Deprem sonrası Beykoz'daki vatandaşlar böyle görüntülendi

Deprem sonrası Beykoz'daki vatandaşlar böyle görüntülendi Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'da da etkili bir şekilde hissedilmesi sebebiyle bazı vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı.