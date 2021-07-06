Denizlispor'da olağanüstü kongre kararı
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Denizlispor'da olağanüstü kongre kararı

Denizlispor'da olağanüstü kongre kararı
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

SÜPER Lig'den TFF 1'inci Lig'e düştükten sonra 16 Haziran'da yapılan kongresinde yönetime aday çıkmayınca belirsizliğe gömülen Denizlispor'da görevi sürdüren Başkan Ali Çetin yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı.

SÜPER Lig'den TFF 1'inci Lig'e düştükten sonra 16 Haziran'da yapılan kongresinde yönetime aday çıkmayınca belirsizliğe gömülen Denizlispor'da görevi sürdüren Başkan Ali Çetin yönetimi olağanüstü genel kurul kararı aldı. Yeşil-siyahlı yönetim, olağanüstü seçimli genel kurulun 26 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılması kararı alındığını, ilk toplantıda yasal çoğunluk sağlanamadığı takdirde seçimin 3 Ağustos Salı günü aynı yer ve saatte düzenleneceğini duyurdu.

Denizlispor, yeni sezon öncesi antrenmanlara yarın Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlama kararı da aldı. Geçen sezonki kadrosu 6 isim dışında dağılan, transfer yasağı da bulunan yeşil-siyahlılar, altyapı takviyeli kadroyla çalışacak. Antrenmanlarda yer alacak isimler Hüseyin Altıntaş, Abdulkadir Sünger, Oğuz Yılmaz, Muhammet Özkal, Görkem Can, Özer Özdemir, Veton Tusha, Muhammed Eren Kıryolcu, Alihan Kalkan, Emre Sağlık, Kadir Kurt, Murathan Sütçü, Asım Aksungur, Burak Gümüştaş, Emirhan Kaşcıoğlu, Ferhat Erdoğan, Mert Sarıkuş ve Hüseyin Furkan Uslu olarak açıklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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