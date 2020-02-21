Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu
Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarının ayrılmasının ardından takımın başına Bülent Uygun getirildi. Teknik Direktör Bülent Uygun'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.
21.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:00
Kayserispor maçı ardından Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarını ayıran Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü Bülent Uygun oldu.
Tecrübeli teknik adam en son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştırmıştı.
Kaynak: İHA
Haber Videosu: Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu
HABER YORUMLARI (4)
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gram sevmiyorum işi gücü boş beleş konuşmak felsefe yapmak her gittiği takımdan kovuldu zaten bay filozofCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ben bu hocaları takip edemiyorum artık. gömlek değiştirir gibi takım değiştiriyorlar.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bülent Hocaya başarılar diliyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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DENIZLISPOR KÜME DÜSER BU HOCAYLACevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır