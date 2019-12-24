24.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:12

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti İzmit 62. İlçe Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Cemil Yaman, İlyas Şeker ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, misafir ilçe belediye başkanları ve ilçe başkanlarının yanı sıra teşkilat üyeleri toplantıya yoğun bir şekilde katılım gösterdi. Toplantıda konuşan Başkan Büyükakın, "Bizi biz yapan bu millete hizmet etme heyecanıdır. Bu dava ve heyecan için elinden gelen her şeyi yapan, gece gündüz demeden çalışan tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Devletin bir kuruşunu kimseye haksız yere yedirmeyiz" dedi.

"1 MİLYAR 805 MİLYON TL'LİK YATIRIM YAPTIK"

"Yeni il başkanımızın temposuna yetişmek ve onun heyecanına ayak uydurmak için de danışma formatını biraz değiştirdik" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, "2004 ile 2019 arasında İzmit ilçe sınırlarında tam 1059 adet projeyi hayata geçirerek 1 Milyar 805 Milyon TL'lik yatırım yaptık. Bir kez daha bu hizmetlerde emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık, Allah razı olsun" dedi. Bu yıllar arasında 1061 kilometre içme suyu, 671 kilometre kanalizasyon ve 152 kilometre yağmur suyu hattı gibi yüzlerce önemli hizmetin İzmit ilçesiyle buluştuğunu dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, "Bu yatırımlar aslında Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul'a belediyecilik bayrağını dikmesiyle başlamış bir vizyonun parçasıdır" şeklinde konuştu.

"İHALEMİZİ YAPARAK KAZMAYI VURACAĞIZ"

İzmit Kuruçeşme merkezine kadar Akçaray'ın geleceğini dile getiren Başkan Büyükakın, Kuruçeşme Kavşağı ile ilgili de Karayollarıyla görüştüklerini ifade ederek, "Kuruçeşme'deki gişelerin olduğu kısma büyük bir yuvarlak dönen kavşak yerleştirilecek. Bunun projesini de hazırlıyoruz. En kısa sürede onayları bittikten sonra Ulaştırma Bakanlığımızla görüşeceğiz. Nasip olursa orada da ihalemizi yaparak kazmayı vuracağız" dedi. 'İzmit ilçesinin Bayraktar köyüne ne kadar hizmet yapıldı' sorusuna da cevap veren Başkan Büyükakın, "Bu köyümüze farklı iş kollarında 6 milyon yedi yüz bin liralık yatırım yapılmıştı" açıklamasını yaptı. Tramvayı, ilk aşamada Kuruçeşme'ye ulaştıracağız hatırlatmasını da yapan Başkan Büyükakın, "Daha sonra Akçaray Şehir Hastanesi Bölgesine kanal boyundan yukarı doğru gidecek şekilde ulaşacak. Üç kilometrelik bir tramvay hattının projeleri de tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gittiğimizde bununla ilgili görüşmeler de yaptık. Nasip olursa bu hafta tekrar gidip projenin son halini vereceğiz. Ondan sonra da ihalesine çıkacağız. Hızlı bir şekilde tramvay hattını Şehir Hastanesine ulaştıracağız. Bu iki hat bittikten sonra da Alikahya Bölgesine geçeceğiz. Alikahya tarafına geçişle ilgili şu anda üç alternatif güzergâh üzerinde çalışıyoruz. Henüz proje bitmedi" ifadelerini sarf etti.

"TRAMVAYIN GELİRİNE ORTAK ETTİĞİMİZ FALAN YOK"

"Toplu taşımayla ilgili İzmit merkez başta olmak üzere yeniden yapılandırma çalışmalarını yürütüyoruz" diyen Başkan Büyükakın konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Şu anda belli bir noktaya geldik, neredeyse bitmek üzere. Eskiden Kocaeli sınırlarındaki 44 belde belediyesinin verdiği toplu taşıma hatları vardı. Bir beldenin sınırları içinde kalkan, öbür beldenin sınırlarına girdiğinizde yolcu alamayan toplu taşıma hatları vardı. Dolayısıyla bu yapının bir havuzun içinde alınması gerekiyor. Çünkü kazanılmış hakları var. Bu problemin ortadan kalkması için yapmamız gerekenler var. Hepsini bir havuzun içine alacak şekilde nasip olursa onları bir araya getireceğiz. 'Toplu taşıma kooperatiflerine tramvayı ortak ediyorlar' diye bir şey yaymaya başladırlar. Asla böyle bir durum yok. Tramvayın gelirine ortak ettiğimiz falan yok. Çünkü güneyden, batıdan ve doğudan gelen hatlar, bunların hepsi İzmit merkezine geliyor. Bir saat içinde 750'nin üzerinde toplu taşıma aracı İzmit merkezden geçiyor. Bu da şehir merkezinde inanılmaz bir trafik oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla bizim bu hatları şehir merkezine sokmadan, aktarmalar yaparak dışarıda tutmamız lazım. Bunun çalışmaları bitmek üzeredir. Devletin bir kuruşunu kimseye haksız yere yedirmeyiz. Bizim varlık sebebimiz bir kuruşun bile hesabını yaparak yerli yerinde kullanmaktır."

"KARDEŞLERİMİZ ÇÖP KOKUSUNDAN KURTULACAKLAR"

Son olarak fuar alanının devrinin yapılacağını söylediklerini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Çevre ve Şehircilik Bakanımıza geçtiğimiz günlerde gittiğimizde 45 dönüm kadar birden fazla parselin Bakanlığımıza ait olduğunu söyledik. O parsellerin Büyükşehir Belediyemize bedelsiz devri de gerçekleşti. Nasip olursa fuar alanını da içine alacak kadar yem yeşil ve şehrin nefes aldığı bir alan olarak kalacak" açıklamasını yaptı. Başkan Büyükakın ayrıca, "Alikahya bölgemizde çok ciddi bir sıkıntımız var. Oradaki kardeşlerimiz çöp konusundan oldukça rahatsızlar. Orayla ilgili çalışmalarımızı da neredeyse nihai aşamaya getirdik. Bu yaza yeri yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah buradaki kardeşlerimiz çöp kokusundan kurtulacaklar" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: Bültenler