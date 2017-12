Devlet Destekli Mantar Yetiştiriciliği Geçim Kapıları Oldu

İstanbul'dan memleketleri Giresun'a göç eden çift, Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanarak mantar tesisi kurdu.



İstanbul'da yaşayan 30 yaşındaki Ali Sevindik, çalıştığı iş yerinin kapanması nedeniyle eşi Havva Sevindik (27) ile iki yıl önce Giresun'a dönerek Eynesil ilçesine bağlı Adaköy'e yerleşti.



Köyde çiftçilik üzerine arayışa giren çift, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurmaya karar verdi. Başvuru sonucunda Havva Sevindik hibe desteği almaya hak kazandı.



Bu yıl mantar üretimine başlayarak kendi işlerinin patronu olan çift, yıllık 12 ton mantar üreterek iyi bir kazanç elde etmeyi amaçlıyor.



Sevindik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin çalıştığı iş yerinin İstanbul'daki faaliyetini durdurması nedeniyle memlekete döndüklerini söyledi.



Projenin kendilerine iş kapısı olduğunu belirten Sevindik, "Köydeki evin bahçesinde istiridye mantarı tesisi kurduk. Kendimiz üretiyoruz, pazarlamada da hiçbir sıkıntımız yok." dedi.



Toptan alım yapan firmalarla şimdiden anlaştıklarını aktaran Sevindik, bunun dışında köy halkına da satış yaptıklarını kaydetti.



Sevindik, şu anda her şeyin istedikleri gibi ilerlediğini dile getirerek, "Ben acil tıp teknisyeniydim, acil tıp teknisyenliğini şu an yapamıyorum ama projeyle kendi işimizin patronu oldum. Eşimle birlikte bu işi yaparak geçimimizi sağlıyoruz." diye konuştu.



Havva Sevindik'in eşi Ali Sevindik ise asgari ücretle işçi olarak çalışmak yerine eşiyle birlikte köye gelip kendi işlerini kurmayı tercih ettiklerini söyledi.



Sevindik, istiridye mantarını araştırıp üretim yapma kararı aldıklarını belirterek, bir çok yerden talep aldıklarını, amaçlarının iç piyasada kendi pazarlarını oluşturmak olduğunu vurguladı.



Ali Sevindik, mantarın kilogramının 12-15 liradan satıldığını kaydetti.



İstanbul'a göre daha kolay bir yaşama kavuştuklarına dikkati çeken Sevindik, şöyle devam etti:



"İstanbul'da bir kira en az 800 lira, burada kira vermiyoruz, doğal ortam, kendi istediğimiz şekilde ekim yapıyoruz, farklı sebze, meyve yetiştirebiliyoruz. Çocuklar için de güzel bir ortam, devlet çocuklar için her türlü imkanı da sunuyor. Bu avantajları kullanıyoruz. İstanbul'da gürültü kirliliği, stres, yorgunluk vardı."



Sevindik, köyde 100 metrekare alanda üretim yaptıklarını ifade ederek, yıllık 12-15 ton arasında üretim yapmayı hedeflediklerini aktardı.