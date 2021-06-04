Dev uyuşturucu operasyonunda 24 tutuklama

Dev uyuşturucu operasyonunda 24 tutuklama Antalya'da 'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü tutuklandı Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen 'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 24'ü tutuklandı.

Dev uyuşturucu operasyonunda 24 tutuklama

Antalya'da 'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü tutuklandı

ANTALYA - Antalya'nın Finike ve Kumluca ilçelerinde jandarma tarafından düzenlenen 'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan 25 kişiden 24'ü tutuklandı. Bir kişinin ifadesinin alınması işleminin devam ettiği bildirildi.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü olarak işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Farklı adreslere eş zamanlı yapılan 'Kasırga' operasyonunda 25 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 50 gram eroin, 70 gram metamfetamin maddesi, 60 gram hibrit kenevir tohumu, 32 adet uyuşturucu hap, 20 kullanımlık LSD A4 uyuşturucu madde ele geçirildi. 25 şüpheli gözaltına alınırken bugün adliyeye sevk edilen 24 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı