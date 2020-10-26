Beşiktaş, 3 hafta sonra Denizli'de sahada! Canlı anlatım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beşiktaş, 3 hafta sonra Denizli'de sahada! Canlı anlatım

26.10.2020 19:28 | Son Güncelleme: 26.10.2020 20:40
Beşiktaş, 3 hafta sonra Denizli'de sahada! Canlı anlatım

Milli ara sonrası geçtiğimiz haftayı bay geçen Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanına konuk oluyor. Lige iyi bir başlangıç yapamayan siyah-beyazlılar, zorlu deplasmandan 3 puan alarak üst sıralara doğru tırmanmak istiyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya geliyor.

Geçtiğimiz haftayı bay geçen siyah-beyazlılar, bir önceki hafta Gençlerbirliği'ni deplasmanda mağlup eden rakibi karşısında 3 puana ulaşarak ligde rahat bir nefes almak istiyor.

YENİ TRANSFERLER 11'DE

Beşiktaş'ta yeni transferler Rosier ve Ghezzal ilk kez 11'de şans bulurken, forvette Vincent Aboubakar ve Cyle Larin gol kovalıyor.

Saat 20.00'da başlayan mücadeleyi Alper Ulusoy yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

DENİZLİSPOR: Pantilimon, Tiago Lopes, Subotic, Mustafa Yumlu, Özer, Bakalorz, Recep Niyaz, Varela, Sagal, Mesanovic, Rodallega

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 12: Aboubakar'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Atiba'nın vuruşu ağları havalandırdı.

Dakika 15: Denizlispor'da Rodallega'nın ceza yayı üzerinden çektiği şutunu kaleci Ersin çeldi.

Dakika 39: Oğuz Yılmaz, ceza sahası içinde Atiba Hutchinson'ın şutunu eliyle kesti. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Aboubakar, farkı 2'ye çıkardı.

İlgili Haberler

Beşiktaş kafilesi, Denizli'de
Beşiktaş kafilesi, Denizli'de
Beşiktaş kafilesi Denizli'de
Beşiktaş kafilesi Denizli'de
Beşiktaş, Denizli'ye geldi
Beşiktaş, Denizli'ye geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Destici Mehmet Kasapoğlu
Magazin Sezen Aksu Hülya Avşar Birkan Sokullu Kenan İmirzalıoğlu
Spor Podolski Tisserand Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Daha Fazla Kız Sabah Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beşiktaş, 3 hafta sonra Denizli'de sahada! Canlı anlatım - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 20:52:17. #1.14#
title