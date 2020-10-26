Denizlispor yönetimi, stadın belli yerlerini bölerek portatif loca oluşturdu

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Yeşil-siyahlılarda yönetim, stada seyirci almak için ise çok ilginç bir uygulamaya imza attı. Yönetim, maraton tribününde bazı bölgeler belirledi ve panolarla ayırıp 18 adet portatif loca oluşturdu.