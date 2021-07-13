Develi'de GSB Spor Okulları bambaşka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Develi'de GSB Spor Okulları bambaşka

Develi'de GSB Spor Okulları bambaşka
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde GSB Spor Okulları kapsamında düzenlenen kurslarda binlerce çocuk salonları dolduruyor.

Develi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde GSB Spor Okulları kapsamında düzenlenen kurslarda binlerce çocuk salonları dolduruyor.

Futbol, Voleybol, Basketbol, Kick Boks, Badminton, Taekwondo, güreş, Jimnastik, Aerobik gibi birçok branşta eğitimler veriliyor. Uzman antrenörler nezaretinde yapılan kurslarda çocuklar sporla dolu bir yaşam sürdürmesi için yıl boyunca devam eden kurslar hakkında bilgi verilerek, branşlara yönlendiriliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Develi'de GSB Spor Okullarına olan yoğun ilgi bizleri çok sevindirdi. 3'ten 93'e Develi spor yapıyor. Develi'de 9 branşta verilen eğitimler ve hanımların katıldığı aerobik derslerinde tesislerimiz dolup taşıyor. İnşallah bu kurslarda yetenekler yetişiyor, buralardan alt yapıya sporcu kazandırmayı amaçlıyoruz. Develi'de küçükten büyüğe her vatandaşımızla birebir ilgilenen İlçe Müdürü Adem Demir'e, antrenörlerimize ve personelimize teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ

Develi'de GSB Spor Okulları bambaşka
Develi'de GSB Spor Okulları bambaşka

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray Futbol Takımı, Olympicos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı...
Galatasaray Futbol Takımı, Olympicos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sibel Can Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Abdullah Avcı Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Develi'de GSB Spor Okulları bambaşka - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 17:09:39. #1.15#

title