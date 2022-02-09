Denizlispor - Trabzonspor MAÇ ÖZETİ izle! Denizlispor - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı?

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DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Denizlispor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı, 09.02.2022 Çarşamba saat 20.30'da başlayacak.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Denizlispor - Trabzonspor maçı Trabzonspor'un 2 - 1 'lik üstünlüğü ile sona erdi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Denizlispor - Trabzonspor maçı gollerini atan futbolcular şu isimler:

Denizlispor'un Golleri:

58' Mustafa Çeçenoğlu

Trabzonspor'un Golleri:

8' Hüseyin Türkmen

77' J. Kouassi

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Denizlispor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Denizlispor - Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) maçı, Denizli'de, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Alper Ulusoy yönetecek.

(H) ALPER ULUSOY

(Y) CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU

(Y) İLKER TAKPAK

(D) OĞUZHAN ÇAKIR

(V) HAKAN CEYLAN

(A) EKREM KAN

(A) DAVUT DAKUL ÇELİK

MAÇ SONUCU: DENİZLİSPOR 1 - 2 TRABZONSPOR

DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Maç özetini A Spor YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra A Spor YouTube sayfasında yayınlanacaktır.

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