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Deprem bölgesinde hasar tespit çalışması başladı

Deprem bölgesinde hasar tespit çalışması başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Kayseri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.

Bünyan ve Sarıoğlan ilçeleri ile Palas ve Ilıca Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, müdür yardımcısı ve 8 araç ile birlikte 16 teknik personeli katıldı. Depremin vurduğu bölgede hasar gören evleri tek tek inceleyen ekipler, vatandaşlarla da sohbet etti.

Ekiplerin depremden etkilenen yapılardaki hasar tespit çalışması gün boyu devam edecek.

(İHA)

Deprem bölgesinde hasar tespit çalışması başladı

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Sarıoğlan, Kayseri, Deprem, Palas, Güncel, Haber

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