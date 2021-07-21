Denizlispor rahat nefes alacak
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Denizlispor rahat nefes alacak

Denizlispor rahat nefes alacak
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da gözler 26 Temmuz'da yapılacak olağanüstü genel kurula çevrildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Denizlispor'da gözler 26 Temmuz'da yapılacak olağanüstü genel kurula çevrildi. Yeşil-siyahlılarda İş adamı Uğur Akkuş'un başkanlığa aday olacağı ve kulübü şirketleştireceği bildirildi. Tüm kentin desteğini alan Akkuş'un 15 kişilik bir yönetim listesi oluşturacağı ve şirketleşme kararının hemen ardından transfer yasağını kaldıracağı kaydedildi. Akkuş'un başkanlık koltuğuna oturur oturmaz şampiyonluğa oynayacak iddialı bir takım kuracağı da bildirildi. Denizlispor'un transfer yasağını kaldırabilmek için yaklaşık 8 milyon TL'Lik bir ödeme yapması gerekiyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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