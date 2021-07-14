Develi'de 15 Temmuz Halat Çekme Şampiyonası düzenlendi
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Develi'de 15 Temmuz Halat Çekme Şampiyonası düzenlendi

Develi'de 15 Temmuz Halat Çekme Şampiyonası düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Develi İlçe Spor Müdürlüğü tarafından '15 Temmuz Milli Birlik Kulüpler arası Halat Çekme Şampiyonası' düzenlendi.

Develi İlçe Spor Müdürlüğü tarafından '15 Temmuz Milli Birlik Kulüpler arası Halat Çekme Şampiyonası' düzenlendi.

Programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Kayseri İl Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Develi İlçe Spor Müdürü Adem Demir, siyasi parti temsilcileri, antrenörler, sporcular ve veliler katıldı. Düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik Halat Çekme Şampiyonasında sporcuların yanı sıra protokolde bulunan isimler de halat çekme yarışına katıldı. Develi Kaymakamı Murat Duru yaptığı açıklamada; "Böyle bir ilçede çalışmak beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum, bu zamana kadar 8 ilçede görev yaptım lakin bu kadar spora düşkün bu kadar sporu seven bir ilçeye bir yere rastlamadım. Gerçekten büyüğü ile küçüğü ile herkes sporu seviyor, sporcunun yanında oluyor. Ben de kendim spor yapan birisi olarak bundan her zaman mutluluk duydum. 5 yıldır en büyük mutluluk kaynaklarımdan bir tanesi sporun başkenti olan Develi'de görev yapıyor olmak" ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise; "Yarınlarımızın geleceği olan yavrularımızı burada böyle güzel etkinliklerde görmek bizleri de çok çok mutlu ediyor. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bizler de sporu seven bir belediye olarak bugüne kadar hangi spor branşında kimler talepte bulunduysa elimizdeki imkanlar ile yardımcı olmaya gayret gösterdik" dedi.

Yarışma sonrası kazan takımlara plaket takdim edildi. - KAYSERİ

Develi'de 15 Temmuz Halat Çekme Şampiyonası düzenlendi
Develi'de 15 Temmuz Halat Çekme Şampiyonası düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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