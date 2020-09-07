Derebucak Belediye Başkanı Kısa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Derebucak Belediye Başkanı Kısa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Derebucak Belediye Başkanı Kısa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
07.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:53

Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Kısa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde 14 gün boyunca izole olacağını bildirdi.

Kısa, "Bu süreç içinde dualarınızı bekler, hepinize saygılar sunarım." ifadesini kullandı.

İlçede uzun süre boyunca koronavirüs vakasına rastlanmamıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yaşar Güler Mansur Yavaş Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Erol Evgin Fatma Girik Acun Ilıcalı Metin Özülkü
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Fatih Terim Burak Yılmaz Enner Valencia
Daha Fazla Eylül Terör Fransa Akdeniz
Şu an buradasınız: Derebucak Belediye Başkanı Kısa'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.9.2020 14:52:41. #1.14#
title