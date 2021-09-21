Denizlispor'da görev dağılımı

TFF 1'inci Lig'de üst üste 2 galibiyetle çıkışa geçtikten sonra Altınordu'yla İzmir'de oynadığı Ege derbisini 2-1 kaybeden Denizlispor'da 3 Ağustos'ta göreve gelip, 17 Eylül'deki olağanüstü kongrede güven tazeleyen Başkan Mehmet Uz, yeni yönetimiyle görev dağılımını yaptı.

Yeşil-siyahlılarda yeni yönetimde Fethi Akcan, Refik Kapan, Derviş Gedik ve Ali İnceören, başkan yardımcılıklarına getirildi. Futbol şubede Necip İrdem, Hikmet Olgun, Mehmet Teke ve Ali İnceören görev yapacak. Taner Atilla ve Fethi Akcan, basın ve dış ilişkiler sorumluları olacak. Denizlispor, Altınordu mağlubiyetinin yaralarını 27 Eylül Pazartesi akşamı Samsunspor'u konuk edeceği maçla sarmaya çalışacak.