek durumda olmadığını sözlerine ekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Köpeklerin çuvaldan çıkarılmasıAnne köpeğin hareketsiz yatmasıKöpeklerin annelerinden uzaklaştırılmasıKöpeklerden detay görüntüler

Haber-Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, ===========================

Eşinin sevgilisini öldüren kadın yakalandı (3)

TUTUKLANDI

İstanbul'dan Konya'ya gelip boşanma aşamasındaki eşi Tufan Karabulak'ın birlikte yaşadığı Aynur Süngülü'yü öldüren Özlem Karabulak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Haber: KONYA,

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Yolu kapalı köydeki kanser hastası için seferber oldular SİVAS Divriği'de, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kanser hastası Seyit Gazi Öztürk için İlçe Özel İdaresi ve sağlık ekipleri seferber oldu. Ekiplerin çalışmasıyla yol açılırken, Öztürk hastaneye ulaştırıldı.

Divriği'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İkizbaşak köyünün yolu ulaşıma kapandı. İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki köyde rahatsızlanan kanser hastası Seyit Gazi Öztürk'ün yakınları, sağlık ekiplerini arayarak, acil yardım istedi. Köye ulaşmakta güçlük çeken sağlık görevlileri, İlçe Özel İdaresi'ne bağlı olarak çalışan karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Bölgedeki kapalı yerleşim yerlerinin yollarını açmak için çalışmalarını sürdüren ekipler, İkizbaşak köyüne öncelik verdi. İş makineleriyle yapılan çalışma sonucu yol açılırken, sağlık ekiplerinin köye ulaşması sağlandı. İlk müdahalesi köyde yapılan Seyit Gazi Öztürk, daha sonra ambulansla Divriği'ye götürüldü. Sağlık ekiplerine, Divriği Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri öncülük etti. Divriği Devlet Hastanesi'ne ulaştırılan Öztürk'ün tedavisine başlandı.

Görüntü Dökümü: -Ekiplerin yol açma çalışmaları-Detaylar-Hastanın ambulans fotoğrafları-Konuşmalar

Haber: SİVAS, -===========================

Buzla kaplanan yolda kayan otomobil ağaca çarptı SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, buz tutan yolda kayan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Otomobil ağaca çarpması sayesinde uçuruma düşmekten kurtulurken, kaza anı sürücü tarafından kaydedildi.

Kaza dün, Pamukova Çilekli Mahallesi Orman Deposu mevkiinde meydana geldi. Hasan Hüseyin Arslan idaresindeki 54 RB 917 plakalı otomobil, yolun buz tutması nedeniyle kayarak yoldan çıkarak ağaca çarptı. Ağaç, otomobilin uçurumdan aşağıya düşmesini engelledi. Hasan Hüseyin Arslan'ın cep telefonu ile kayıt aldığı sırada yaşanan kaza görüntülere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sürücünün direksiyon başında yaptığı kayıt-Olay yeri detay

Haber-Kamera: SAKARYA, ===========================

Alanya'da, 1'i doktor 2 kişi evde ölü bulundu (3) KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ, BABASI İNTİHAR ETTİAntalya'nın Alanya ilçesinde, evde cansız bedenleri bulunan sağlık merkezi sahibi doktor Leman Ege (57) ile Lübnan asıllı Alman vatandaşı Issam Skaf'in bir süredir dini nikahlı olduğu belirtildi. Leman Ege'nin oğlu Barış'ın Rusya'nın başkenti Moskova'da tıp eğitimi aldığı ve şu an Alanya'da olduğu kaydedildi.

Leman Ege ve Issam Skaf'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Alanya'da birçok sosyal projede görev alan Leman Ege'nin yardıma muhtaçlar için konserler düzenleyen Alanya Halk Musiki Korosu'nda da şarkı söylediği kaydedildi.

Ayrıca, Leman Ege'nin kardeşi radyoloji uzmanı Dr. Aykut Ege'nin 2003 yılında İstanbul Olimpiyat Stadı yakınlarında, el ve ayakları domuz bağıyla bağlandıktan sonra başından 2 kurşunla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Leman Ege'nin babası olan müteahhit Muhsin Ege'nin ise 2001 yılında iflas ettiği ve kokoreç satarak geçimini sağlamaya başladığı, ardından da aynı yıl bunalıma girerek, 'Bir servet yok oldu. Artık intihar etmek bana hak oldu. Elveda sevdiklerim elveda. İntiharımdan dolayı Allah'ım beni affetsin. Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı intihar mektubu bırakıp, iki kutu hap içerek yaşamına son verdiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Leman Ege'nin ozon tedavisini anlattığı görüntüsüLeman Ege'nin sahnede şarkı söylerken görüntüsü

Haber-Kamera: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

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Kaynak: DHA