DHA YURT BÜLTENİ - 1

12.08.2019 08:40

1)ÇAVUŞOĞLU: FIRAT'IN DOĞUSUNDAN DA YPG-PKK'YI TEMİZLEYECEĞİZ



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'ın doğusuyla ilgili süreçte adımların atıldığını belirterek, "Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın bayramlaşma programı partinin il binası önünde gerçekleşti. Bayramlaşma törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, Atay Uslu, Sena Nur Çelik, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Menderes Türel ve partililer katıldı.

Programda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz büyük ve güçlü bir aileyiz seçimler kazanılır, kaybedilir. Bazen olur, geçmişte de oldu. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatına baktığınızda geçmişine çok farklı sonuçlarla kalmış ama yolundan hiçbir zaman dönmemiş bir liderdir. Neticede ülkemizi nereden nereye getirdiği bellidir. Bizim de onun yol arkadaşı olarak Antalya'da el ele, birlik ve beraberlik içinde daha çok çalışmamız lazım. Antalya ne kadar güçlüyse Türkiye o kadar güçlüdür. Çünkü Antalya Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır" dedi.

ANTALYA'YI İHYA ETTİK

AK Parti hükümeti boyunca yapılan hizmetlerle Antalya'nın ihya edildiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Antalya ve tüm ilçeleri için vaat ettikleri hayata geçirmek için milletvekilleriyle ekip olarak çalıştıklarını söyledi.

'TÜRKİYE İYİ YOLDA'

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı zorlukları da anımsatan Bakan Çavuşoğlu, "Aldığımız tedbirlerin, uyguladığımız stratejilerin hepsinin faydasını görmeye başladık. Bakınız ekonomiyle ilgili felaket tellallığı yapıyorlardı. Şimdi zamanlıca aldığımız önemli tedbirlerle faizler, enflasyon düşüyor. Diğer taraftan ekonomiyle ilgili göstergelere bakılınca Türkiye artık cari açık vermiyor. İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. Bunların hepsi üst üste koyduğumuzda Türkiye'nin iyi yolda olduğunu gösterir" dedi.

'EKONOMİYE SALDIRILAR PÜSKÜRTÜLDÜ'

Yurtdışından Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların hepsinin püskürtüldüğünü de kaydeden Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

"Bu tür saldırılar ve planlar dünyanın değişik ülkelerinde çok etkili oldu, başarılı olmadığı tek ülke ise Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Hazine ve Maliye Bakanımız ve ekonomiyle ilgili arkadaşlarımızın gayretleri ve çalışmaları sayesinde olmuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza ve diğer arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu işin teorisi ve uygulamasını en iyi bilen arkadaşlarımız iş başındadır. O nedenle, bu kadar saldırı karşısında Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor."

'HER ŞEY DAHA İYİYE GİDİYOR'

Bazen durgunluk olabileceğini belirten Çavuşoğlu, "İşsizlikte küçük artışlar, piyasalarda daralmalar olabilir, bunları da rahatlatmak için arkadaşlarımız gerekli tedbirleri aldılar, alıyorlar ve yavaş yavaş canlanmalar başladı. İşte turizm sektörüne baktığımızda artık hedeflerimizi revize ediyoruz. Önceleri 2023'de 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir diyorduk şimdi ise 70 milyon turist diyoruz. Daha 2019'da 51 milyon turist bekliyoruz, belki daha da fazla olacak. Şu anda göstergeler Allah korusun herhangi bir aksilik olmazsa bunu gösteriyor. Turizmden elde ettiğimiz gelirler artıyor. Sağlıktan spor turizmine çeşitliliği sağlıyoruz. Yani turizmde sadece sayı olarak değil, kişi başına elde ettiğimiz geliri de artırıyoruz. Kaliteli hizmetin karşılığı olan hakkımızı artık daha iyi alıyoruz. Yani Allah'a şükür her şey daha iyiye gidiyor, daha güzel olacak" dedi.

'KUZEY IRAK'TA MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Dış politikada karşı karşıya kalınan problemler ve tehditlerin de hepsinin üstesinden gelen bir Türkiye olduğuna işaret eden Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terörün her türlüsüyle sonuna kadar içeride ve dışarıda mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah Kuzey Irak'ta da bir tane terörist kalmayınca kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İçeride nasıl temizlediysek, oralardan da o teröristleri temizleyeceğiz. Başka çıkarı yoktur. Oralarda şu sıcak ve bayram günlerinde görev başında olan yine dünyanın her yerinde, Suriye'de sınırımızın ötesinde İdlip, Cerabulus, Afrin, Elbap bölgesinde görev başında olan ve ülkemizde de huzurumuzu tesis etmek için görev başında olan asker ve polisimize de buradan selamlarımızı gönderiyoruz, onların da bayramını tebrik ediyoruz."

'FIRAT'IN DOĞUSUNDAN YPG-PKK'YI TEMİZLEYECEĞİZ'

Dışarıdan gelebilecek tehdit ve problemlere karşı da tedbirlerin sağlam alındığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "İşte Fırat'ın doğusuyla ilgili süreçte adımlarımızı attık, kararlılığımızı gösterdik. Şunu söylüyoruz; ya birlikte temizleyeceğiz ya Türkiye buraya girecek, buradan da o teröristleri temizleyecek. Nasıl Afrin'den temizlediyse, nasıl Cerablus'tan DAEŞ'lileri temizlediyse, Fırat'ın doğusundan da YPG-PKK'yı temizleyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun temizlenecektir. Burada kararlılığımızda hiçbir şekilde değişiklik yoktur" diye konuştu.

'AMERİKA SÖZÜNÜ TUTMAMIŞTIR'

ABD'nin artık Münbiç gibi oyalama sürecine girmesine de müsaade etmeyeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Bunu açık söylüyoruz, kendilerine de söyledik, orada maalesef sözlerini tutmadılar. Açık konuşalım, biz artık herkesin yüzüne doğruları söylüyoruz. Orada Amerika sözünü tutmamıştır, Münbiç'te oyalamaya girmiştir, doğru, çünkü birlikte onayladığımız bir yol haritasını uygulama konusunda Amerika üzerine düşeni yapmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Milleti ne söz verdiyse yapar. İşte güvenilir millet ve devlet olmak, askeri güç yada parayla olmaz. Verdiğin sözü tutacaksın, arkasında duracaksın ve yaparım değinde de yapacaksın. İşte Türkiye'nin farkı budur" dedi.

'ANTALYA'DA KARAMSAR OLACAK DEĞİLİZ'

Tüm sorunların yönetildiği ve hiç karamsarlık içinde olunmaması gerektiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, partililere şöyle seslendi:

"Yeise düşmek bize yakışmaz. Bir seçimi kaybettik diye burada, Antalya'da karamsar olacak değiliz. 2009'da da kaybettik, yılmadık çalıştık tekrar kazandık. Ama kazanan Antalya oldu. İlk 5 yıldan sonra ikinci 5 yılda da 14-19 yılları arasında Menderes Türel kardeşimizin yaptığı hizmetler ortada. Yine sabredeceğiz, yine beraber çalışacağız, her zamankinden daha fazla çalışacağız. Bu ülkede AK Parti ve kadrolarının alternatifi yoktur. Yerel yönetimde de yoktur. Görüyoruz işte hiçbir yerde hizmet yapmaları mümkün değil, yapmıyorlar. Böyle bir dertleri yok."

2)BURSA'DA MAKİLİK ALANDA YANGIN

BURSA'nın İznik ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, 1 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Bursa'nın İznik ilçesi Dikilitaş bölgesindeki makilik alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri 5 arazöz araç ile yangına müdahale etti.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Bursa'nın İznik ilçesi Dikilitaş bölgesindeki makilik alanda saat 16.30 sıralarında çıkan yangın söndürüldü. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını, 1 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürdü. İlk belirlemelere göre 2 hektarlık alan zarar görürken, bölgedeki soğutma işlemleri sürüyor.

3)GURBETÇİ AİLEYE DİNLENME TESİSİNDE SALDIRI: 12 YARALI, 12 GÖZALTI



AVUSTURYA'dan tatile geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta pikniğe giden Koyuyeşil ailesi, oturdukları çardağın kırılması nedeniyle işletme sahiplerinin saldırısına uğradı. Olayda aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı, 12 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerinde bulunan Fırnız mevkiinde meydana geldi. Koyuyeşil ailesi, Fırnız'daki dinlenme tesislerinden birine pikniğe gitti. İddiaya göre piknikte ailenin oturduğu çardak kırılınca işletme sahipleri aileye saldırdı. Olayda Ejder Kaan Koyuyeşil (1), Amine Rüveysa Koyuyeşil (1), Muradiye Koyuyeşil (35), Elif Yıldırım (30), Hasan Hüseyin Koyuyeşil (9), Yiğit Berk Koyuyeşil (6), Erkan Koyuyeşil (33), Tahir Bilal Koyuyeşil, Özkan Koyuyeşil (35), Hakan Koyuyeşil (34), Emre Koyuyeşil (17) ve Hasan Koyuyeşil (60) yaralanırken, ailenin bulunduğu bir otomobil ile bir minibüsün de camları kırıldı.

'ELLERİNDE SİLAH HARİÇ HER ŞEY VARDI'

Kendi imkanlarıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden yaralılar, tedaviye alındı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilen yaralılardan Özkan Koyuyeşil ve Hakan Koyuyeşil'in kafasına dikiş atılırken, Tahir Bilal Koyuyeşil'in de kolu kırıldı. Avusturya'dan tatile geldiklerini söyleyen Özkan Koyuyeşil, ölümden döndüklerini, çocukların olaydan sağ çıkmalarının tek tesellileri olduğunu söyledi. Her şeyin çardağın kırılmasıyla başladığını belirten Özkan Koyuyeşil, "Toplam 20-25 kişi oldular. Ellerinde bıçaklar, satırlar. Biz daha sonra arabalara girdik çocukları uzaklaştırmak için çünkü çocuklara saldırıyorlardı, çocukları alıp alıp fırlatıyorlardı. Çıkışa doğru giderken güvenlikçi kapıyı kapatmış. Orada bizi beklediler, arkadan babamlar da geldiler arabayla. Ellerinde silah hariç her şey vardı. 'Burada bunların ölüsü çıkacak, Bunlara burada tabuta girecek' diye öyle bir bağırıyorlardı ki bildiğiniz gibi değil. Ondan sonra başladılar arabaları parçalamaya. Arabalarda taş izi değil, hepsi ellerindeki et kesme satırlarıyla saldırdılar. Çocuklarımın hepsinin psikolojisi bozuldu. Çocuğum kendi kendine sayıklıyor artık, kız çocuğumu eve gönderdim sakinleşsin, uyusun diye. Benim başıma taşla, odunla vurdular. Satırın ucu geldi kafama geldi ben kafamı çektim. Arkamdan bir tanesi bıçağı sokarken babam elinden alıyor, babam yakalıyor ben görmedim arkamdakini tam bıçağı saplarken babam elinden kapmış" iddiasında bulundu.

'HEPİNİZ BURADA ÖLECEKSİNİZ'

Kolu kırılan Tahir Bilal Koyuyeşil de kedilerine 20-30 kişinin saldırdığını söyledi. Saldırganların kadın ve çocuk ayrımı yapmadığını ileri süren Koyuyeşil, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çardakların sahibi geldi, çardak kırıldı diye küfretti gitti. Bize niye küfrediyorsun diye laf dalaşına girdik. Oradan 15-20 kişi geldi. O sırada 'Silahlarımı getirin bunları öldüreceğim' diye kelimeler de kullandı. Et satırları, bıçaklar, odunlar havada uçuşuyordu. Bir arkadaş 'Polisim ben sakin olun' dedi, daha sonra 'ben polisim' diyen kişi telefon açmış 10 kişi daha geldi. Hepsi bize saldırdı. Arabaların hali ortada zaten. Taşla sopalarla saldırdılar, çocukları iteklediler. 'Hepiniz burada öleceksiniz' dediler. Güvenlikçi kapıyı kapattı. Kapı kapanınca tekrar bize saldırdılar. Ellerinde sopa, et satırı vardı, kasap bıçakları vardı ellerinde. Oranın sahibi silahını almaya gitti kızlar kapıyı açmıyor diye kızlarını dövdü. Elime sopayla, kafama taşla vurdular. Et satırı falan da kullandılar. 5-6 kişi bana saldırdı zaten. Kafamda dikişler de var. Kolum 4 yerinden kırık ameliyat olacağım perşembe günü."

'ELTİM OLMASA OĞLUM ÖLDÜ DİYE AĞLIYORDUM'

Olayı yara almadan atlatan Özkan Koyuyeşil'in eşi Elif Koyuyeşil de camları kırılan araçları göstererek, "Bunları insan yapar mı? Bunları hiçbir insan yapmaz. Biz yurt dışından buraya tatile geldik, vahşi insanlar değiliz. Çocuklarımızla bayram pikniğine gittik biz oraya. Çardak devrildi diye suçumuz ne bizim. Oğluma satırla vurmak isterken eltim oğlumu çekince kapıya isabet etti. Benim eltim onu köşeye çekmeseydi ben belki şu an ağlıyordum oğlum öldü" diye konuştu.

12 GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen 12 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

4)İYİ PARTİLİ SIDALI'NIN OTOYOLDA ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ



İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı yönetimindeki otomobil, otoyolda yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarptı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir- Çeşme Otoyolu Uzundere yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süreliğine Çeşme'ye tatile gelen İYİ Parti Mersin Milletvekili Zeki Hakan Sıdalı, Ankara'ya dönmek için yola çıktı. Sıdalı yönetimindeki 33 AAB 33 plakalı otomobil, Karabağlar yönünden Gaziemir istikametine seyir halinde olduğu sırada, otoyola çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen kimliği belirsiz kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle yaya, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Vekil Sıdalı ise geri manevra yaparak, ağır yaralanan kişiyi başka otomobillerin ezmemesi için önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri otoyolu keserek güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise kimliği belirsiz kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Üzerinden herhangi bir kimlik çıkmayan kişinin cesedi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

5)ŞARAMPOLE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ AYNI AİLEDEN 6 KİŞİ YARALANDI



AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Aksaray- Ortaköy karayolu Bağlıkaya beldesi yakınlarında meydana geldi. Durmuş Er (42) yönetimindeki 51 DN 116 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Durmuş Er ve eşi Yemen Er (41) ile çocukları Hasan Er (16), Bayram Er (18), Leyla Ayşe Er (9) ve Bahadır Ramazan Er (14) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yemen Er'in durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

'BABA KAZA YAPTIK'

Yaralılardan Durmuş Er, Acil Servis'e alındığı sırada cep telefonu çaldı. Er telefonla arayan babasına, "Baba kaza yaptık. Çocukların her biri bir tarafta. Eşimi göremedim?" diyerek baygınlık geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)HIRSIZLIĞA EL ELE GİDEN SEVGİLİLERİ ÖZEL EKİP YAKALADI



ANTALYA'da, kamera görüntülerinden el ele tutuşarak gittikleri 10 evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen sevgililer ile suç ortakları, kargo görevlisi kılığına giren polisler tarafından yakalandı. Muratpaşa ilçesinin Güzeloba, Çağlayan ve Yeşilbahçe mahallelerindeki 10 evde yaşanan hırsızlık olayının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, şüphelileri yakalamak için özel ekip kurdu. Hırsızlık olayları arasındaki benzerlikten yola çıkan özel ekip, 3 mahalledeki yüzlerce güvenlik kamerasının görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonunda şüphelilerin Suzan E., erkek arkadaşı Mesut T. ve Bayram A. olduğu tespit edildi.

POLİS KARGOCU GİBİ GİTTİ

Özel ekip, 2 gruba ayrılarak, şüphelilere ait 2 adresin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ardından da bir kargo firmasına ait kurye kıyafetlerini giyerek, şüphelilerin kapısını çaldı. Kapıyı açan Bayram A. ve Suzan E. yakalanarak, gözaltına alındı.

BALKONDAN ATLADI BACAĞI KIRILDI

Suzan E.'nin erkek arkadaşı Mesut T. ise operasyon sırasında balkondan atlayarak, kaçmak istedi. Sol bacağı kırılan şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alınarak, emniyet götürüldü. Şüpheliler sorgularında çaldıkları döviz ve altınları, kent merkezinde bozdurduklarını, cep telefonlarını da sattıkları kaydetti. Çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIĞA EL ELE GİTMİŞLER

Diğer yandan güvenlik kameralarında hırsızlık anına ve sonrasına ait ilginç görüntüler tespit edildi. Görüntülerde Suzan E. ve Mesut T. sabaha karşı bir eve girmek için hazırlık yapıyor. Sürekli el ele tutuşan çift, soyacakları eve de el ele, gidiyor.



7)TERLİĞİNİ ALMAK İÇİN GİRDİĞİ IRMAKTA KAYBOLDU



KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde Afganistan uyruklu Saile Vatandus (10), terliğini almak için girdiği ırmakta kayboldu. Vatandus'un cansız bedeni, Jandarma ve Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında meydana geldi. 6 ay önce ailesiyle birlikte Bahşılı ilçesine gelen Saile Vatandus, arkadaşlarıyla Kızılırmak kenarında oynarken, terliğini suya düşürdü. Vatandus, iddiaya göre terliğini almak için suya girince sürüklenerek gözden kayboldu. Arkadaşları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ile birlikte gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ırmakta arama çalışması başlattı. İtfaiye bünyesindeki dalgıç ekibi, suya girerek küçük çocuğu ararken, diğer ekipler de ırmak kenarında tarama çalışması yaptı.

CANSIZ BEDENİ BİR KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Kızılırmak'a düşürdüğü terliğini almak için girdiği suda sürüklenerek gözden kaybolan Afgan uyruklu Saile Vatandus'un cansız bedeni, Jandarma ve Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yaklaşık bir kilometre uzaklıkta bulundu. Vatandus'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı.

8)SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ BARAJ GÖLÜNDE ÖLDÜ



ELAZIĞ'da, serinlemek için arkadaşlarıyla Keban Baraj Gölü'ne giren Oralcan Togtay (26), akıntıya kapılarak boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Keban Baraj Gölü'nde meydana geldi. 4 arkadaşıyla birlikte serinlemek için baraj gölüne giren Oralcan Togtay (26), yüzerken akıntıya kapılarak kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, AFAD, Elazığ Emniyet Müdürlüğü Su Altı grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar ve sağlık görevlileri sevk edildi. Baraj gölünde arama başlatan dalgıç polisler, Togtay'ın cansız bedenine ulaştı. Sağlık görevlileri, Togtay'ın cansız bedenini otopsi için Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

9)KASAPLARIN KIYMA ÇEKME KAVGASI KANLI BİTTİ: 4 YARALI



KASTAMONU'da, müşterinin kıymasını çekmek için anlaşmazlık yaşayan kasapların kavgasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde şehir merkezine bağlı Subaşı köyünde meydana geldi. Alaaddin Terzi ve kardeşleri Abdullah ile Ecevit Terzi, iddiaya göre aynı sokakta kasaplık yapan komşuları Adem Civelekoğlu ile iddiaya göre bir müşterinin kıymasını çekmek için anlaşmazlık yaşadı. Komşu esnaflar arasında çıkan kavgada 4 kişi, bıçak ve tabancayla yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Alaaddin Terzi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

10(EBE, AMBULANSTA DOĞAN BEBEĞİ BİR AN OLSUN BIRAKMADI



ÇORUM'un Alaca ilçesinde, 9 aylık hamile tarım işçisi Azize Araz (28), doğum sancıları tutması üzerine çağrılan ambulansta doğum yaptı. Doğumu gerçekleştiren ebe Sırma Kaluç, erkek bebeği bir an olsun kucağından bırakmadı.

