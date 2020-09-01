Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan nereli, kaç yaşında? Derya Çayırgan evli mi?
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Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan nereli, kaç yaşında? Derya Çayırgan evli mi?

Galatasaray Kadın Voleybol takımı oyuncusu Derya Çayırgan 2005 - 2010 yılları arasında Yeşilyurt alt yapısında yer aldı. İstanbul'da doğan sporcu, libero oyuncusu olarka sahada yer alıyor. Derya Çayırkan boyu ve kilosu kaç?

Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan nereli, kaç yaşında? Derya Çayırgan evli mi?
01.09.2020 11:05 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:08

Derya Çayırgan, Yeşilyurt'un ardından Ereğli Belediyespor takımında forma giydi. 2012 yılında ise Galatasaray'a transfer oldu. 32 yaşındaki voleybolcu, Fenerbahçe'yle CEV Kupası finalinde oynadı. Derya Çayrgar hayatı haberimizde.

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

Başarılı sporcu, 9 Ekim 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk millî voleybolcudur. Libero pozisyonunda yer alıyor.

Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan nereli, kaç yaşında? Derya Çayırgan evli mi?

Yeşilyurt altyapısından yetişen Çayırgan, daha sonra Ereğli Belediyespor formasını giydi. 2012 yılı başında Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray forması altında CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da final oynama başarısı gösterdi. 2013-14 sezonu itibarıyla Fenerbahçe forması giymektedir. Fenerbahçe'yle CEV Kupası finalinde oynadı. 2013-14 sezonu sonunda Fenerbahçe (kadın voleybol takımı) Antrenörü Marcello Abbondanza'nın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi Çayırgan ile yollarını ayırdı.

Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan nereli, kaç yaşında? Derya Çayırgan evli mi?

2014 - 2017 sezonunda ise Halkbank Kadın Voleybol Takımında top koşturan Çayırgan, Galatsaray'da forma giyiyor. Derya Çayırgan, 1,68 boyunda ve 58 kilodur.

Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan nereli, kaç yaşında? Derya Çayırgan evli mi?

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