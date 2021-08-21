Devrilen traktörün altında sürücü ağır yaralandı
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Devrilen traktörün altında sürücü ağır yaralandı

Devrilen traktörün altında sürücü ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Niğde'de devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Niğde'de devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çamardı ilçesi Sulucaova köyünde traktörle tarla süren Ali S., kayaya çarpması sonucu traktör devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında sıkışan Ali S. ekipler tarafından çıkarıldı. Ağır yaralanan Ali S. ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - NİĞDE

Devrilen traktörün altında sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında sürücü ağır yaralandı
Devrilen traktörün altında sürücü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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