DHA YURT BÜLTENİ - 1

SİMAV ŞEHİDİNİ UĞURLADI



TUNCELİ'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan (23), memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Üçkan'ın cenazesi, havayoluyla Kütahya'daki Zafer Havalimanı'na getirildi. Ardından cenaze aracına konulup karayoluyla Simav'ın Yeniköy köyüne götürüldü. Çiftçi baba Mustafa Üçkan (50), anne İftadiye Üçkan (47) ve ağabey Oğuz Üçkan (28) ile Simavlılar şehidini karşıladı. Şehidin cenazesi ilk olarak evinin önüne götürülerek helallik alındı. Oğlunun Türk bayrağına sarılı naaşını görer anne İftadiye Üçkan, büyük üzüntü yaşarken, "Ben sana doyamadım. Ben bu acıya nasıl dayanacağım ? Ah yavrum ah kuzum." diyerek feryat etti. Annenin feryatları, yürek sızlattı. Şehidin fenalık geçiren annesi ile bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

NAMAZ MEYDANDA KILINDI

Şehit Uzman Çavuş Üçkan'ın cenazesi, cami yetersiz kalacağı için köy meydanına götürüldü. Törene şehit yakınlarının yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Akif Özkaldı, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya milletvekilleri MHP'li Ahmet Erbaş ve AK Partili İshak Gazel, Kütahya Belediye Başkan Vekili Halil Ertaş, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Kalay ile birlikte yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Kılınan cenaze namaz sonrası şehidin naaşı, tören kıtasınca omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit Emre Üçkan, Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenaze namazından görüntü

Aileden görüntü

Annenin feryadından görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV(Kütahya),

OSMANİYE, ŞEHİDİNİ UĞURLADI



TUNCELİ'de PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede (26), memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede'nin naaşı, dün Tunceli'de yapılan törenin ardından Osmaniye'ye getirildi. Şehit için ilk olarak, cenazesi Mevlana Mahallesi'nde eşinin annesiyle oturduğu evinin önüne götürülerek, helallik alındı. Ardından da Asri Mezarlık Cami'nde tören düzenlendi.

Törene İçişleri Bakan Yardımcı Tayyip Sabri Erdil, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Çoşkun, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Acılı abla Esma Özdemir'in kardeşinin tabutu başındaki fotoğrafını öptüğü törende şehidin eşi Ayşe Ede ise gözyaşlarına boğuldu.

İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, gözyaşları içinde Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Cenaze namazından görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,

MARMARA DENİZİ'NDE 3,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



MARMARA Denizi'nde Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, gece saat 01.44'te Balıkesir açıklarında Richter ölçeğine göre 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü Marmara ilçesi olarak tespit edildi. Deprem Balıkesir ve Tekirdağ il merkezleri ile çevrelerinde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise 3,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünü Güzelköy açıkları, derinliğini de 15 kilometre olarak kaydetti.

Görüntü Dökümü

Deprem sonrası Tekirdağ'dan görüntü

Deprem sonrası Tekirdağ'dan görüntü

Kamera: TEKİRDAĞ,

YANGIN ÇIKAN EVDEKİ ANNE VE 6 ÇOCUĞU KOMŞULARI KURTARDI

ADANA'nın merkez Seyhan ilçesinde iki katlı bir binanın alt katındaki dairede çıkan yangında, evdeki anne ve 6 çocuğunu komşuları kurtardı. Dumandan etkilenen 7 kişiye olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, gece saat 02.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'ndeki iki katlı binanın alt katındaki evde çıktı. Suriye uyruklu Hatice Elhamed ve 6 çocuğunun yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, kapıyı kırıp kadını ve çocukları yangından kurtardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yangını üst kata sıçramadan söndürdü. Sokağa dökülen mahalle sakinleri, itfaiye erlerinin çalışmasını korku dolu gözlerle izledi. Bir müddet alevlerin arasında mahsur kalan ve dumandan etkilenen Hatice Elahmed ile çocukları 5 aylık Abdülaziz, Kaysa (3), Nedime (4), Betül (6), Yahya (9) ve Süleyman'a (15) ise olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. Anne ve 6 çocuğu, evleri yangından nedeniyle kullanılamaz hale geldiği için aynı mahalledeki bir yakınının evine sığındı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

