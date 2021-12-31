Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Yasak için 100 milyon TL getirecek varsa bırakırım

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını düşme hattında noktalayan Altaş Denizli spor'un Başkanı Mehmet Uz gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılın son gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Uz, kulübün mali tablosunu açıkladı. Denizli spor'un toplam 153 milyon TL borcu olduğunu, kendi dönemlerinde ise 6 milyon TL borç yaptıklarını belirten Başkan Mehmet Uz, "Transfer yasağını kaldırabilmek için 100 milyon TL'ye ihtiyacımız var, bunu da yönetimin karşılaması mümkün değil. Bu 100 milyon TL'yi getirecek varsa görevi bugün bırakmaya hazırım" dedi.

Devreyi hedefledikleri 20 puan barajının 4 puan gerisinde bitirdiklerini, son haftalarda birçok oyuncunun sakatlanması nedeniyle maçlara çok eksikle çıktıklarını söyleyen Uz, "Sportif açıdan başarısız bir ilk yarı geçirdik. Bir takımda eksik oyuncuların fazlalığı mazeret olarak gösterilmemeli denilebilir ancak gerçekte bunun ne kadar büyük bir dezavantaj olduğu ortadadır. Stachkowiak, Hakan Çinemre, Veton Tusha, Okan Derici, Muğdat Çelik, Oğuz Yılmaz, Ismail Aissati, Muhammed Eren Kıryolcu, Kevin Mayi ve Ömer Şişmanoğlu sakatlıkları sebebiyle son dönemlerde forma şansı bulamadı. Sakat oyuncularımızın çokluğu sebebiyle maalesef ilk yarıdaki hedefimizi tutturamadık" ifadelerini kullandı.

Kulübün 153 milyon TL borcu olduğunu ve transfer yasağının kalkması için 100 milyon TL'ye ihtiyaçları olduğunu belirten Başkan Uz, "Bizim yönetim olarak transfer tahtasını bu şartlarda açmamız imkansız. Ama 'ben açarım' diyen varsa gelsin, parayı bankaya yatırsın ve hemen görevi bırakalım" dedi. Bu borcun 6 milyon 577 bin TL'sinin mevcut yönetime ait olduğunu ve sezon başı 78 milyon TL olan geri kalan borçların kurla birlikte 153 milyon TL'yi bulduğunu söyleyen Uz, "Transferi kaldırmak için çalışma var ama imkansız gibi görünüyor. Bu yüzden futbolculara 2+1 yıllık sözleşme yaptık. Alacaklı futbolculara da sesleniyorum. Gelin imzanızı atın, transfer yasağı açılsın. Yine alacağını geri koyalım. Yoksa bu kulüpten 1 TL almanız mümkün olmayacak" ifadelerine yer verdi.