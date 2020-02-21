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Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu

Denizlispor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yollarının ayrılmasının ardından takımın başına Bülent Uygun getirildi. Teknik Direktör Bülent Uygun'la sezon sonuna kadar anlaşma sağlandı.

21.02.2020 17:56 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:00
Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu

Kayserispor maçı ardından Teknik Direktör ile yollarını ayıran Denizlispor'un yeni Teknik Direktörü oldu.

Tecrübeli teknik adam en son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u çalıştırmıştı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu
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