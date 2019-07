"Devlet sporcusu" unvanı Karamürselli efsaneleri mutlu etti

İBRAHİM AKTAŞ/ MELİH PALAS - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 kez altın kemer kazanan Ahmet Taşçı ile Aydın Demir, "devlet sporcusu" unvanı almanın mutluluğunu yaşıyor.

Osmanlı Devleti'nin ilk Kaptan-ı Deryası "kara" lakabını alan Mürsel Paşa'nın fethettiği bölge, şimdilerde yetiştirdiği ünlü pehlivanlarla biliniyor.

Kırkpınar'da 3 kez art arda başpehlivanlığa ulaşan güreşçinin sürekli sahibi olabileceği altın kemere, daimi olarak 2 kez (1990-1991-1992-1993 ve 1995-1996-1997) ulaşan 59 yaşındaki Ahmet Taşçı ile 1976, 1977 ve 1978 yıllarında başpehlivan olarak bir kez ulaşan 76 yaşındaki Aydın Demir, Karamürsel'de yaşamlarını sürdürüyor.

Yağlı güreşlerden hiç kopmadan pehlivanlığı bıraktıktan sonra da sporcu yetiştiren Taşçı ve Demir, "devlet sporcusu" unvanıyla anılacak.

Altın kemerin 2 kez sürekli sahibi olan "efsane" lakaplı güreşçi Ahmet Taşçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1985 yılında güreşe başladığını, büyük orta ve baş altı boyda da birincilik aldığını dile getirerek, 1988 yılında başpehlivanlığa yükseldiğini kaydetti.

Dönemlerindeki pehlivanların çok iddialı ve hırslı olduğunu dile getiren Taşçı, Aydın Demir'in güreştiği kuşakla da güreş yaptığını, o dönemde hem ustalık hem de pehlivanlık açısından çok iyi sporcuların olduğunu söyledi.

Taşçı, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 kez altın kemer kazanarak altın kemerin daimi sahibi olanlara "devlet sporcusu" unvanı verilmesi konusunda Antalya Milletvekili Aydın Özer'in çok emek verdiğini belirterek, "TBMM'deki bütün milletvekillerimiz, bütün partilerin başkanları hepsi onaylamışlar. Çok mutlu olduk, çok sevindik. Ata sporu yağlı güreş için büyük bir hediye. Kırkpınar'da altın kemer almak ayrı bir güzellik ama bir de bunun yanında 'devlet sporcusu' unvanı almak, Edirne'deki güreşlerin heyecanını, hırsını iki kat artıracaktır. Ortaya çok güzel güreşlerin çıkacağını düşünüyorum. Altın kemer alan tarihe geçiyor bir de devlet güvencesinde oluyor." diye konuştu.

Karamürsel'in yağlı görüşlerde başarılı sporcular çıkardığının altını çizen Taşçı, şu ifadeleri kullandı:

"Karamürsel'den kemerin daimi sahibi 3 sporcu çıktı ve bu bizi çok mutlu ediyor. Biz de Aydın ağabeyden esinlenerek bu güreşe başladık. Karamürsel'in özelliği gerçekten çok, pehlivanı da çok. Pehlivanlık, Karamürsel'in genetiğinde, havasında ve suyunda var."

Aydın Demir: "Kim aracı olduysa o kişilere teşekkür ederim"

Altın kemerin daimi sahibi Karamürselli Aydın Demir, çocukluk yıllarında güreşe merak duyduğunu, daha sonra güreşle hayatını sürdürdüğünü anlattı.

Uzun yıllar yağlı güreşlerde mücadele ettiğini söyleyen Demir, altın kemer mücadelesinin 1976 yılından itibaren başladığını, 1977 ve 1978 yıllarında da başpehlivan olduğunu hatırlatarak, "O dönemlerde çok kuvvetli pehlivanlar vardı. El enseyi vurdukları zaman topuklarından elektrik çıkardı. Başpehlivanlık zor meslek, her zorluğu göğüslemek gerekiyor." dedi.

Hayatının büyük bölümünü yağlı güreşlere adadığını anlatan Demir, "Devlet sporcusu unvanı verilmesine kim aracı olduysa o kişilere teşekkür ederim. Milletvekilleri beni ziyaret etti, çok hoşuma gitti." şeklinde görüş belirtti.

Aydın Demir, "devlet sporcusu" unvanı verilmesinin başpehlivanları daha da motive edeceğine dikkati çekerek, "Başpehlivanlar altın kemeri almak için daha çok çalışacaklar, bizi örnek alacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Başpehlivan Aydın Demir'i evinde ziyaret eden Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ise belediyenin spor ve sporcuyu her zaman desteklediğini ifade ederek, ilçelerinden her zaman "efsane" isimlerin çıkmasını arzuladıklarını söyledi.

Başkan İsmail Yıldırım, TBMM'deki partilerin ortak kararıyla altın kemerin ebedi sahiplerine verilen unvanın kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA