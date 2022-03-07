Bol gollü dev maçta kazanan yok! Beşiktaş ile Başakşehir, puanları bölüştü - Haberler

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Bol gollü dev maçta kazanan yok! Beşiktaş ile Başakşehir, puanları bölüştü

Haberler.com - Spor
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Bol gollü dev maçta kazanan yok! Beşiktaş ile Başakşehir, puanları bölüştü

Zirve hattını yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile Başakşehir 2-2 berabere kaldı. Başakşehir zorlu deplasmanda 2 kez öne geçti, Beşiktaş yakaladı. Net pozisyonların olduğu dev karşılaşma kazanan çıkmadı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Başakşehir 2 kez öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı.

Bol gollü dev maçta kazanan yok! Beşiktaş ile Başakşehir, puanları bölüştü

Başakşehir'de perdeyi Trezeguet açtı. Yeni transfer Trezeguet, bu maçı da boş geçmedi. Kara Kartal'da Batshuayi'nin yerine tercih edilen Güven skoru eşitledi. İlk yarının son anlarında Okaka Başakşehir'i öne geçirdi.

Beşiktaş ikinci yarıda daha baskılı ve etkili olan taraftı. Siyah-Beyazlılar net fırsatlar yakaladı ancak değerlediremedi. Kenan Karaman'ın attığı gol eşitliği getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı, puanlar bölüşüldü.

Bol gollü dev maçta kazanan yok! Beşiktaş ile Başakşehir, puanları bölüştü

Beşiktaş, 8 Mart Kadınlar günü dolayısıyla kadın ve 12 yaş altı çocuklara maçı ücretsiz yaptı. Taraftarlar yoğun ilgi gösterdi, Başkan Çebi tribünlere katılıp fotoğraf çektirdi.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Haberler

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