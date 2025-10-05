Derbi iptal mi olacak, Galatasaray Beşiktaş maçı yeniden mi oynanacak, tekrarlanacak mı?

Bu açıklamanın ardından futbolseverlerin aklında aynı soru oluştu: Derbi iptal mi olacak, Galatasaray–Beşiktaş maçı tekrarlanacak mı? Çoban'ın sözleri, TFF'nin olası bir karar değişikliğiyle maçı yeniden oynatabileceği yönündeki tartışmaları alevlendirdi.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ DERBİSİ TEKRAR MI EDİLECEK?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan dev derbi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ancak maç sonrası yaşanan gelişmeler, derbinin yeniden oynanabileceği yönündeki tartışmaları gündeme taşıdı. Yayıncı kuruluşta ekranlara gelen Trio programında yorumlarda bulunan eski hakem Deniz Çoban, hakem Yasin Kol'un ciddi bir kural hatası yaptığını savunarak "Derbi tekrar edilebilir" ifadelerini kullandı.

MAÇIN HAKEMİ YASİN KOL'A KURAL HATASI ELEŞTİRİSİ

Mücadelenin büyük bölümünü 10 kişi oynayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Eski hakem Deniz Çoban ise "Trio" programında yaptığı değerlendirmede, hakemin oyuncu değişikliği sırasında kural hatası yaptığını ileri sürdü.

"OYUN DEVAM EDERKEN DEĞİŞİKLİK YAPILMAZ"

Çoban, maçın bir bölümünde Beşiktaş'ın oyuncu değişikliği yapmak istediği sırada yaşanan karışıklığın büyük bir hataya yol açtığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş oyuncu değişikliği yapmaya hazırlanırken hakem, Osimhen'in sakatlığı nedeniyle oyunu durdurdu. Hakem atışıyla oyun yeniden başladı ama kısa süre sonra kenardan değişiklik uyarısı geldi ve oyun tekrar durdu. Oysa oyun devam ederken oyuncu değişikliği yapılamaz. Bu durum, kural hatası kapsamına girer."

"BEŞİKTAŞ OYUNU 4 KEZ DURDURDU"

Deniz Çoban, talimatlara göre bir takımın en fazla üç kez oyunu durdurarak beş oyuncu değiştirebileceğini hatırlattı ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Beşiktaş iki değişiklik hakkını aynı anda kullanmak üzereydi ancak hakem oyunu erken başlatmış olabilir. Ardından siyah-beyazlılar iki kez daha değişiklik için oyunu durdurdu. Bu durumda Beşiktaş, talimatta izin verilen üç yerine dört kez oyunu durdurmuş oldu. Bu da ciddi bir uygulama hatası demek."

"MHK HAKEMDEN EK RAPOR İSTEYECEK"

Eski hakeme göre olayın ardından Merkez Hakem Kurulu (MHK) süreci yakından inceleyecek:

"Bu konuda yapılacak bir itiraz TFF'ye iletilir. Federasyon, MHK'den görüş talep eder ve hakemden olayın nasıl geliştiğine dair ek rapor ister. MHK, bu raporu inceleyip TFF'ye sunar."

"TFF DERBİYİ YENİDEN OYNATABİLİR"

Çoban, TFF'nin yetkisine dikkat çekerek sürecin farklı şekillerde sonuçlanabileceğini söyledi:

"Federasyon isterse maçın skorunu tescil eder, ister oyuncu değişikliğinin yapıldığı andan itibaren maçı yeniden başlatabilir, isterse derbiyi tamamen yeniden oynatabilir. Burada son karar TFF'ye aittir. Hakem Yasin Kol'un vereceği ek rapor, bu sürecin seyrini belirleyecektir."