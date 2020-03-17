SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı - Ekonomi
Koronavirüs, Banka, ATM, Ekonomi

Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı

Garanti BBVA, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında bugünden itibaren çalışanlarının büyük çoğunluğunun evden çalışacağını duyurdu. Banka ayrıca ATM'lerden para çekme limitini 5 bin TL'ye çıkardı.

17.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:18
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çalışmaya geçen şirketler arasına Garanti BBVA da eklendi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, bugünden itibaren çalışanlarının büyük çoğunluğunun evden çalışacağını belirtildi. Garanti BBVA, müşteriler için alınan tedbirler kapsamında ise ATM'lerden günlük minimum para çekme limitinin 5.000 TL'ye çıkarıldığını açıkladı. Diğer banka ATM'lerinde Paracard ile para çekme işlemlerinin de ücretsiz olacağı ifade edildi.

Garanti BBVA tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"5 BİN TL'YE ÇIKARIYORUZ"

Müşterilerimizin sağlığını korumak için;

Öncelikle tüm nakit dışı işlemleriniz için Garanti BBVA Mobil ve internet bankacılığını kullanmanızı öneriyoruz. Şubelerimizden hizmet almak istiyorsanız da her türlü servisi eksiksiz sunacağız. Sık yapılan bankacılık işlemlerinin Garanti BBVA Mobil'den nasıl yapıldığının gösterildiği videoları buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.

Finansal işlemlerinizi daha hızlı ve kolay yapabilmeniz için, yeni bir değerlendirmeye kadar ATM'lerden günlük minimum para çekme limiti 5.000 TL'ye çıkarıyoruz.

Diğer banka ATM'lerinde bankamız Paracard'ı ile para çekme işlemlerini de ücretsiz olarak yapabileceksiniz.

"MÜŞTERİLER BELİRLİ BİR SAYIDA İÇERİ ALINACAK"

Müşterilerimizin şubelerimizde fiziksel olarak birbirinden daha uzak olmasını sağlamak amacıyla, şube içinde aynı anda hizmet alan müşteri sayısını kontrollü olarak belirleyeceğiz. Bu konuda Güvenlik Görevlilerimiz gerekli yönlendirmeleri yapacak. Yoğunluk olan şubelerde müşteriler belirli bir sırayla içeriye alınacak.

Bu noktada siz değerli müşterilerimize çok zorunlu olmadıkça evinizde kalmanızı ve şubelere gitmemenizi, alışverişlerde öncelikle banka kartı veya kredi kartı kullanmanızı ve mümkünse temassız ödemeyi tercih etmenizi, nakit paraya ihtiyaç duymanız halinde ise ATM'lerden işlemlerinizi ATM'ye dokunmadan QR kodla yapmanızı öneriyoruz.

17 MART İTİBARIYLA EVDE ÇALIŞILACAK

Çalışanlarımızın sağlığını korumak için;

Genel müdürlük, bölge müdürlüğü veya şube gibi, tüm lokasyonlarımızda hizmet veren ve Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan risk grubunda bulunan tüm çalışanlarımıza idari izin kullandırarak bu çalışanlarımızın evlerinde kalmalarını istedik.

Çalışanlarımızın büyük bir kısmı, 17 Mart Salı gününden itibaren teknolojik altyapısı hazırlanmış şekilde, mesailerini uzaktan erişim modeliyle evlerinden sürdürecek.

ÇALIŞANLARA SAĞLIK MALZEMESİ DAĞITILDI

Çalışanlarımız için temel sağlık malzemelerini eksiksiz olarak temin ettik ve kullanım yöntemleri konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptık. Tüm müşteri ziyaretleri, toplantı ve etkinlik katılımlarını, sürecin gelişimine bağlı olarak yeniden düzenlenecek şekilde durdurduk. Okulların tatil edilmesiyle birlikte, anaokulu ve ilköğretimde okuyan çocukları olan çalışanlarımızdan dileyenlerin bu dönemde izin kullanımlarında kolaylık sağlıyoruz.,

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı

Haberin Videosu:

Dev bankadan koronavirüs tedbiri!

İlgili Haberler

Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Ekonomi
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Merkez'den koronavirüs hamlesi! Merakla beklenen faiz kararı açıklandı Ekonomi
Merkez'den koronavirüs hamlesi! Merakla beklenen faiz kararı açıklandı
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı Ekonomi
Bir ilimizde daha koronavirüs alarmı! Gözlem altına alındı
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var Ekonomi
Koronavirüs sonrası en çok aranan ürünü bedava dağıtıyor ama tek şartı var
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım Ekonomi
Koronavirüs önlemleri sonrası iş vereni rahatlatacak adım
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti Ekonomi
Yoğun bakımdaki İtalyan vatandaşı, anlattıklarıyla tüyler ürpertti
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın resmen eridi! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Oyuncu Pınar Altuğ, koronavirüse karşı önlem almayan vatandaşlara sert çıktı: İnanılır gibi değil
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Bu markette eldiven takmayana ekmek satılmıyor
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Rusya'da koronavirüs hastanesi için onlarca işçi kar altında çalışıyor
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Avrupa Birliği, üye ülkelere yapılacak seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı...
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar süre hayatta kalıyor? Araştırmacılar açıkladı
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Yusuf Yazıcı'dan koronavirüs mesajı: Mümkün olduğunca evlerimizden dışarı çıkmayalım
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Güngören'de sır ölüm! Bodrum katında kanlar içinde ceset bulundu
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Fransa, Kanada ve Rusya, koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapatma kararı aldı
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
Merkel'in düzenlediği toplantıda basın mensupları 1 metre aralıklarla oturdu
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son dakika: Trump: Koronavirüs salgını temmuz ya da ağustos ayında sona erebilir
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Mehmet Ersoy Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sinan Akçıl Defne Samyeli Fahrettin Koca Mustafa Sandal
Spor Falcao Tamer Tuna Ünal Karaman Rıza Çalımbay Henry Onyekuru
Daha Fazla Ateş Türk Wuhan Ankara
Şu an buradasınız: Dev bankadan koronavirüs tedbiri! ATM'lerden para çekme limiti 5 bin liraya çıkarıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2020 14:56:15. #1.15#