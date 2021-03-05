Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

05.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:01
Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yukatel Denizlispor, yarın oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Yukatel Denizlispor, yarın oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Yeşil-siyahlılar, bugün gerçekleşen son antrenmanın ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Denizlispor, yarın saat 16.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen çalışma yaklaşık 1 saat sürdü. Isınma çalışmaları ile başlayan antrenman, taktik ve pas çalışmaları ile sona erdi. İdmanda sakatlıkları sona eren Mustafa Yumlu, Recep Niyaz ve Veton Tusha takımla birlikte çalışmalarına devam ederken, bu oyuncuların yarınki maçta forma giyip giyemeyecekleri ise maç günü netlik kazanacak.

Denizlispor ile Yeni Malatyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcıları ise Erdinç Sezertam ve Mehmet Salih Mazlum olacak.

(Semih Can Yılmaz - Eren Elyesa Polat/İHA)

Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Nikol Paşinyan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Hande Soral Şeyma Subaşı Müslüm Gürses
Spor Caner Erkin Aykut Kocaman Mustafa Yumlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 17:13:00. #1.16#
title