--------------------------

Yangın anından görüntü (cep telefonu)

Alevlerden görüntü (cep telefonu)

İtfaiye erinin alevlere tazyikli su ile müdahale etmesi (cep telefonu)



İtfaiye aracı ve yanan evden görüntü

İtfaiye erinin binaya girmesi

Ambulansta müdahale edilen küçük çocuklar

Vatandaşlardan görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

BOŞANMAK İSTEYEN EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI



KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde Mehmet Ekiz (34), boşanmak isteyen eşi Tuğba Ekiz'i (25), 6 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra bıçağı kendi göğsünün altına saplayan Ekiz, ağır yaralandı. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Seyran Mahallesi'nde meydana geldi. Aşçı Mehmet Ekiz, bir süredir baldızı Manolya Arzu Yeşil'in evinde bulunan bir çocuk annesi eşi Tuğba Ekiz'in yanına gitti. İddiaya göre, Tuğba Ekiz, boşanmak istediğini söyledi. Mehmet Ekiz, bu sözler üzerine eline geçirdiği bıçağı, kızının gözleri önünde eşinin çeşitli yerlerine sapladı. Tuğba Ekiz, kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Ekiz, bıçağı kendi göğsünün altına sapladı. Kız kardeşini saldırıdan korumak isteyen Manolya Arzu Yeşil de kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba Ekiz, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirirken, Mehmet Ekiz'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

Hastane dışından detay
Genel ve detay

Hastane dışından detay

Genel ve detay

Haber-Kamera: Ali Rıza ETCİ/ ERMENEK(Karaman),

AŞİRET DÜĞÜNÜNDE MAGANDA KURŞUNUYLA BAŞINDAN YARALANDI



KIRIKKALE'de, 16 yaşındaki E.K, düğünde magandanın açtığı ateş sonucu başına isabet eden kurşunla yaralandı. Tedavi altına alınan E.K.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olay, dün akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin iki kalabalık ailesinin düğününde, iddiaya göre M.Ç. ile H.Ç. rastgele ateş açmaya başladı. O sırada düğünde oynayan E.K, kanlar içinde yere yığıldı. E.K.'nin yanına koşan akrabaları, başından yaralandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, maganda kurşunuyla ağır yaralanan E.K.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis, havaya ateş ettikleri öne sürülen şüpheli 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

OTOMOBİLDEN ATLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Otomobille olay yerinden kaçan 2 şüphelinin M.Ç. ile H.Ç. olduğu tespit edildi. Ekipler, M.Ç. ve H.Ç.'nin kaçtığı aracı, Yuva Mahallesi Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi önünde durdurmaya çalıştı. Polisin dur ihtarına uymayan M.Ç, arabadan atlayarak kaçmaya başladı. Aracın sürücüsü H.Ç. ise otomobili durdurarak polise teslim oldu. Olay yerinden kaçan M.Ç.'de yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Ekiplerden olay yerinde görüntü

-Düğün sahipleri ile polislerin tartışması

-Kaçan 2 şüphelinin yakalanması

-Genel detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

TIR'IN ÇARPTIĞI KAMYONETİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

KÜTAHYA'nın Emet ilçesinde TIR aracı, karşı yönden gelen kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü İsmail Arslan (37) hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Ahmet Özmen ise ağır yaralandı.

Kaza, Emet-Çavdarhisar karayolunda meydana geldi. Ahmet Özmen (60) kullandığı 34 JJ 0067 plakalı TIR ile yol çalışması nedeniyle ayrılan yolda, karşı yönden gelen İsmail Arslan yönetimindeki 43 NR 712 kamyonetle çarpıştı. Kazada TIR'ın sürüklediği kamyonetteki sürücü Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet içerisinde sıkışan Arslan'ın cenazesi Emet Belediyesi itfaiyesi ve Emet Bor İşletmesi arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarılarak, Emet Doktor Fazıl Doğan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ağır yaralanan TIR sürücüsü Ahmet Özmen ise ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Kaza yeri ve ekipler

