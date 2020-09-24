Deprem sonrası Beykoz'daki vatandaşlar böyle görüntülendi
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Deprem sonrası Beykoz'daki vatandaşlar böyle görüntülendi

24.09.2020 18:01 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:06

Deprem sonrası Beykoz'daki vatandaşlar böyle görüntülendi Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'da da etkili bir şekilde hissedilmesi sebebiyle bazı vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı.

Deprem sonrası Beykoz'daki vatandaşlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem, İstanbul'da da etkili bir şekilde hissedilmesi sebebiyle bazı vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı. Beykoz Sahili'ndeki vatandaşlar ise sakinliğini korudu.

Marmara Bölgesi'nde 4.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul'da hissedildi. Tekirdağ açıklarında meydana gelen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar cadde ve sokaklara çıktı. Beykoz sahilinde oturan vatandaşların ise sakinliğini koruyarak balık tutmaya devam etmesi ise dikkat çekti.

Deprem sonrası Beykoz'daki vatandaşlar böyle görüntülendi
Deprem sonrası Beykoz'daki vatandaşlar böyle görüntülendi
Deprem sonrası Beykoz'daki vatandaşlar böyle görüntülendi
Deprem sonrası Beykoz'daki vatandaşlar böyle görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMEYYE İNAL

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