Derya Taygan, Sofia Trophy'de altın madalya kazandı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Kampüsü öğrencisi Derya Taygan, Bulgaristan'da düzenlenen Sofia Trophy 2021 yarışmalarında, Artistik Buz Pateni branşı Basic Novices III. Girls-Free Skating kategorisinde birinci oldu.

Sofia Trophy 2021 yarışmalarında Artistik Buz Pateni branşında Türkiye'yi temsil eden Derya Taygan, altın madalyayla döndü. Dünyanın dört bir tarafından 28 sporcunun katıldığı turnuvada, 11 yaşındaki Derya Taygan, kendinden yaşça büyük sporcuları geçerek başarısını zirveye taşıdı. Geçtiğimiz ay kendisinden 2 yaş büyük sporcular arasında Türkiye şampiyonluğu yaşayan Derya, daha önce de kürsüye çıktığı Sofia Trophy'e şampiyonluk hedefiyle gideceğini söylemişti.

Hedefine ulaştığı için oldukça mutlu olduğunu ve en çok etkilendiği sporcunun Alexandra Vyacheslavovna Trusova olduğunu söyleyen Derya Taygan, "Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi Kulübü ve antrenör hocalarım olmak üzere, her anımda çok büyük desteklerini yanımda hissettiğim Doğa Koleji İzmir Çiğli Bilim Kampüsü öğretmenlerime ve okul yöneticilerime çok teşekkür ederim. Çalışmalarımın sonuçlarını görmek gerçekten müthiş bir duygu. Milli sporcu olarak ulusal ve uluslararası yarışmalarda ülkemi temsil etmeye devam edeceğim" dedi.

Derya Taygan'ın babası Hüseyin Taygan ise, "Kızımız 9 yaşında milli sporcu olduğunda çok gururlanmıştık. Yaşadığı mutluluk, buz patenine ilgisi ve sevgisi her türlü desteği hak ediyor. Sportif başarılar için aile desteği çok önemli, biz de anne ve babası olarak ona büyük zaman ayırıyor, elimizden gelen tüm fedakarlığı yapıyoruz" diyerek duygularını ifade etti.

SOFIA TROPHY'DE 3. KEZ GURUR YAŞATTI

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Öğrencimiz Sofia Trophy'de bizleri 3. kez gururlandırıyor. 2019 yılında 21 yarışmacı arasında üçüncü, 2020'de 34 yarışmacı arasında birinci ve 2021'de 28 yarışmacı arasında birinci olmuştu. Bu yıl Türkiye'den katılan 5 sporcu içinde olması da ayrıca mutluluk verici; öğrencimizi ve ailesini yürekten tebrik ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı