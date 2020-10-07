Derin Mermerci'den sonbahar-kış sezonuna özel koleksiyon
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Derin Mermerci'den sonbahar-kış sezonuna özel koleksiyon

07.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 07.10.2020 12:49
Derin Mermerci'den sonbahar-kış sezonuna özel koleksiyon

Seçili koleksiyonların yanı sıra özel koleksiyonlara da yer veren Boyner, tarzı ve stiliyle dikkat çeken Derin Mermerci ile bir araya geldi.

Seçili koleksiyonların yanı sıra özel koleksiyonlara da yer veren Boyner, tarzı ve stiliyle dikkat çeken Derin Mermerci ile bir araya geldi. Derin Mermerci'nin Boyner'e özel hazırladığı koleksiyon, kadınlara hem stil sahibi hem de rahat bir görünüm vadediyor.

Boyner ile özgün stiliyle bilinen Derin Mermerci, moda dünyasında ses getirecek bir koleksiyon için bir araya geldi. Mermerci'nin Boyner'e özel hazırladığı, denimi hayatın alanında kullanan kadınlara hitap eden DM X Boyner Koleksiyonu'nun, sonbahar-kış sezonuna damga vurmaya hazırlandığı duyuruldu. Uçuk maviler ve pembelerin yanında mor, kırmızı, sarı gibi renklerden oluşan DM X Boyner koleksiyonu, Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, İstanbul, Mersin, Samsun ve İzmir şehirlerindeki toplam 21 Boyner mağazasında ve internet adresinde kadınlarla buluşacağı bildirildi.

"KOLEKSİYONUN STAR PARÇASI DENİM"

DM X Boyner koleksiyonunun star parçasının denim olduğu bildirilirken, tişörtler, hudiler, sweatshirtler, ceketler, kazaklar ve rengarenk montların, etek ve elbiselerin de olduğu duyuruldu.

KONFOR ÖN PLANDA

DM X Boyner koleksiyonu ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koleksiyonun odağında zamansızlığı ile bilinen ikonik kumaş denim yer alıyor. Denim pantolon ile ceketi kombinleyerek ofise giden ya da sweatshirt ile tamamlayarak hafta sonuna hazırlanan kadınlar, DM X Boyner koleksiyonunda istedikleri özel parçaları bulabiliyor. Koleksiyonda, birbirinden farklı model ve renklerdeki denim pantolonların yanı sıra tişörtler, hudiler, sweatshirtler, ceketler, kazaklar ve rengarenk montlar dikkat çekiyor. Her dönem kullanılabilen elbise ve eteklerin de yer aldığı koleksiyonda geniş giyim seçkisine ek olarak tamamlayıcı aksesuarlardan çorap, bere ve eldivenler de kadınların beğenisine sunuluyor."


Derin Mermerci'den sonbahar-kış sezonuna özel koleksiyon
Derin Mermerci'den sonbahar-kış sezonuna özel koleksiyon
Derin Mermerci'den sonbahar-kış sezonuna özel koleksiyon
Derin Mermerci'den sonbahar-kış sezonuna özel koleksiyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Furkan Gençoğlu

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