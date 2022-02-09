Denizlispor - Trabzonspor MAÇ ÖZETİ izle! Denizlispor - Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı?
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Denizlispor, sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Denizlispor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 9 Şubat Denizlispor - Trabzonspor maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Denizlispor - Trabzonspor maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Çeyrek finale kim çıktı? 9 Şubat Denizlispor - Trabzonspor maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
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Denizlispor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Denizlispor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı, 09.02.2022 Çarşamba saat 20.30'da başlayacak.
Denizlispor - Trabzonspor maçı Trabzonspor'un 2 - 1 'lik üstünlüğü ile sona erdi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Denizlispor - Trabzonspor maçı gollerini atan futbolcular şu isimler:
Denizlispor'un Golleri:
58' Mustafa Çeçenoğlu
Trabzonspor'un Golleri:
8' Hüseyin Türkmen
77' J. Kouassi
Denizlispor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı A Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.
Denizlispor - Trabzonspor, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupasi (ZTK) maçı, Denizli'de, Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.
Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Alper Ulusoy yönetecek.
(H) ALPER ULUSOY
(Y) CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU
(Y) İLKER TAKPAK
(D) OĞUZHAN ÇAKIR
(V) HAKAN CEYLAN
(A) EKREM KAN
(A) DAVUT DAKUL ÇELİK
DENİZLİSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ İZLE!
Maç özetini A Spor YouTube sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra A Spor YouTube sayfasında yayınlanacaktır.