-kaza yapan araçlar

-Jandarma ve kurtarma ekipleri

-Kaza genel görüntüler

Haber-Kamera: Ercan KOLKU/ EMET(Kütahya),

AMBULANS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI



DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobil ile içerisinde hasta bulunan ambulansın çarpışması sonucu biri çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Metin Bülbül (35) yönetimindeki 20 BEV 76 plakalı hasta taşıyan ambulans, 415 Sokak'ta bulunan kontrolsüz kavşakta Ahmet Ünal (64) yönetimindeki 20 HH 431 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans devrildi. Kazada, ambulans sürücüsü Bülbül, sağlık personelleri Derya Kahraman (32), Bahar Çolak (23), ambulansta bulunan hasta Zeynep Taş (78) ile otomobil sürücüsü Ünal ile araçtaki Firdevs Ünal (57) ve Firdevs Berrin Ünal (8) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde çalışma başlatan itfaiye ekipleri araçta sıkışan ambulans sürücüsü Bülbül'ü kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Olay yerinden detaylar

-Devrilen ambulanstan detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışma yapması

-Polis ekiplerinden detay

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

KONYA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI



KONYA'nın Ereğli ilçesinde, iki otomobilin çarpışmasıyla 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında Ereğli-Adana karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Fuat Aksoy yönetimindeki 42 ERH 18 plakalı otomobil, Orhan Hacı yönetimindeki 34 ZZ 3983 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile Sıla Hacı, Gülsevinç Özbek ve Hasan Taşkıran yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay gelen sağlık ekibi tarafından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Yaralıların ambulanslara alınması

Kazaya karışan araçlardan detay

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Atilla ATMACA/ EREĞLİ(Konya),

TOKAT'TA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI



TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, çamur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin kontrolünden çıkan bir kamyonet ile iki otomobilin çarpışmasıyla 4 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 yolu Değirmenli köyü yakınlarında meydana geldi. Amasya'nın Taşova ilçesinden Erbaa'ya giden Adem Çakar yönetimindeki 52 DZ 554 plakalı kamyonet ile aynı yönde seyreden Onur Arslan yönetimindeki 60 EZ 634 plakalı otomobil ve Durmuş Yıldırım yönetimindeki 06 Z 0113 plakalı otomobil yoldaki çamur nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada iki otomobil sürücüsü ile araçlarda bulunan Mehmet Gürsoy (25) ve Murat Aksoy (25) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüleri

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ ERBAA(Tokat),

HAFİF TİCARİ ARAÇ TAKLA ATTI: 4 YARALI



DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Yüksel Gül (67) idaresindeki 06 BR 5816 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü Yüksel Gül, eşi Güler Gül (65), gelini Rukiye Gül (39) ve torunu Muhammed İhsan Gül (9) yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılan 4 kişi tedavi altına alındı. Yan yatan hafif ticari araç vatandaşlar ve polisler tarafından tekerleklerinin üzerine çevrilerek yol kenarına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Kaza yapan aracın görüntüsü

Yaralıların görüntüsü

Sağlık ekiplerinin müdahale ederken görüntüsü

Polis ve vatandaşların aracı ters çevirirken görüntüsü

Polis ve vatandaşların aracı yol kenarına iterken görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

SİVAS'TA ZİNCİRLEME KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI



Sivas'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kaldırımda yürüyen yayalar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Pulur Mahallesi İbni Hümam Caddesi üzerinde meydana geldi. T.T. yönetimindeki 58 AAD 282 plakalı kamyonet, polis memuru C.C. yönetimindeki 34 HJ 9324 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki 34 BGS 534 plakalı başka otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı.

Üç aracın karıştığı kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında kaldırımdan yürüyen yayaların otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Kaza sonrası yaşanan panik ve sürücün tepkisi de güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Görüntü Dökümü

----------------------------

-Kaza yerinden görüntüler

-Araçların görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

-Güvenlik kemarasına yansıyan görüntüler

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/ SİVAS,

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL YAĞIŞ NEDENİYLE YOLDA OLUŞAN ÇUKURA DÜŞTÜ

SİVAS'ta akşam saatlerinde seyir halindeki bir otomobil yağmur yağışı nedeniyle yolda oluşan çöküntüye düştü.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Fatih Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesinde meydana geldi. Erkan Yurtsever yönetimindeki 47 KN 952 plakalı otomobil sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan çukura düştü. Sürücü olayı yara almadan atlattı. Bilgi verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Çöken yola düşen araç bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı. Belediye ekipleri çöken yolda çalışma yaparak caddeyi yaklaşık bir saat sonra tekrar trafiğe açtı. Sağanak yağmura aldırmayan bir grup vatandaşın bakkaldan büyük şemsiye alıp olayı izlemesi ve trafik polisinin ıslanmaması için çabalamaları dikkat çekti. Çöken yola otomobili düşen sürücü Erkan Yurtsever, "Seyir halindeydim yol çökünce aracım içine gömüldüö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Yolda oluşan çökme ve aracın görüntüsü

-Sürücünün konuşması

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/ SİVAS,

MAL VARLIĞINI TEMİZLİKÇİYE BIRAKAN BABAYA DAVA

TÜRKİYE'nin en büyük yatak üretim firmalarından birinin çoğunluk hissesi sahibiyken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle felç kalan Sinan Güleç (75) ile emekli öğretmen kızı Nur Güleç (48) arasında, mal paylaşımı anlaşmazlığı çıktı. Firmadaki hisselerinin satışından elde edilen 22 milyon TL'nin yarısı olan 11 milyon TL'nin kızıyla ortak olan hesapta pay edilmesini isteyen Sinan Güleç'e kızı da, tüm mal varlığını temizlik görevlisi G.E.'nin (48) üzerine devrettiği gerekçesiyle vasilik davası açtı. Nur Güleç, "Babam sağlıklı değil, doğru düşünemiyor. Yoksa bunları yapar mı? Kanser tedavisi görüyorum yaşamak için para yardımı istediğimde bile babam kabul etmiyor" dedi. Türkiye'nin en büyük yatak firmalarından birinin çoğunluk hissesine sahip olan Sinan Güleç, 2011 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu felç oldu. Yatağa bağımlı halde yaşamını sürdürmek zorunda kalan Güleç, firmanın 2014 yılında yabancı bir şirkete satılması üzerine payına düşen 22 milyon TL'yi aldı. Paranın 11 milyon TL'sini kişisel, 11 milyon TL'sini de firmada küçük oranda hisse sahibi olan, tek çocuğu kızı Nur Güleç ile birlikte ortak hesaba yatırdı.

GAYRİMENKULLERİ BERABER YAŞADIĞI TEMİZLİKÇİNİN ÜZERİNE DEVRETTİ

Sinan Güleç, satıştan elde ettiği parayla kent merkezi ile Kemalpaşa, Çeşme, Urla ve Narlıdere Sahilevleri bölgelerinde ev, villa ve iş yeri satın aldı. Bir süre sonra da gayrimenkulleri evinde temizlik görevlisi olarak çalışırken, birlikte yaşamaya başladığı G.E.'nin üzerine devretti. Durumdan haberdar olan emekli İngilizce öğretmeni Nur Güleç, 2015 yılında dava açtı. Mahkeme, kanser ve böbrek hastası olan Nur Güleç'in taleplerini, babası hakkında sağlıklı olduğuna dair verilen raporu dikkate alarak, reddetti.

BABA, PARANIN BÖLÜŞÜLMESİNİ İSTEYİNCE VASİLİK DAVASI AÇTI

Sinan Güleç, son olarak kızıyla müşterek hesapta bulunan 11 milyon TL'nin bölüşülmesi için, Tüketici Mahkemesi'ne 'ortaklığın giderilmesi' davası açtı. Bu dava üzerine Nur Güleç de babasının sağlıklı karar veremediği iddiasıyla vasilik davası açtı. Nur Güleç'in avukatı Gani Engin Ulusoy aracılığıyla açılan davada, 2'nci Sulh Hukuk Mahkemesi ortak hesaba tedbir koydu.

Avukat Gani Engin Ulusoy adli süreç ile yaptığı açıklamada, "Bizden önceki süreçte Sinan Güleç ile ilgili alınan 'sağlıklıdır' raporuyla mahkeme devir işlemlerine müdahale edememiş. Ancak 2017 yılında Sinan Güleç'in ikinci kez beyin ameliyatı geçirmesinden sonra sağlıklı olduğuna dair raporları, karşı raporlarımızla çürüttük. Bunun üzerine mahkeme, müşterek hesaba tedbir koydu. Karşı taraf yaşanan bu durumları göz önünde bulundurmuş olacak ki, kısa süre önce 8 milyon TL değerindeki villanın da yine G.E.'ye, devri gerçekleştirilmiş" dedi.

'HEM KENDİ HEM DE BABAMIN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM'

Nur Güleç ise şöyle konuştu;

"Babamın rahatsızlığından sonra bakımını ben yaptım. Ancak sonrasında temizlik görevlisi olarak eve aldığımız G.E. ile çevresindekiler, beni uzaklaştırdı. Kanser olunca gerekli mücadeleyi gösteremedim. Babamla üç yıldır görüşemiyorum. Beni görüştürmüyorlar. Yaşananlar ortada, babam sağlıklı değil, doğru düşünemiyor. Yoksa bunları yapar mı? Kanser tedavisi görüyorum, yaşamak için para yardımı istediğim de bile babam kabul etmiyor. Yaklaşık beş yıl önce temizlik görevlisi olarak işe giren kadın, babamdan bile zengin hale geldi. Lüks evlerde yaşayıp, lüks arabalara biniyor. Bunları babamı kandırarak, yaptılar."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Nur Güleç ile röp
Detaylar

-Nur Güleç ile röp

-Detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM/ İZMİR,

MEYVE SUYU KUTULARINDA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

SİVAS'ta bir yolcu midibüsünde narkotik dedektör köpeği yardımı ile yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş esrar ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivas- Kayseri kara yolu üzerinde Kovalı mevkisinde yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu midibüsünü durdurdu. Midibüste narkotik dedektör köpeği 'Atik' yardımı ile arama yapıldı. Yapılan aramada narkotik köpeği midibüsteki yolculardan R.K'nin çantasına tepki verdi. Ekiplerce çantada yapılan aramada meyve suyu kutularına gizlenmiş halde 150 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli R.K. gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Köpeğin arama görüntüleri

-Meyve suyu kutularındaki esrar

Haber: Hakan KALELİ/ SİVAS,

MALATYA'DA, 5 HASTAYA EŞ ZAMANLI KARACİĞER NAKLİ OPERASYONU BAŞARIYLA TAMAMLANDI

MALATYA'da, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde aynı anda 5 hastaya karaciğer nakli operasyonu, başarıyla tamamlandı. Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi hedeflenen ameliyatlar, 13 saat sürdü.

Canlıdan canlıya karaciğer naklinde Avrupa'da birinci, dünyada ise ikinci sırada olan Malatya İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakil Enstitüsü'nde 5 hasta sabah saat 08.00'da karaciğer nakli için ameliyata alındı. 5 alıcı ve 5 verici ile eş zamanlı başlanan 10 ameliyat ile aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi için başvuru hazırlıkları tamamlandı. Ameliyata alınan 5 donörden karaciğer alma işlemi öğle saatlerinde tamamlandı. Servise alınan bağışçıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

NAKİL İŞLEMLERİ 13 SAAT SÜRDÜ

Donörlerden alınan karaciğerler ameliyat masasında hazır bekletilen hastalara nakli gerçekleşti. Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın yönetiminde gerçekleşen ameliyatlar ayrı ayrı canlı olarak izlenirken, 13 saat sonra başarıyla tamamlandı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr Ahmet Tekin, Doku ve Organ Nakli Daire Başkanı Dr. Murat Öztürk, Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Emre, Azerbaycan Tıp Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nuru Bayramov ve 35 cerrahın girdiği ameliyatlar sonrasında konuşan Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, tüm ameliyatların başarılı geçtiğini, hastaların genel durumlarınımn iyi olduğunu söyledi.

YILMAZ: AMELİYATTA HER HANGİ BİR SORUNLA KARŞILAŞMADIK

Yılmaz, "Şuan itibariyle 5 ameliyatta başarılı bir şekilde gitmiştir. Her hangi bir sıkıntı yok. Hastalarımız sağlıklı bir şekilde yoğun bakıma geçmişlerdir. Ameliyatta her hangi bir sorunla karşılaşmadık. Bundan da son derece mutluyuz. Buradaki tüm arkadaşlarla birlikte başardığımız bir iş" diye konuştu.

REKTÖR KIZILAY: BÜTÜN AMELİYATLARIN GÖRÜNTÜ KAYDI ALINDI

Sabah 08.00 itibariyle hastaları ameliuata aldıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, "5 canlı vericiyle karaciğer naklini 10 hastamıza birde hazırlanma odası 10 ameliyat başarıyla şuan itibariyle bütün ameliyatlar tamamlandı. Hastalarımız şifa ile yoğun bakıma alındı. Sezai yılmaz hocamızın başkanlığında ve Malatya Noterimizin tespitiyle ameliyatlar şeffaf açık bir şekilde başarıyla tamamlandı ve bunlar kayıta alındı. Bununla birlikte bütün ameliyatların görüntü kaydı alındı" dedi.

EMRE: BÜTÜN AMELİYATLARI BAŞARIYLA SONUÇLANDIRDILAR

Yale Üniversitesi'nden Prof. Dr. Şükrü Emre, Akıl almaz çok önemli bir işin başarıldığını ifade ederek, "10 kişinin hayatı bu ekibin elindeydi. Bunun bilincinde olarak son derece titiz dikkatli bir şekilde çalışarak bütün ameliyatları başarıyla sonuçlandırdılar" şeklinde konuştu.

VALİ BARUŞ: BİR EKİP ÇALIŞMASI ORTAYA KONULDU

Malatya Valisi Aydın Baruş ise, "Bir ekip çalışması ortaya konuldu. 10 ayrı ameliyat odasında 5 vericiden 5 nakil yapılacak hastaya karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdiler. Şuan itibariyle hastalarımız da ameliyathaneden çıktılar. Ben ekibi kutluyorum" dedi.

Konuşmaların ardından katılanlar, karaciğer naklinin gerçekleştiği ameliyathane girişinde toplu fotoğraf çekindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Hataların ameliyattan çıkmaları

Sezai Yılmaz'ın konuşması

Rektör Ahmet Kızılay'ın konuşması

Şükrü Emre'nin açıklaması

Vali Aydın Baruş'un konuşması

Toplu fotoğraf çekinmeleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

BİNGÖL'DE YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLAR ŞENLİKTE EĞLENDİ



BİNGÖL'de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından yürütülen 'Hayallerimiz Gerçekleşiyor' projesi kapsamında düzenlenen şenlikte, 241 yetim ve öksüz çocuk doyasıya eğlendi.

Bingöl Valiliği tarafından desteklenen ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen 'Hayallerimiz Gerçekleşiyor' projesi kapsamında, kent merkezinde şehir stadyumunda 241 öksüz ve yetim çocuk için şenlik düzenlendi. Halk oyunları gösterisiyle başlayan şenlikte çocuklar palyaço, oyun parkurları, tahta bacak, Hacivat-Karagöz ve çeşitli geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi. Etkinliğin sonunda çocuklara yatak, çalışma masası, bisiklet, gitar, bağlama ile çeşitli giysi, eşofman takımı ve oyuncaklar hediye edildi.

Vali Kadir Ekinci, dezavantajlı kesimleri koruyan ve gözeten, onlarla ilgili farkındalık oluşturmaya çalışarak huzur ve mutluluğu, aydınlık yarınlar için çabalayan her projeyi desteklediklerini belirterek, "Bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. 'Hayallerimiz Gerçekleşiyor' projesi kapsamında merkez mahallelerimizde ve köylerimizde taramalar yaptık. Yetim ve öksüz çocuklarımıza ulaştık. Kendilerine taleplerini ve ihtiyaçlarını sorduk. Kalpleri gibi tertemiz ve masum olan taleplerini aldık ve hamdolsun her birini tek tek karşıladık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Halk oyunları gösterisi

Çocukların oyun parkurunda eğlenmesi

Çocukların çuval yarışı yapması

Çocukların Halat çekmesi

Vali Kadir Ekinci'nin konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,

