Denizlispor'da kazan kaynıyor

SÜPER Lig'de evinde Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilerek düşme hattından kurtulamayan Yukatel Denizlispor'da alınan mağlubiyet camiada gerginliğe neden oldu. Mali krizin boy gösterdiği yeşil-siyahlı ekipte maç öncesi 5 futbolcunun alacaklarını gerekçe gösterip kulübe ihtarname çektiği öğrenilirken, Başkan Ali Çetin de önemli mesajlar gönderdi. Orta saha oyuncusu Aissati'nin alacaklarını gerekçe göstererek daha önce takımdan ayrılmasının ardından Mathieu Dossevi, Fabiano Leismann, Tiago Lopes, Neven Subotic ve Costel Pantilimon da kulübü FIFA'ya şikayet etti.

ÇETİN'DEN KONGRE SİNYALİ

Başkan Çetin ise yaşananlardan dolayı kongre sinyali verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çetin, "Tüm gücümüzü Denizlispor uğruna harcamaktan hiçbir zaman kaçınmadık, görevde olduğumuz süre boyunca kaçınmayacağız. Çakmak satarak, bayrak asarak ve diğer tüm imkanlarımızı seferber ederek kulübümüze karşılıksız gelir kaynakları bulmak için gece gündüz demeden çalıştık. Maddi ve manevi anlamda Denizlispor'a yararlı olabilecek oluşumlara elimizden gelen tüm yardımı yapacak, kulübümüzün daha iyi yerlere gelebilmesi için ben ve yönetim kurulu üyelerim gerekli tüm desteği vereceğinin bilinmesini istiyorum. Bu bayrağı daha ileriye taşıyabilecek ve devamlılığını sağlayacak bir yönetim çıkana kadar görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Aslolan Denizlispor'dur" ifadelerini kullandı.RECEP NİYAZ İSYAN ETTİDenizlisporlu futbolcu Recep Niyaz ise karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Kulüpte yaşanan saha dışı olaylarına dikkati çeken Recep Niyaz, "Bazı sorunlarımız var. Gözle görülen bir problemimiz var. Futbolcular bu kadar emek verirken artık saha dışındaki sorunların çözülmesi gerekiyor. Ben burada futbola başladım, burada büyüdüm. Burada ne olup bittiğini çok iyi bilenlerdenim. Çok samimi söylüyorum, bazı problemler çözülmezse her şey için çok geç olacak. 10 yıl sonra Süper Lig'e çıkıldıysa insanlar bunun değerini bilsin. Gerçekten çok sinirliyim. Bazı şeyler çok zoruma gidiyor. Biz de hatalıyız. Futbolcular kazandıkça haklı ama artık insanlar da gerçekleri görsünler. Aramızdan ayrılanlar var, böyle giderse bu daha da artacak. Ne olur artık büyüklerimiz sahip çıksınlar bize. Süper Lig'den düşersek sonu alınamayacak felaketlere sürüklenebiliriz" diye konuştu.KOŞUKAVAK TRANSFER İSTİYOR

Ligde kurtuluş hattının 6 puan gerisinde yer alan Denizlispor'da Kayserispor maçının ardından karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ise kadro derinliğinin oldukça yetersiz olduğunu ve transfere ihtiyaç duyduklarını söyledi. Maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Koşukavak, "Öncelikle yapılması gereken ve tartışmaya açık olmayan şeyler var. Denizlispor'un transfere ihtiyacı var. Bunu sağlayamazsak, böyle durumlarla çok karşılaşırız. Deplasmanda kazandığınız puanı iç sahada kaybettiğiniz zaman, oyalamadan başka bir anlam ifade etmiyor. Deplasmanda puan alıyoruz, evimizde kaybediyoruz. Acil olan planları devreye sokmazsak, böyle şeyler yaşanır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT