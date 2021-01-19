ABD'de yolcu uçağında seyahat eden minik kangurunun o anları viral oldu
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ABD'de yolcu uçağında seyahat eden minik kangurunun o anları viral oldu

19.01.2021 11:14 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:36
ABD'de yolcu uçağında seyahat eden minik kangurunun o anları viral oldu

ABD'de Kuzey Karolina'dan yer değişikliği sebebiyle yola çıkan Harry adlı bebek kangurunun, yolcularla birlikte sehayat ettiği anlar viral oldu.

ABD'de Kuzey Karolina'dan yer değişikliği sebebiyle yola çıkan Harry adlı bebek kangurunun, yolcularla birlikte sehayat ettiği anlar viral oldu.

ABD'de Kuzey Karolina'dan Virginia'ya nakil edilen Harry adlı bebek kanguru yolcularla birlikte sehahat etti. American Airlines uçağına ait seferde uçaktaki yolcularla birlikte sehayat eden Harry adlı minik kanguru uçuşta ilgi odağı oldu. Harry bagaj bölümünde sehahay etmek yerine, normal yolcu gibi kabinde yolculuğuna devam etti.

KORİDORDA DOLAŞTI

Harry'e yaban hayatı korumaya dair bir proje kapsamında hafta sonu Virginia'ya sehayatinde eğiticisi de eşlik etti. Kabin ekibinde görevli bir memur o anları kayda aldı. Videoda, yavru kangurunun yumuşak bir kese tutan bir eğitici tarafından koridora doğru çekildiği anlar görüldü. Sosyal medyada ilgi odağı olan kangurunun o anları viral oldu.


ABD'de yolcu uçağında seyahat eden minik kangurunun o anları viral oldu
ABD'de yolcu uçağında seyahat eden minik kangurunun o anları viral oldu
ABD'de yolcu uçağında seyahat eden minik kangurunun o anları viral oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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