Destici: " Sözlerinden dolayı Joe Biden'ı kınıyorum. Türk milletinden özür dilemelidir"
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında,...
19.08.2020 20:04 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:12
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA