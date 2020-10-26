Denizlispor yönetimi, stadın belli yerlerini bölerek portatif loca oluşturdu
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Denizlispor yönetimi, stadın belli yerlerini bölerek portatif loca oluşturdu

26.10.2020 22:15 | Son Güncelleme: 26.10.2020 22:25

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Yeşil-siyahlılarda yönetim, stada seyirci almak için ise çok ilginç bir uygulamaya imza attı. Yönetim, maraton tribününde bazı bölgeler belirledi ve panolarla ayırıp 18 adet portatif loca oluşturdu.

Süper Lig takımlarından Denizlispor, TFF'nin yeni kararı olan localara sınırlı sayıda seyirci alınmasına ilişkin kararın ardından yaratıcı bir fikre imza attı.

STADI BÖLÜP LOCAYA ÇEVİRDİLER

Daha önceden 10 locaya sahip olan Horozlar, stadın bir kısmını bölüp portatif loca inşa ederek stadyuma alınan seyirci sayısını artırdı.

Denizlispor yönetimi, stadın belli yerlerini bölerek portatif loca oluşturdu

559 BİLETE İZİN VERİLDİ

Hafta içinde Beşiktaş maçına kadar loca sayısını 70'e çıkaracaklarını açıklayan yeşil-siyahlı kulüp çalışmaların sonucunda sayıyı 18 artırabildi ve toplam 28 locayı kullanıma aldı.

2000 taraftar hedefi koyan Denizlispor TFF'nin 559 seyirciye izin vermesinin ardından bu hedefine ulaşamasa da daha fazla taraftara loca satışı gerçekleştirdi.

Öte yandan yeşil-siyahlı yönetimin loca sorununa bulduğu çarenin diğer kulüpler tarafından da kullanılıp kullanılmayacağı merak ediliyor.

Denizlispor yönetimi, stadın belli yerlerini bölerek portatif loca oluşturdu

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