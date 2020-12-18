Develi Erciyesspor'da görev dağılımı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Develi Erciyesspor'da görev dağılımı yapıldı

18.12.2020 09:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 09:21
Develi Erciyesspor'da görev dağılımı yapıldı

Kayseri amatör küme takımlarından Develi Erciyesspor'da görev dağılımı yapıldı.

Kayseri amatör küme takımlarından Develi Erciyesspor'da görev dağılımı yapıldı.

Gerçekleştirilen genel kurul sonrasında yönetim kurulunda görev dağılımı yapıldı. Buna göre Develi Erciyesspor kulübünde görev dağılımı şu şekilde oldu:

Yılmaz Özalp (Başkan)

Kerem Özdemir (Başkan yardımcısı)

Arif Toker (Genel kaptan)

Mustafa Kolay (Alt yapı sorumlusu)

Nesim Dal (Mali İşler sorumlusu)

Ali Törk (Futbol Şube sorumlusu)

Hasan Erol (İdare İşler sorumlusu)

Mahir Ötünç (Yönetim kurulu Üyesi)

Şükrü Dost (Yönetim kurulu Üyesi) - KAYSERİ

Develi Erciyesspor'da görev dağılımı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Şevket Çoruh Serdar Ortaç Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Ali Koç Pierre Webo Sergen Yalçın Kylian Mbappe
Tüm Haberler Adana Tarsus Ankara Öğretim Üyesi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Develi Erciyesspor'da görev dağılımı yapıldı | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 09:21:42. #1.14#
title