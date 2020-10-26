Beşiktaş, 3 hafta sonra Denizli'de sahada! Canlı anlatım

Milli ara sonrası geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanına konuk oluyor. Lige iyi bir başlangıç yapamayan siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan 3 puan alarak üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen siyah-beyazlılar, bir önceki hafta Gençlerbirliği'ni deplasmanda mağlup eden rakibi karşısında 3 puana ulaşarak ligde rahat bir nefes almak istiyor.

YENİ TRANSFERLER 11'DE

Beşiktaş'ta yeni transferler Rosier ve Ghezzal ilk kez 11'de şans bulurken, forvette Vincent Aboubakar ve Cyle Larin gol kovalıyor.

Saat 20.00'da başlayan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

DENİZLİSPOR: Pantilimon, Tiago Lopes, Subotic, Mustafa Yumlu, Özer, Bakalorz, Recep Niyaz, Varela, Sagal, Mesanovic, Rodallega

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 12: Aboubakar'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Atiba'nın vuruşu ağları havalandırdı.

Dakika 15: Denizlispor'da Rodallega'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Ersin çeldi.

Dakika 39: Oğuz Yılmaz, ceza sahası içinde Atiba Hutchinson'ın şutunu eliyle kesti. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Aboubakar, farkı 2'ye çıkardı.