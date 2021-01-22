Denizlispor Kubilay Aktaş'ı transfer etti

SÜPER Lig'de ara transfer döneminde kadrosunu takviye ederek düşme hattından kurtulmaya çalışan Yukatel Denizlispor, son olarak Gaziantep FK'da forma giyen Kubilay Aktaş'ı takıma kattı. Denizli, 25 yaşındaki orta saha ve savunma oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kubilay, bu sezon Gaziantep FK formasıyla 5 maça çıkıp gol veya asist üretemedi. Fransa Ligi ekiplerinden Olympique Lyon altyapısından yetişen gurbetçi oyuncu daha sonra Saint-Etienne, Kasımpaşa, Boluspor ve İstanbulspor formalarını giydi. Kubilay, Denizlispor'un ara transferde Ahmed Yasin ve Mikkel Diskerud'dan sonraki üçüncü takviyesi oldu.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT