Dha Dış - Hamaney, ABD'yi İran'da İç Savaş Çıkarmaya Çalışmakla Suçladı

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'yi ekonomik yaptırımlarla İran'da iç savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı.

Tahran'da 'şehit aileleri kabulü'nde açıklamalarda bulunan Hamaney, Trump yönetiminin İran'a karşı uyguladığı yaptırımlarına değinerek, şöyle konuştu:

"ABD, yaptırım ve güvenlik karşıtı eylemlerle, kitleleri sokaklara çekerek, ülkemizde çatışma ve iç savaş çıkarmayı planlıyordu. Planın adını da 'sıcak yaz' olarak adlandırmışlar. Düşmanlarımızın gözü kör olsun bu yaz en iyi yazlarımızdan birini yaşadık ve 11 Şubat'ta devrimimizin 40'ncı yılını kutlayacağız."

ABD yönetimini "kurnaz düşman" olarak tanımlayan Hamaney, "ABD'nin bu yılki İran karşıtı planları deşifre oldu, ancak gelecek yılki planları için dikkatli olmalıyız" diyerek ülke yetkililerini uyardı.

Washington yönetiminin bugüne kadar İran'a hiç bir şey yapamadığını savunan Hamaney, "ABD, bundan sonra da İran'a bir şey yapamayacak" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in konuşması