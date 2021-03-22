Derin Toparlak, iki branşta dünya şampiyonluğunun en büyük adayı

Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, hem paletli yüzme hem de havuz apneasında dünya şampiyonluğunun en büyük adayı gösteriliyor.

Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, hem paletli yüzme hem de havuz apneasında dünya şampiyonluğunun en büyük adayı gösteriliyor.

2019 yılında Türkiye'yi Büyükler Avrupa Paletli Yüzmede Avrupa şampiyonluğunda havuz apneasında (nefessiz yüzme) dünya rekoru kıran Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, 19-21 Mart tarihleri arasında Beylikdüzü Spor Kompleksi Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılan Turkish National Championships yarışmasında Bireysel Bahar Kupası yarışında 4 branşta da (200-400-800-1500 metre) birinci olurken 1500 metre elde ettiği dereceyle bu sezon dünyada en iyi dereceye sahip olan sporcu oldu. Toparlak, 1500 metre paletli yüzme branşında birinci sıraya yerleşti. İki hafta önce de havuz apneası Milli Takım kadrosunda ve paletli yüzme kadrosunda olan sporcu ikisinde de dünya şampiyonluğuna oynayan ilk sporcu oldu.

Antrenör Canberk Babaoğlu, yaptığı açıklamada, "Sporcumuz Derin Toparlak ile birlikte 5 yıldır sürdürdüğümüz planlama sonucunda Avrupa şampiyonluğuyla büyük gurur duyduk. Şimdi de amacımız yine bu branşta bir ilki yaşatıp, hem paletli yüzme hem havuz apneasında birinci olmak istiyoruz. Görkemli bir şekilde Türk bayrağımızı dalgalandırmak için milletimizden dualarını bekliyoruz" dedi.

Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül ise, "Kuruluşumuzun 25. yılında sporcu ve antrenörümüzün hem bize hem ülkemize bu güzel onuru yaşatacaklarına inancımız tamdır. Bizimde üzerimize düşen ne varsa yapacağız. Tüm çalışmalarımız boyunca kulüp olarak bizi destekleyen sporcumuzun da buraya gelmesini sağlayan Bakırköy Belediyesi Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'na teşekkür ederiz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı