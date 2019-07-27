Dere yatağında ölü bulundu

MANİSA'nın Kula ilçesinde, 64 yaşındaki Hasan Akgül, dere yatağında ölü bulundu. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Akgül'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Gölbaşı Mahallesi'nde yaşayan Hasan Akgül bugün sabah saatlerinde, Mollaahmetler mevkiindeki sokak çeşmesine dağdan su getiren plastik borudaki patlağı onarmak için evden çıktı. Akgül, saat 14.00'e kadar eve dönmemesi üzerine kendisini merak edip aramaya çıkan eşi tarafından, çeşmenin bulunduğu yerdeki dere yatağında yerde hareketsiz yatarken bulundu. Eşini yardım istediği komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekibi, Akgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ve savcının oay yerinde yaptığı incelemede, üzerinde herhangi bir darp ve yara izine rastlanmayan Akgül'ün cesedi, traktör yardımıyla bulunduğu sarp araziden alınarak yola çıkartıldı. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği sanılan Akgül'ün cesedi, kesin ölüm nedeninin tesiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma, Akgül'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA