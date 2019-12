DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

21.12.2019 15:33 | Son Güncelleme: 21.12.2019 15:33

OTOPARKLARA TOPLANAN İSTANBUL TRAFİK VAKFI ÇEKİCİLERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber - Kamera : Ali AKSOYER, Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, FAALİYETİ sona erdirilen İstanbul Trafik Vakfı'na ait çekiciler otoparklara toplandı. Kemerburgaz'da bulunan otoparkta toplanan çekiciler havadan da görüntülendi.

OTOPARKTAKİ ÇEKİCİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul Trafik Vakfı'nın park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtartma faaliyetleri sona erdirildi. İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda 1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı'nın faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırıldığı aktarıldı. Valilik tarafından alınan karar neticesinde İstanbul Trafik Vakfı'na ait 27 çekici de Kemerburgaz'da bulunan otoparka çekildi. 30 Kasım'da alınan karar neticesinde faaliyetleri sonlandırılan İstanbul Trafik Vakfı'na ait otoparkların boş kaldığı görüldü.

"YERİNDE BİR KARAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararın yerinde olduğunu belirten bir vatandaş," Aracım defalarca çekildi. Haksız yere çekildiği de oluyor. Ancak uğraşacak bir merci olmadığı için boş veriyorsun. Yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Bu kararı doğru bir şekilde emniyette uygular. Umarım halk için yararlı olur. Yasak olmayan bir yere park ettiğim halde otomobilim çekildi. Otomobillerin seçilerek çekildiğini düşünüyorum. Özellikle boğaz hattında bazı otomobiller çekilmiyor. Rumelihisarı'nda ve Ortaköy'de bunları görebilirsiniz. Bu haksızlık umarım bir anca giderilir" ifadelerini kullandı.İstanbul'da hizmet veren çekicilerin iş yerlerine ait vale hizmetlileriyle işbirliği yaptığını iddia eden bir başka kişi ise," Çekicilerin yol kenarlarında, özellikle restoran ve kafelerin yoğun olduğu yerlerde valeler vasıtasıyla işbirliği yaparak otomobilleri çektiklerini düşünüyorum. Bunun ortasını bulmak lazım" şeklinde konuştu.

2- TÜRK GEMİSİNDEKİ DEHŞETLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Cengiz ÇOBAN/ HİNT Okyanusu'nda Türk bayraklı İnce Karadeniz adlı yük gemisinde makine yağcısı Ergin A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu kaptan Bora Ekşi (42) hayatını kaybettiği olayla ilgili geminin sahibi denizcilik şirketinden yeni açıkla yapıldı.İnce Denizcilik'ten yapılan yeni açıklamada, "Merhum kaptanımızın ailesi tarifsiz bir acı içinde olduklarını, bir an önce kaptanımızın cenazesinin yurda gelmesini ve zanlının adli makamlara teslimini istediklerini belirtmişler" denildi.

"10 KASIM ANMA TÖRENLERİYLE İLGİLİ DEĞİLDİR"Açıklama şu şekilde devam etti: "Vuku bulan elim olay bildirildiği andan itibaren Ankara Arama Kurtarma ve Hindistan Sahil Güvenliği ile temasa geçilerek, öncelikli olarak yaralılara müdahale edilmesi ve gerekirse tahliyeleri için talepte bulunulmuştur. Hindistan Sahil Güvenlik ekipleri gemiye çıkarak, sağlık kontrollerini tamamlamış ve tahliyeye gerek duymamıştır. Adli işlemler ve ileri sağlık tetkiklerinin devamı için en yakın uygun liman araştırılmıştır; ülkelerin hukuki ve liman kısıtlamaları nedeniyle, tüm ilgili tarafların ortak kararı neticesinde Srilanka'nın Kolombo limanına gitmesine karar verilmiştir. Şu an gemide Hindistan Kurtarma ekipleri tarafından tavsiye edilen şekilde tutuklu bulunan şahsın neden olduğu bu elim olayın başlama nedeni sosyal medyada anlatıldığı gibi 10 Kasım anma törenleriyle ilgili değildir. Ailevi ve maddi sıkıntıları olduğu düşünülen personele, merhum gemi Kaptanımız tarafından gemide bulunulan süre içerisinde sürekli destek olunmuş, topluma kazandırılmaya çalışılmıştır. Gelişme gösterdikçe gemide kalmasına ve kontratını tamamlanmasına gemi-şirket görüşmesi sonucu karar verilmiştir"

"4 PERSONELİMİZ DE YARALANMIŞTIR""Geminin açık deniz seyri başladığı tarihten bir süre sonra olumsuz hareketleri tekrar nüksetmiş ve merhum kaptanımız Tele-sağlık hizmetine danışma gereği duymuş ve medikal geçmişini tele-sağlık tavsiyesi üzerine ailesinden öğrenmek için şirket ile görüşmüştür. Şirketimiz sağlıklı/doğru bilgi verebilmek için şahsın ailesiyle irtibata geçmiş olup medikal geçmişi/ düzenli kullandığı ilaçlar sorulmuş ve ardından gemiye bilgi verilmiştir. Aynı gün akşamı da yağcı Ergin A.'nın kendisini iyi hissetmesi ve destek olması için merhum gemi kaptanımız tarafından ailesi aranarak konuşturulmuş ve şahsın kendini daha iyi hissettiğini bildirmesi üzerine, telefon görüşmelerini tekrarlama kararı alınmıştır. 20.12.2019 tarihinde sabah saatlerinde, Kaptan kamarasından ses gelmesi ve kapının kilitli olması üzerine, sesi duyan personel, diğer çalışanlara haber vermiş, bu sırada kaptan kamarasından çıkan Yağcı Ergin A., olaya müdahale etmek isteyen diğer personele saldırmaya başlamış ve 4 personelimiz daha yaralanmıştır. Etkisiz hale getirilen Yağcı Ergin A., başka bir personele ya da kendisine zarar vermemesi ve adli makamlara teslim edilene kadar başka bir adli suçun işlenmemesi amacıyla başında sürekli nöbetçi bulundurularak kamarada kilit altına alınmıştır"

"KOLOMBO LİMANINA DOĞRU İLERLİYOR""Gemimiz şu an adli işlemlere başlanabilmesi ve yaralılara ileri müdahalenin yapılabilmesi için Kolombo limanına doğru ilerlemektedir. Merhum Kaptanımız ve tüm gemi personelimizin, aile ve yakınlarının daha fazla zarar görmelerinin engellenmesi adına konunun hassasiyeti dikkate alınarak, yanlış ve yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesi kamuoyundan arz olunur. Elim hadiseye dair detaylı bilgilendirme gemimizin 22 Aralık tarihinde Kolombo limanına varmasına müteakip, TC Srilanka Büyükelçiliği, adli makamlar ve şirket temsilcilerinin intikaline müteakip yapılacaktır"

3- MALTEPE'DE EĞLENCE MEKANINDA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

-Eli bıçaklı şüphelinin dehşet saçtığı anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Ali Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, - MALTEPE'de eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada, aynı gruptan 3 kişi yaralandı. Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye saniye yansıdı.Olay, Yalı Mahallesi Rıhtım Caddesi'ndeki eğlence mekanında saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eğlence mekanında eğlenen Y.D. ve kız arkadaşı ile 3 kişilik gruptaki kişiler arasında 'laf atma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Y.D. elindeki bıçakla karşı gruptaki 3 kişiyi yaraladı. Kavgayı gören diğer kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçaklı kavgada yaralanan Ömer Zor, Battal Böyük ve Akın Böyük, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Zor'un, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda olduğu öğrenildi.Polis ekipleri de eğlence mekanı ve çevresinde incelmelerde bulundu. İncelemeler sonucu bir cep telefonu ile bıçak bulundu. Ayrıca mekandaki güvenlik kameraları da kontrol edildi. Olay yerinde gözaltına alınan Y.D. sorgulanmak üzere Maltepe Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAVGA KAMERADA Öte yandan kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elinde bıçak olan bir kişiyle gruptakiler tartışıyor. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşüyor. Elinde bıçak olan şüpheli gruptakilere saldırırken, yaralananlar yere düşüyor. Yaralılardan biri ayağa kalkarak, bıçaklı kişiye saldırmaya çalışıyor. Gruptakiler de bıçaklı kişiye saldırmaya çalışıyor.

4- ADALAR'DA FAYTONLAR DURDURULDU... ZİYARETÇİLER YÜRÜYOR YA DA BİSİKLET KİRALIYOR

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL, - Ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edilmesi sonrası Adalar'da 3 ay boyunca faytonların durdurulması kararı alınmıştı. Tebligatın dün akşam saatlerinde faytonculara ulaşmasıyla faytonlar durdurulmuş, atlar ahırlara çekilmişti. Faytonları durdurma kararı sonrası Büyükada sokaklarında ellerinde valizlerle yürüyen ziyaretçiler dikkat çekti. Adaları ziyaret edenler yürüyerek geziyor. Kimi ziyaretçiler ise kiraladıkları bisikletlerle dolaşıyor.

"ÇIKARKEN ZOR OLSA DA İNERKEN KOLAY"Büyükada'yı ziyaret eden ve kaldığı otelden iskeleye elindeki valizle yürüyen Vedat Kamacı, "Faytona birkaç sefer bindik. Büyükada'ya ara sıra geliyoruz. Yürümek en güzel spor. Çıkarken zor olsa da inerken kolay. Bence elektrikli araç konusu bir an önce halledilmeli. Bir an önce gelmeli" şeklinde konuştu.

"FAYTONA İHTİYAÇ YOK"Büyükada'yı ziyaret eden Hakan Özkan, faytonların 3 ay süre boyunca durdurulması kararı için, "Dört gündür falan buradayız. Yukarıda bir otelde kalıyoruz. Gerek yok zaten. Hayvanlar çok bakımsızdı. Bunları görüyorduk. Faytonlara gerek ve ihtiyaç yok. Ada büyük bir yer değil. İhtiyacımız olmadı hiç" diye konuştu.

"HER TARAFIN ADİL ŞEKİLDE BU İŞTEN MUTLU OLMASI LAZIM"Büyükada'da yaşayan otel sahibi Birsen Pekin, "Bugün 1, 2 tane Ruam nedeniyle iptaller oldu. Çünkü basında çok fazla Ruam salgını olduğu, adanın karantinada olduğu yazıyor. Fakat bilmedikleri şöyle bir şey var; 50, 60 senedir ada zaten böyle. Her sene Ruam nedeniyle hayvanlar ölüyor. Her tarafın adil şekilde bu işten mutlu olması lazım. Tamam faytonlar kaldırıldı. Evet hayvanlar telef oluyor. Hayvanlara iyi bakılmıyor. Bir soru sormamız lazım. Hayvanlar bu hale gelene kadar yerel yönetimler ne yapıyordu? İkincisi insanların paralarını verme zorundasınız, herkesin çocuğu var. İnsani tarafı ve hayvan tarafı var. Herkes mutlu olacak bu işten" diye konuştu.

"MİSAFİRLERİMİZİ ALTERNATİF OLARAK BİSİKLETLERE BİNDİRDİK"Turistlerle birlikte Büyükada'ya gelen Rehber Mehmet Fehmi Yaşar, "Biz adaya geldiğimiz zaman en çok sattığımız turlardan bir tanesi fayton turu. Sırf onun için geliyoruz. Dün olan olaylardan dolayı iptal etmişler. Biz de misafirlerimizi alternatif olarak bisikletlere bindirdik. Umarım yetkililer buna bir çözüm bulurlar. Sanırım elektrikli faytonlar çıkacak. Onlar da bu işi çözer" ifadelerini kullandı.

5-CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY'DAN LİBYA AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHACumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya'daki meşru hükümete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendiririz" dedi.İstanbul'da 3'ncü Ticaret ve İşbirliği Buluşması düzenlendi. Bakırköy'de bulunan bir otelde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Oktay burada yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Yine Akdeniz'de Libya ile yaptığımız münhasır ekonomik bölge anlaşması ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ülkemiz için stratejik öneme sahip tarihi niteliktedir. Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya'daki meşru hükümete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendiririz" dedi.

"BAŞKALARI NE DER DİYE DÜŞÜNMÜYORUZ BAŞKALARI TÜRKİYE NE DER DİYE DERTLENİYOR"Oktay sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye bugün birkaç milyar dolar için el açan değil dünyada en fazla insani yardım yapabilen bir ülkedir. Aynı zamanda Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve tüm uluslararası platformlarda haklarını savunan ve menfaatlerini koruyan bir yapıya kavuşmuştur. Milli çıkarları için hiç kimsenin icazetini aramadan gereğini yapan, dış politikası bağımsız bir Türkiye var bugün. Artık başkaları ne der diye düşünmüyoruz başkaları Türkiye ne der diye dertleniyor. Bölgemizde, Türkiye'yi dahil etmeyerek yapılan planlar, yazılan senaryolar hak ve hakikatten yana net duruşumuzla birer birer bozulmaktadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile tüm yaptırım tehditlerine rağmen bölgede teröre önemli darbeler vurarak istikrarı perçinlemiş durumdayız. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk temelli yürüttüğümüz hidrokarbon faaliyetleri sebebiyle de AB dahil birçok kesimden baskı ve yıldırma girişimleri olduğunu görmekteyiz. Geçtiğimiz 17 yılda savunma sanayindeki ilerlememize, milli teknoloji hamlemize ve sağladığımız ilerlemeye bakarak bu çabaların boşa olduğunu bilmeliler"

"İMALAT SANAYİNDEKİ KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 77,2'YE YÜKSELDİ"Oktay, "Türkiye'yi sizler gibi memleketini seven, gözü kara, risk alan ve elini taşın altına koymaktan geri durmayan iş insanlarının alın teriyle ve akıl teriyle kalkındırmaya devam ediyoruz. Hamdolsun, ekonomideki toparlanma süreci başarıyla devam ediyor. Reel kesim güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre 1.1 puan artarak 102'ye yükselmiştir. İmalat sanayindeki kapasite kullanım oranı ise Kasım'da 0.8 puan artarak son 15 ayın zirvesi olan yüzde 77,2'ye yükselmiştir. Yine geçen ay, finansal hizmetler güven endeksi bir önceki aya göre 24,5 puan artarak 167 seviyesinde gerçekleşmiştir. İş yapma ortamını iyileştirmek için gerçekleştirdiğimiz reformlar sonucunda Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde iki yıl önceki seviyesinden 27 basamak birden yükselerek 33. Sıraya yerleşmiştir" diye konuştu.

"SIFIR BELGEYLE KAMU İLE OLAN BÜTÜN İŞLEMLER HALLEDİLSİN İSTİYORUZ"Fuat Oktay, devlet dairelerindeki işlemleri 2020 yılında dijitalleşme ile hızlandıracaklarını belirterek, "İş yapma ortamını iyileştirmek için gerçekleştirdiğimiz reformlar sonucunda Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde iki yıl önceki seviyesinden 27 basamak birden yükselerek 33. Sıraya yerleşmiştir. Artık vatandaşlarımız, iş insanlarımız kamuyla olan işlemleri, hızlandırılmış dijital süreçler üzerinden kolaylıkla tamamlamaktadır. Yani olabildiğince insanımızı olabildiğince devlet dairelerine, bürolarına getirmek istemiyoruz. Oralarda kapı kapı dolaşsın istemiyoruz. Mümkün olduğunca evinden, iş yerinden bütün işlemlerini halletsin istiyoruz. Pilot çalışmasını başlattığımız çalışmanın teknik alt yapısını da tamamladık. 2020'de fiziki alt yapıyı da tamamlayarak pilot çalışmayı gerçekleştireceğiz. O da bir devrim olacak kendi içerisinde. Farklı devlet kurumlarıyla işi olanlar, artık farklı bakanlıkların ismini bilmesine gerek olmayacak. Yani 'sadece devletle işim var' diyebilsin. Geldiği zaman 50 tane işi varsa bile tek bir fiziki yerden, tek bir kişiyle ve mümkünse hiçbir belge getirmeden sıfır belgeyle kamu ile olan devletle olan bütün işlemlerini bütün işlerini halletsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.

6- BÜYÜKADA'DA İSPARK'A AİT AHIR DA TEMİZLENİYOR

Haber : Semih ÇALIŞKAN - Feridun AÇIKGÖZ - İSTANBUL, - Adalar'da 3 ay süre boyunca faytonlara at koşulmasının durdurulması kararı sonrası Büyükada'da İSPARK'a ait 140 fayton, 700 at kapasiteli ahırda temizlik çalışması başlatıldı. Öğle saatlerinde ahıra gelen ekipler ahırın dış bölümünü temizlemeye başladı. Ruam hastalığı sonrası İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla birlikte atlar ahırlara çekilirken, kaçak ahırların tespit edilip yıkılması bekleniyor.

7- HAVALİMANLARINDA GÖREVLİ 3 POLİSE GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI TUTUKLAMASI

Ali ABLAY - İSTANBUL ve Sabiha Gökçen havalimanlarında göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 3 polis tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında; İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, aralarında polis memurlarının da bulunduğu şüphelilerin, illegal olarak havalimanında yolcu giriş-çıkış kaydı yaptırıldığı ve transit geçiş noktalarından yabancı uyruklu kişilerin sivil polis aracına bindirilerek ülkeye giriş yaptırıldığı belirlendi.

SİVİL POLİS ARACINI KULLANDILARYapılan incelemede yabancı uyruklu kişilerin kendi ülkelerinden başka ülkelere İstanbul aktarmalı biletler alarak Sabiha Gökçen Havalimanına geldikleri, burada aktarma yapacakları uçaklara binmeyerek havalimanı transit uçuş bölümünden daha önceden anlaştıkları polis memurları Aziz K. ve Seyfi D. tarafından alınarak herhangi bir pasaport kontrolüne girmeden sivil polis aracı ile yurda sokulduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınan polis memurları gözaltına alındı. Şüpheli polislerin son 1 ayda 23 yabancı uyruklu kişiyi aynı yöntemle Türkiye'ye soktuğu belirlendi.

İKİNCİ OPERASYONÇalışmaların devamında İstanbul Havalimanı pasaport kontrol noktasında görevli polis memuru Çağrı K.'in de bazı yabancı uyruklu kişilere ait pasaportları sistem üzerinden hayali olmak üzere giriş kaydını yaptığı, sonrasında girişi yapılan bu pasaportların üzerindeki resimlerin değiştirilerek başka kişilere sahte olarak düzenlendiği belirlendi. Sahte pasaport düzenlenen kişilerin de çeşitli Avrupa ülkelerine çıkışlarının yapıldığı tespit edildi.

TUTUKLANDILARHer iki soruşturmayla ilgili Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan ortak çalışmalarda polis Memurları Aziz K. (49), Seyfi D. (37) ve Çağrı K. (30) ile giriş kaydı yapılacak pasaportları temin ettiği belirlenen Ersin A. (32) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen polis memurları tutuklanırken Ersin A. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

========================= 8- DOKTOR DİZİSİNDEKİ VAKA GERÇEK OLDU Özlem YURTÇU- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, - TÜM dünyada izlenme rekorları kıran Dr. House dizisi ile geçen günlerde özel bir televizyon kanalında da yayınlanmaya başlanan Türkiye versiyonu 'Hekimoğlu' adlı dizinin ilk bölümünde işlenen vaka, Türkiye'de yaşandı. Domuz avına meraklı olduğu gençlik yıllarında avladığı hayvanla temas ettiği için vücuduna parazit bulaşan ve tam 25 yıl bundan habersiz yaşayan 62 yaşındaki bir erkek hastada, kişilik değişimleri ve unutkanlık başlayınca, önce Alzheimer sanıldı. Daha sonra çekilen beyin MR'ında domuzdan bulaşan tenyanın beyne yerleşerek birkaç bölgede tümör benzeri kitlelere neden olduğu anlaşıldı. Hasta, antibiyotik ve parazit ilaçlarıyla tedavi edildiTürkiye'de görülen nadir 'nörosistiserkozis' vakalarından biri olarak literatüre giren hasta hakkında bilgi veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nden Doç. Dr. Serkan Demir, özellikle Anadolu'da yaygın olan yaban domuzu avcılığında vatandaşların eldiven takmadan hayvanla temas etmemesi gerektiğini söyledi.

UNUTKANLIK VE KİŞİLİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE GELDİDoç. Dr. Demir, son günlerde ülkemizde de popüler olan bir doktor dizisinde, nörosistiserkozis vakasının konu edildiğini ve böyle bir hastanın neredeyse aynısının yıllar önce kendilerine geldiğini anlatarak, "Ege sahillerinde yaşayan ve çiftçilik yapan bir erkek hastaydı. Dizideki karakterden farklı olarak şikayetleri bayılma vs değildi ama kişilik değişiklikleri ve unutkanlık vardı. Yaptığımız tetkiklerinde beyinde çok ilginç lezyonlar (doku bozukluğu) gördük. Nörosistiserkozis dediğimiz yassı solucan hastalığı, domuzlardan bulaşıyor ve bizim ülkemizde çok nadir görülüyor aslında. O nedenle ilk başta aklımıza bu gelmedi ama radyoloji konsültasyonlarını alıp literatür taradıktan sonra bu hastalık olduğunu saptadık. Bizim hastamızın da bulguları 20-25 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Çünkü bu hastalığın bazı özellikleri var, 20- 25 yıl 'latent' dediğimiz; vücutta sessiz kalabiliyorlar" dedi.

GENÇLİĞİNDE DOMUZ AVLIYORMUŞDomuzlardan bulaşan ve gözle görülemeyen bu yassı solucan larvasının hastaya nasıl bulaştığını anlayabilmek için hastadan çok detaylı öykü aldıklarını belirten Doç. Dr. Demir, "Gençliğinde yaban domuzu avcılığı yapıyormuş. Domuz eti yememesine rağmen sadece enfekte bir domuzla teması sonucu bulaşmış. Dizide de farkındaysanız hekim de tanıyı hemen koyamıyor. Dedektif gibi iz sürüyor. Önce tümör zannediliyor ama alttan bir nörosistiserkozis hastalığı çıkıyor. Gerçekte de böyle oldu. Biz hastayı alzheimer zannederken, yaptığımız tetkikler ve detaylı öykü alma sonucunda teşhisini koyabildik" diye konuştu.

BEYNİNDE LARVALARA BAĞLI BİRÇOK KİST VARDINörosistiserkozis hastalığının vücutta nereyi tutarsa ona göre belirti verdiğine dikkat çeken Doç. Dr. Serkan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer gözünüzü tutarsa görme bozukluğu yaşarsınız, beyin zarlarını tutarsa, menenjit bulgusu ile gelebilir hasta, beyin sapını tutarsa ya da apse gibi beynin bir lobunu tutarsa, inme ile kendini gösterebilir. Kol bacak sinirlerinizi tutarsa, nöropati yapıp ellerde, kollarda güçsüzlük yapabilir, beyinde tuttuğu bölgeye göre epilepsi (sara) nöbetleri ile karşımıza gelebilir. Bizim hastamızın MR görüntülerinde birçok farklı yaşta ve farklı zamanda ortaya çıkmış kistler vardı. İşin doğrusu bu kistik yapılar görüldüğünde ülkemizde nadir de görülse akla nörosistiserkozis gelmeli. Hastamız şu anda hala hayatta ama hastalığa bağlı bazı sorunları kaldı maalesef."

AV HAYVANLARINA ELDİVENSİZ DOKUNMAYINÖzellikle Anadolu'da yaygın olan yaban domuzu avcılığı konusunda vatandaşları da uyaran Doç. Dr. Demir, sözlerini şöyle noktaladı: "Eğer avcılıkla uğraşan vatandaşlarımız varsa, bir yaban domuzu ya da yabani bir hayvanla temas edeceklerse, mutlaka eldiven kullansınlar. Ayrıca pikniğe gittiğimiz yerlerde de enfekte olabilecek durgun sulardan ya da iyi yıkanmamış besinlerden uzak durulması gerekiyor. Hastalığın nereden geleceği işin doğrusu pek bilinmiyor. Temasla aldığınız bir parazit ya da larva (solucan yumurtası) vücudumuza bir şekilde girip orada yıllarca kalabiliyor. Bizim vakamız beyin tutulumlu nörosistiserkoz vakasıydı. Gerçekten çok nadirdir aslında. Her sistiserkozis vakası da beyni ya da kol bacak sinirini tutacak diye bir şey yok. Çoklu organ tutulumu olan bir hastalık bu. Kasları tutabilir, değişik organları tutabilir. Tedavi planlaması kişiye değişiklik gösterir. Birkaç tane antiparaziter ilaçlar var ama tabii hastanın gösterdiği klinik ne ise ona yönelik semptometik tedaviler de verilebilir."

DİZİDE, GENÇ KREŞ ÖĞRETMENİNİN BEYNİNDEKİ GİZEMDr. House ve Türkiye uyarlaması Hekimoğlu adlı dizinin ilk bölümünde kreş öğretmeni olan genç bir kadının ders sırasında aniden bayılması ve nöbet geçirmesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra çekilen MR'ın ardından beyninde tümör olduğu düşünülmüş, ancak tedaviden sonuç alınamamıştı. Daha sonra detaylı araştırmalarla, genç kadının haberi olmadan domuz eti yediği ve bu şekilde bulaşan bir tenyanın bacak kasına yerleşerek oradan beynine ulaştığı ve nörosistiserkozis adlı hastalığa yol açtığı anlaşılmıştı.