Çalışmak için Alaca'ya gelen tarım işçisi Azize Araz'ın doğum sancıları tutunca yakınları 112 Acil'i aradı. Gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Araz, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne doğru yola çıkarıldı. Ancak genç kadın, yolda ambulansta doğum yaptı. Ambulansta doğumu gerçekleştiren ebe Sırma Kaluç, bebeği bir an olsun kucağından bırakmadı. Hastanede tedavi altına alınan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

11)AZEZ'DE BAYRAM COŞKUSU



TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilen Suriye'nin Azez kentinde Kurban Bayramı coşku içinde kutlanıyor. Kurbanlıkların kesildiği kentte, küçük çocuklar da bayram harçlıkları ile lunaparklarda gönüllerince eğlendi.

Kilis'in karşısındaki özellikle terör örgütü DEAŞ'ın işgali sırasında binlerce kişinin göç ettiği veya evlerine hapsolduğu Suriye'nin Azez kenti, TSK'nın düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleşti. Huzurun hakim olduğu Azez'de, Kurban Bayramı da güven ve coşku içinde kutlanıyor. Sabah erken saatlerde uyanan Azezliler, bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesti. Etlerini ayıran ve ihtiyaç sahiplerine dağıtan Azezli siviller, daha sonra birbirleri ile bayramlaşmaya başladı. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği Azez'de, aileleri ve yakınlarının ellerini öpen çocuklar ise kendilerine verilen bayram harçlıkları ile lunaparklara akın etti.

Bayramlıkları ve harçlıkları ile lunaparkların yolunu tutan çocuklar, dönme dolap başta olmak üzere tüm oyun aletlerine tek tek binerek gönüllerince eğlendi. Dondurma ve serinletici içeceklerden de satın alan çocuklar, huzur ve güven içinde bayramda eğlenmenin mutluluğunu yaşadı. Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarının asılı olduğu lunaparklara çocuklarını getirerek eğlendiren babalar ise huzur ortamının kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Geçmiş yıllarda terör örgütlerinin baskısı veya rejim saldırıları nedeniyle sokağa çıkamaz oldukları hatırlatan Azezli sivillerden biri, TSK'nın harekatı ile Azez'in güvenli hale geldiğini ve artık evlerinden dışarı gönül rahatlığıyla çıktıklarını ifade etti.

Öte yandan Türkiye'de olan ve bayram nedeniyle Azez'e gelen sivillerden birkaçı da huzur ortamının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Oluşan huzur ortamı nedeniyle birçok kişi yeniden topraklarına dönmek istediğini belirtirken, kendilerine Türkiye'de kucak açan halka ve kentlerini teröristlerden temizleyerek güvenli hale getiren Türkiye'ye minettar olduklarını kaydetti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EN ÜST SEVİYEDE

Azez'deki mevcut huzur ortamının bozulmaması için yerel güvenlik güçleri de teyakkuz durumunda. Son olarak önceki gün bayram alışverişi yapan sivillerin bulunduğu bölgeye yönelik bombalı motosikletle yapılan ve 1 kişinin ölüp 6 kişinin yaralandığı saldırı sonrası Azez'de güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Yerel güvenlik güçleri bayramı kana bulamak isteyen teröristlerin düzenleyebileceği olası saldırılara karşı kent girişinde güvenlik noktaları oluşturdu. Kente gelen tüm araçları didik didik arayan güvenlik güçlerinin, Azez merkezinde de sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde önlemlerini artırdığı görüldü.

