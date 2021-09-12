Denizlispor hayata döndü

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftayı puansız tamamlayan Denizlispor, 9 puan toplayan Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 yenerek adeta yeniden doğdu. Yeni transferleriyle sahaya çıkan yeşil-siyahlılar Ömer Şişmanoğlu ve Muğdat Çelik'in golleriyle ilk galibiyetini almanın sevincini yaşadı. Karşılaşmanın bitiminde 3 puan mutluluğunu doyasıya kutlayan teknik ekip ve futbolcular zafer pozu verdi. Takımının başında ilk galibiyetini elde eden teknik direktör Serhat Gülpınar milli arayı çok verimli geçirdiklerini, transferlerin de uyum sürecini tamamladığını söyledi. Eyüpspor karşısında alınan 3 puanın kendileri için milat olacağını ifade eden Gülpınar, "Milli aradan sonra yeni bir Denizlispor vardı. Maalesef ilk 3 maçta puan alamadık ve gol atamadık. Ancak kötü günlerin geride kaldığına inanıyoruz" dedi.

Denizlispor gelecek hafta Adanaspor'u konuk edecek.