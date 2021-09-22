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Derince'de sertifika şöleni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Derince'de sertifika şöleni

Derince Belediyesi'nin yaz döneminde 4 bölgede, 9 farklı branşta düzenlediği spor okullarının sertifika töreni Başkan Aygün'ün katılımı ile gerçekleşti.

DERİNCE (İHA) - Derince Belediyesi'nin yaz döneminde 4 bölgede, 9 farklı branşta düzenlediği spor okullarının sertifika töreni Başkan Aygün'ün katılımı ile gerçekleşti.

Derince Belediyesi tarafından yaz döneminde açılan spor okulları yoğun ilgi gördü. 4 ayrı bölgede futbol, basketbol, voleybol, boks, taekwondo, kickboks, tenis, jimnastik ve atletizm branşlarında yaklaşık 4 bin 500 kursiyerin katılım gösterdiği yaz spor okullarının noktalanmasıyla sertifika töreni düzenlendi. Dumlupınar Mahallesi'ndeki Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleşen sertifika törenine Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, başkan yardımcıları, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Yusuf Yüksel, vatandaşlar ve sporcular katıldı. Törende eğitim süreçlerini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları Başkan Aygün, tarafından takdim edildi.

Gençliğe ve spora yönelik etkinlikleri daima desteklediklerini belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Yaz Spor Okullarımızda eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerimizle bir araya gelerek sertifikalarını takdim ettik. Futboldan basketbola, tenisten atletizme kadar birçok branşta açtığımız kurslarımıza çocuklarımız ve gençlerimizin gösterdiği ilgi bizleri memnun etti. Bugün sertifika törenini yaptığımız Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi ile olduğu gibi ilçemizdeki diğer spor ve eğitim merkezlerimizle de daima çocuklarımızın yanındayız. Her şey yarınlarımızın teminatı olan kıymetli evlatlarımızın mutluluğu için" dedi.

Öte yandan Avrupa Hareketlilik Haftası programları kapsamında Derince'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Derince Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ilk gün etkinliklerinde bisikletçiler, pedallarını sağlık için çevirdi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün de katılarak eşlik ettiği 'Bisikletini Al da Gel' etkinliği Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi önünden başlayarak yapılan turun ardından aynı noktada sona erdi. - KOCAELİ

Derince'de sertifika şöleni

Derince'de sertifika şöleni

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