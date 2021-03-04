Destici, Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Çıng ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Destici, Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Çıng ile görüştü

04.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:04
Destici, Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Çıng ile görüştü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Çıng ile görüştü.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Çıng ile görüştü.

Destici, partisinin genel merkezinde ağırladığı Çıng'a ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.

Tayvan ile Türkiye'nin son yıllarda ticari ve ekonomik alanlarda artan ilişkisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Destici, tarihi geçmişleri nedeniyle Tayvan ile Türk toplumunun ortak bağlarının bulunduğunu kaydetti.

Destici, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikayı eleştirerek, baskıların zaman zaman soykırıma vardığını söyledi.

Çin'in "Uygur Türklerine zulmettiği" yönündeki Destici'nin beyanlarının Tayvan basınında da yer bulduğunu belirten Yaser Çıng de Türkiye ile Tayvan arasındaki ikili ilişkilerin önemine dikkati çekerek, ticari ve ekonomik alanlarda iş birliklerinin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

İkili daha sonra karşılıklı hediye takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikol Paşinyan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Kenan Doğulu Caner Cindoruk
Spor Mustafa Er Fatih Terim Caner Erkin Mustafa Yumlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Destici, Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Çıng ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 13:06:16. #1.16#
title