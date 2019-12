DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

27.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:36

SÖZCÜ DAVASINDA KARAR ÇIKTI (1)

* Emin Çölaşan 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru 3 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Burak Akbay dosyası ise ayrıldı

Haber: Özden ATİK/ İSTANBUL, SÖZCÜ Gazetesi yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz ve gazetenin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın FETÖ'ye yardım davasında mahkeme kararını açıkladı.

Oy birliğiyle alınan kararla; Emin Çölaşan 3 yıl 6 ay 15 gün, Necati Doğru 3 yıl 6 ay, Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz 3 yıl 4'er ay, Yücel Arı, Gökmen Ulu ve Yonca Yücekaleli ise 2 yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazetenin sahibi Burak Akbay'ın dosyası ise ayrıldı.

Sanıklardan Mediha Olgun beraat etti

DAVANIN GEÇMİŞİDavanın 18 Nisan'da görülen celsesinde, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Savcı, sanıklar Emin Çölaşan, Necati Doğru, Gökmen Ulu, Mediha Olgun, Metin Yılmaz, Mustafa Çetin, Yücel Arı ve Yonca Yücekaleli'nin "Silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisleri talep etmişti. Sanık Mediha Olgun hakkında ayrıca etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması da talep edilmişti. Savunması alınamayan firari sanık Burak Akbay'ın dosyasının ise ayrılması istenmişti.

2- İTÜ'LÜ HALİT AYAR'I ÖLDÜREN SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA (1)

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, İSTİKLAL Caddesi'nde 7 Eylül'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin dava başladı. Halit Ayar'ı bıçakladıkları iddiasıyla tutuklu bulunan sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakim karşısına çıktı.İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emra Yaşar ve Erhan Kurdal getirildi. Bıçaklanarak öldürülen Halit Ayar'ın annesi Hanife Ayar, babası Mehmet Ayar ve olay gecesi yaralanan mağdurlar da duruşmaya "müşteki" sıfatıyla katıldı. Halit Ayar'ın ailesinin avukatı ve sanıklara barodan atanan avukat salonda hazır bulundu. Sanıkların salona girmesiyle birlikte Halit Ayar'ın annesi ve kız kardeşi gözyaşlarını tutamadı. Duruşma, sanıkların kimlik tespiti ile sürüyor.

3-İLKAY ÖĞRETMENİ ÖLDÜREN KİRALIK KATİLİN DAVASI; SANIK ADLİ TIP'A SEVK EDİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ/ PENDİK'te öğretmen İlkay Sivaslı'yı öldürmekten tutuklu bulunan kiralık katil Tanju Doğan'ın (45) yargılanmasına devam edildi. Sanık, İlkay Sivaslı'yı öldürmesi için Sivaslı'nın kız kardeşi tarafından kendisine siyanür gönderildiğini iddia etti. İlkay Sivaslı'nın kardeşi İbrahim Sivaslı'nın avukatı da, İlkay Sivaslı'nın kız kardeşi olmadığını söyledi. Mahkeme, sanığın olay tarihinde ve sonrasında suç ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vererek duruşmayı erteledi.İstanbul Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Tanju Doğan ve avukatı ile maktül İlkay Sivaslı'nın kardeşi İbrahim Sivaslı ve Avukatı Nazlıgül Aytekin Ergürtuna katıldı. Davayı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Aslı Gültekin de katıldı.

'ÖLDÜRMEM İÇİN KIZKARDEŞİ SİYANİR GÖNDERDİ'İlkay Sivaslı'nın kız kardeşinin siyanür göndererek onu öldürmesini istediğini iddia eden Tanju Doğan, "2014 yılında intihara teşebbüs etmiştim. Bu tarihten önce psikiyatrik tedavi görüp görmediğimi hatırlamıyorum" dedi.

'KIZ KARDEŞİ YOK'İbrahim Sivaslı'nın Avukatı Nazlıgül Aytekin Ergürtuna, "Maktulün kız kardeşi yoktur, erkek kardeşi vardır. Eylemi tasarlayarak öldürme suçunu oluşturmuştur" dedi. Mahkeme, sanığın olay tarihinde ve sonrasında suç ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İlkay Sivaslı'nın son dönemlerde psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı savunuluyor.İddianamede, İlkay Sivaslı ile Tanju Doğan'ın 24 Mart 2019 tarihinde sosyal medya üzerinden tanıştıkları, bir süre sonra kendisini öldürmesini istediği, Doğan'ın bunu önce kabul etmediği anlatılıyor. Maktulün ısrarı üzerine şüphelinin 20 Nisan 2019 tarihinde Pendik'te bir kişiden silah satın aldıkları, bir gün sonra da maktulün evinde buluştukları, yüzünü ters çevirerek karın ve göğüs arasındaki bölgeye bir el ateş ettiği, maktulün bayılması üzerine şüphelinin evden ayrıldığı kaydediliyor. Maktulün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, sanık Tanju Doğan için, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

4- BEŞİKTAŞ'TA KAZA YAPAN OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI

Haber-Kamera: Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden üniversite öğrencisinin kullandığı otomobil kaldırıma çıktı.Kaza, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı'nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu istikametine giden Rubar Aktaş, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü otomobilinden inerek trafik ekiplerini beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri ise kaza yapan otomobili çekici yardımıyla otoparka kaldırdı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otomobilin kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

5- GÜNGÖREN'DE FRENİ TUTMAYAN MİNİBÜS DUVARA ÇARPTI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,Güngören'de içinde yolcu bulunan minibüs frenleri tutmayınca cadde üzerindeki binaya çarptı. Kaza nedeniyle 3 yolcu yaralandı.Kaza sabah saat 08.00 sıralarında Güngören Genç Osman Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre içinde yolcu olan ve Esenler-Topkapı hattında sefer yapan minibüs rampa aşağı inerken virajda frenleri tutmadı. Önündeki araçlara çarpmamak için manevra yapan minibüs şoförü köşede bulunan binaya çarparak durabildi.Çarpmanın etkisiyle minibüs içinde bulunan yolculardan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle minibüste ve binada hasar meydana geldi. Olay yerine gelen çekici ile yolcu minibüsü bulunduğu yerden kaldırıldı. Minibüsün çarptığı binada dükkanı bulunan ve dükkanında maddi hasar meydana gelen Mehmet Tığlı, "Sabah 08.00 sıralarında freni tutmuyor gelip binaya vuruyor. 3 tane yaralı var ambulans alıp götürdü. Burası tehlikeli bir yer, aslında tek yön olmasını her zaman söylüyoruz dikkate alınmıyor. Binada ve arabada hasar var." dedi.

6- ESENYURT'TA TUVALET SIRASI KAVGASINDA 3 KARDEŞ BIÇAKLANDI

-1'i ağır 3 kardeşin yaralandığı kavga kameralara yansıdı.

Veysel TİMDU/ - ESENYURT'ta, aynı evi paylaşan 3'ü kardeş 5 kişi arasında iddiaya göre tuvalet sırası yüzünden kavga çıktı. Evde başlayan, AVM'de sonuçlanan kavgada 1'i ağır 3 kardeş bıçaklanarak yaralandı. 1 kişi gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Esenyurt'ta bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre; aynı evi paylaşan Zekeriya A., Mesut A. Murat A. kardeşler ile Muhammet R.Y., Seyithan N.Y. arasında sabah kalktıklarında tuvalet sırası yüzünden tartışma çıktı. Bir süre süren tartışmanın ardından 5 kişi de evden çıkarak işlerine gitti. Akşam iş çıkışı ise bir AVM'de buluştular. Sabah başlayan tartışma AVM'de de sürerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Seyithan N.Y., kendisine muşta ile saldıran Mesut A. ve 2 kardeşini bıçakladı. Mesut A., Zekeriya A., Murat A., vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Kavga anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mesut A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Seyithan N.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

=========================== 7-EVDEN GETİRDİĞİ BATTANİYEYİ YARALININ ÜSTÜNE ÖRTTÜ

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY'de meydana gelen trafik kazasında yaralanan bir kişi, uzun süre yerde ambulansın gelmesini bekledi. Mahalleden bir kadın, evden getirdiği battaniye ve yastıkla titrediğini gördüğü yerdeki yaralının üstünü örtüp başının altına yastık koydu. Ambulans gelene kadar yaralının başından bir an olsun ayrılmayan kadın, "Onu yerde o vaziyette görünce sanki kendi evladımı görür gibi oldum" dedi.Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Binay Sokak'ta dün saat 16.30'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İki aracın karıştığı kazada Ahmet Eren Uzun'un kullandığı 34 LR 0932 plakalı otomobil, bir başka otomobil ile Binay Sokak ve Güzelyurt sokağın kesiştiği noktada çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araç da kaldırıma savrulurken otomobillerden biri, yolda yürüyen Ahmet Sural'a sarptı. Sürücü Ahmet Eren Uzun'un hafif şekilde yaralandığı kazada, diğer aracın çarptığı yaya Ahmet Sural çarpmanın etkisi ile yola düşerek kafasını zemine çarptı.

EVE KOŞTU, BATTANİYE VE YASTIKLA GERİ DÖNDÜÇevredeki vatandaşların yardıma koştuğu kazada 2 kişi yaralanırken, vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, önce yaralı sürücüye müdahale etti. Yerde yatan 34 LR 0932 plakalı otomobilin sürücüsü Ahmet Eren Uzun ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer aracın çarptığı yaya ise uzun süre ambulans bekledi. Kafasını asfalt zemine çarpan yaralı Ahmet Sural, bir süre sonra soğuk havanın da etkisi ile titremeye başladı. Kazayı görerek olay yerine koşan bir kadın ise, yaralı kişinin üşüdüğünü fark edince eve koştu. Kadın, bir battaniye ve yastık getirerek yaralıyı soğuktan korumaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat boyunca ambulansın gelmesini bekleyen, yaralının yanından bir an olsun bile ayrılmayan Hatice Yılmaz, "Mutfakta çalışırken dışarıdan bir gürültü duydum. Balkona çıkıp baktığımda bir kişinin yerde yattığını, beyaz bir arabanın da karşı kaldırıma çıktığını gördüm. Hemen aşağı inerek yaralının yanına koştum. Durumunu görünce baktım ki üşüyor hemen eve giderek battaniye ve yastık alıp geldim tekrar. Yerdeki yaralıyı görünce sanki kendi çocuğumu görür gibi oldum, hiç düşünmeden bir an olsun yanından ayrılmadım" dedi.Yarım saatlik bekleyişin ardından kaza yerine gelen ikinci bir ambulansla yaralı Ahmet Sural da hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

8- BEYOĞLU'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 9 GÖZALTI

Ali ABLAY/İSTANBUL, DHABeyoğlu'nda bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığını belirleyen polis eve operasyon düzenledi. Polis şüphelilerin uyuşturucu maddeyi temin ettikleri Fatih'teki bir işyerlerine de baskın yaptı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Firuzağa Mahallesi'nde bulunan bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri, bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Geçen Çarşamba saat 21.00 sıralarında eve gelen Recep T., evden çıkarken yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Recep T.'nin üzerinde yapılan aramada 1 gram metamfetamin ele geçilirdi. Aynı gün eve operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan Betül A., Yasin Ç., Serkan A. ve Duran K.'yı da gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda ise, 30 gram metamfetamin maddesi, 22 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu madde kullanma düzeneği, 2 şırınga, 8 cep telefonu ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 5 bin 300 lira para ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Firuzağa Mahallesi'nde sattıkları uyuşturucu maddeyi Fatih, Aksaray'da 2 işyerinden temin ettiklerini belirledi. Bu bilgi üzerine polis ekipleri, aynı gün içerisinde işyerlerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Emre Ş., Furkan Ş., Mehmet Ş. ve Faysal Ö. yakalanarak gözaltına alındı. İşyerlerinde yapılan aramalarda ise, 2 tabanca, 1 seyyar dipçikli otomatik silah, 85 mermi ve 25 tane sahte 100 dolar ele geçirildi. Soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Yasin Ç. ve Betül B. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Serkan A., Duran K., Furkan Ş., Emre Ş. ve Faysal Ö. çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Mehmet Ş. ve Recep T. serbest bırakıldı.

9- KADINLARDAN MUŞ'UN KÖYLERİNDEKİ ÇOCUKLARA İÇ ISITAN YENİ YIL HEDİYELERİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR Halk Eğitimi Merkezi'ndeki (HEM) örgü kursuna devam eden 40 kadın, Muş'un köylerindeki çocuklara yeni yıl hediyesi olarak bebekler ördü.Avcılar HEM'de açılan 'Organik El Örgü Kursu'na bu yıl büyük ilgi oldu. Kayıt yaptıran 200'e yakın kadından 40'ı kursa alındı. Kadınlar haftada 1 gün bir araya gelirken, aralarında sıkı dostluk oluştu. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri de sürdüren kursiyerler, bir süre önce Şanlıurfa'daki çocuklar için düzenledikleri örgü bebek kampanyasının ardından, Muş'un kırsal kesimindeki çocukları yeni yılda sevindirmek istedi. Kadınlar, "Düş Avcılar'ından Muş" a adı verilen hediye kampanyası kapsamında katıldıkları kursta ve evde fırsat buldukları anda ellerine tığları alarak örgü örmeye başladı. Kadınlar ekonomik durumları iyi olmayan, yüzlerini hiç görmedikleri çocukların 2020'ye sevinerek girmesini arzuladıklarını söyledi.

"TERAPİ GİBİ"Kursiyerlerden Özlem Kurt, "Çocukların yoğun ilgisini görünce daha severek örmeyi sürdürüyoruz. Doğu'daki çocuklara ulaştığımızda çok mutlu oluyoruz. Onları sevindirdikçe biz daha bir aşkla örmeye devam ediyoruzö dedi. Pınar Yücel de, örgü ile ev ekonomisine katkıda bulunurken, bu sayede çok iyi ilişkiler içerisinde olduklarını anlattı. Yücel, "Severek örüyoruz. Ördükçe mutlu oluyoruz. Tüm çocuklarımızın yeni yılını kutluyoruz onlara sevgi dolu ördüğümüz ayıcıkları hediye ediyoruz" diye konuştu.Kursiyer Hilal Akbal ise, bugüne kadar hayatında aldığı en keyifli kararın 3 yıl önce bu kursa yakılmak olduğunu ifade ederek, "Harika arkadaşlıklar, dostluklar kurduk. Haftada 1 gün gelmek bile müthiş terapi. Ördüğümüz bebekler, oyuncaklar Doğu'daki çocuklara mutluluk, umut götürsün"dedi.

"PROJEMİZİN AMACI; ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK"El sanatları öğretmeni Raziye Kayışçı da 6 yıl önce merak ile başlattıkları örgü bebek kursunu profesyonel çizgiye çekmeye çalıştıklarını, hobi ağırlıklı bu çaba ile kadınların "Ben de yapabilirim" duygusunun geliştiğini anlattı. Kayışçı, kursiyerlerin ayrıca ev ekonomisine katkı sağladıklarını bunların yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verdiklerini belirterek, "Son projemizin amacı; Çocukları mutlu etmek. Şanlıurfa'dan sonra ürünlerimizi Muş Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ihtiyaç duyan çocuklara dağıtılmak üzere göndereceğiz. HEM olarak örgün öğretime destek vermeye dayanışmaya ağırlık veriyoruz. Bu hobiyi gelire çevirmek isteyenlerin 1-2 yıl bizimle çalışması gerekiyor. Haftalık en az 150-200 TL gelir sağlayabilirler. Merkezi bir yerde satış ve sergi salonumuz olsa kursiyerlerimiz önemli gelir elde edebilir. Muş'taki çocuklarımıza mutlu yıllar diliyoruz."

10- 'KAN BAĞIŞINDA ÇÖZÜM SOSYAL MEDYA ÇAĞRILARI DEĞİL' Özlem YURTÇU KARABULUT- Doğan GÜNDOĞDU/İSTANBUL, - KAN ve Kök Hücre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sema Savaş, "Sosyal medyada sürekli gündem olan 'kan aranıyor' çağrıları çözüm değil. Bu anonsların çoğu teyit edilmeden yayılıyor. Bazen aileyi arıyoruz hastası vefat etmiş. Çözüm, bunları paylaşıp geçmek değil, yılda sadece 1,5 saat ayırarak düzenli kan bağışında bulunmak" dedi.Kanser tedavisi gören çocuklar, acil kalp ameliyatı geçirecek hastalar; aslında hemen her gün, yüzlerce hasta veya yakını, çaresizce kan anonsları paylaşıyor. Türkiye'nin günlük kan ihtiyacı 9 bin ünite. Düzenli bağışlarla bunun sadece 7 bin ünitesi karşılanabiliyor. Geriye kalan 2 bin ünite kan, Türkiye'nin kanayan yarası olarak hasta ve ailelerini ümitsizlikle baş başa bırakıyor. Kan ve Kök Hücre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sema Savaş, "Kızılay bu işi çok çok iyi yapıyor, dünya standartlarında teknolojilerle çalışıyor ama düzenli bağışçımız yetersiz. İnsanlar kan anonsunu Twitter'da vs. paylaştığında sorun çözüldü sanıyor. 52 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Yüzde 10'u düzenli kan bağışı yapsa, bu ülkenin kan sorunu çözülür" dedi.

HERKES 'NASILSA BİRİ GİDER' DİYORYıllardır gece gündüz telefonu susmayan ve her kan ihtiyacında canla başla bağışçı bulmaya çalışan Savaş, "Bu ülkede bir ünite kanın hikayesi çok uzun. Boynunda tabela ile çocuğuna kan arayan babaların, telefonunu sosyal medyada paylaşmak zorunda kaldığı için bazı kişilerce taciz edilen annelerin olduğu bir ülkeyiz. Çünkü düzenli bağışçı sayısı yetersiz. Sosyal medya çözüm sanılıyor. Herkes nasıl olsa biri gider diyor. Kim o biri? Ayrıca ihtiyacın halen devam edip etmediğini kontrol bile etmiyoruz. Üzerinde tarih yok, arıyorsunuz aileyi, hastam iki yıl önce vefat etti diyor. Hasta sahibi anonsu paylaşırken tarih belirtmeyi unutabilir, ama onu paylaşanlar gördüğü anda öncelikle teyit etmeli; doğruysa ardından tarihi ilave ederek paylaşmalı ve ihtiyaç sonlandığında anonsu kaldırmalı" dedi.

SADECE TERÖR, AFETTE GÜNDEM OLMAMALIKan bağışının sadece terör, afet gibi durumlarda gündem olmaması gerektiğinin altını çizen Sema Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kış gelince kan bağışları azalır, nezle grip dolayısıyla; bayram gelince tatil diye azalır. Sadece afetlerde, terör anlarında mı kan vermeye koşacağız? Zaten bu da sorunu çözmüyor ki. Çünkü o kanlar alınır alınmaz yaralıya verilemez, bir sürü testten geçmesi gerekiyor. Kan merkezleri kaotik bir hale geliyor o anlarda zaten. İnsanların oraya yığılması daha çok zorluk yaratabiliyor. Asıl köklü çözüm, kan stoklarının her durum için yeterli tutulabilmesinde. Bunun için de düzenli bağışçı sayısının artması gerekiyor."

'KENDİ HASTAMIZA KAN VERDİĞİMİZ OLUYOR'Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Kemik İliği Nakil Merkezi'nden Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Malbora ise, "Kan bağışı acil bir gereklilik gibi görülüyor. Tam tersine acil ihtiyaç olmadığında yapılacak düzenli bağışlar, o acil durumları kurtarıyor aslında" diye konuştu.Prof. Dr. Barış Malbora, hastaları için kan bulamadıklarında ailelerin gözünün içine baktıklarını söyleyerek, "Önce hastanenin kan bankasına başvuruyoruz, orada yoksa Kızılay'ın elindeki stoklara bakıyoruz. Orada da yoksa, hasta yakınlarının gözlerinin içine bakıyoruz Yeri geliyor kendimiz o an kan bağışında bulunuyoruz. Kan ürünleri ihtiyacı en çok kanser tedavisi gören hastalarımızda oluyor. Hatta bu hastalıklarda, kemoterapi tedavisi kadar önemli. Bazen hastamız için kendimiz kan veriyoruz. Kan bağışı, 'acil ihtiyaç durumunda' değil, düzenli yapılması gereken bir şey" diye konuştu.Prof. Dr. Malbora, "Türkiye için özellikle altını çizmek istiyorum, trombosit süspansiyonu çok büyük sorun. Çünkü trombositlerin ömrü, hazırlandıktan sonra sadece 5 gün. Stoklayamıyoruz. Aslında vücutta hızla yapılan bir hücre. Haftada bir dahi verebilir bir kişi. Bir de şu var, benim kan grubum A pozitif, çok verici var, ben vermesem de olur diye düşünüyor halkımız. Bu, çok yanlış çünkü aynı oranda da A pozitif hasta var" diyerek sözlerini noktaladı.

'BENİM KANIMDA GÖNÜLLÜLÜK VAR'Yaklaşık 15 yıldır gönüllü olarak düzenli kan bağışında bulunan Gül Koçali (42), "İlk kan verme çağrısını aldığımda işteydim. 6-8 ayda bir kanı değişmesi gereken bir hastaymış. Gidip bağış yaptım ve o hasta iyileştiği için çok mutlu hissettim. Sağlığınız elveriyorsa birilerinin sizin kanınıza ihtiyaç duyduğunu bilerek evde oturmak çok zor bir duygu olmalı. Benim kanımda gönüllülük var" dedi. 1992'den bu yana hiç aksatmadan düzenli olarak kan bağışında bulunan Muzaffer Bilici (46) ise "Çok acil bir kan ihtiyacı vardı ve benim kendi ailemden birisiydi, o vesileyle gittim verdim. O günden bu yana sürekli kan veriyorum. İhtiyaç olursa acil gidip veriyorum, yoksa kan merkezine gidip düzenli olarak bağışta bulunuyorum. Bir insanın başına gelene kadar o kanın değerini anlayamıyor" diye konuştu.

