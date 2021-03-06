Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından
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Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

06.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:54
Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

Süper Lig'de deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Hakan Çalışkan, kalelerinde gördükleri 3 golün de bireysel hatalardan olduğunu bildirdi.

Süper Lig'de deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 3-2 mağlup olan Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Hakan Çalışkan, kalelerinde gördükleri 3 golün de bireysel hatalardan olduğunu bildirdi.

Çalışkan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, müsabakayı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

İki takım için de önemli bir müsabakanın geride kaldığını anlatan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Zaman zaman oyun içerisinde etkili işler yapmaya çalıştık. İlk golü biz bulduk. Daha sonra baraj hatası sonucu ve ardından ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçiş paslarındaki basit hatalardan dolayı 2 gol yedik. Maçın geneline baktığınız zaman Denizlispor'un da zaman zaman oyun içerisinde bizden daha iyi mücadele ettiği anlar oldu. Yediğimiz 3 gol de bireysel hatalardan meydana geldi. Denizlispor'u tebrik etmekten başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Üzgünüz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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