Denizlispor'a Abdülkadir yetmedi
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Denizlispor'a Abdülkadir yetmedi

Denizlispor'a Abdülkadir yetmedi
Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor

Süper Lig'de kümede kalma umutlarını bitime 3 maç kala yitirdikten sonra sezonun son iç saha maçında şampiyonluk yarışındaki Galatasaray'a evinde 4-1 mağlup olan Yukatel Denizlispor'a 20 yaşındaki kalecisi Abdülkadir Sünger'in performansı yeterli olmadı.

Süper Lig'de kümede kalma umutlarını bitime 3 maç kala yitirdikten sonra sezonun son iç saha maçında şampiyonluk yarışındaki Galatasaray'a evinde 4-1 mağlup olan Yukatel Denizlispor'a 20 yaşındaki kalecisi Abdülkadir Sünger'in performansı yeterli olmadı.

Pantilimon ayrıldığı, Cenk Gönen ise sakat olduğu için genç yaşında eldivenleri devralıp kariyerinin 7'nci Süper Lig maçına sarı-kırmızılılar karşısında çıkan Abdülkadir, 90 dakika içinde rakibin kullandığı 4 penaltının 2'sinde gole izin vermedi. Maçın 35'inci dakikasında Babel'in penaltısına engel olamayan genç kaleci, 41'inci dakikada yine penaltıda topun başına geçen Emre Akbaba'nın vuruşunu kurtardı. İkinci yarıda 82'nci dakikada Mostafa Mohamed'in maç içinde Galatasaray lehine kullandığı 3'üncü penaltıyı çıkaran Abdülkadir, Hakem Abdülkadir Bitigen, VAR uyarısıyla atışı tekrarlatınca bu kez golü önleyemedi. Maç sonrası hakem ve VAR kararlarına isyan eden Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Bu camianın sezon başından beri en az 15 puanı çalındı. Bu sezonun en fazla mağdur olan takımı biziz. Hepsini Allah'a havale ediyoruz. Bu sene ilk defa 4 penaltı bizim maçımızda verilmiştir. Yazıklar olsun. Madem haksızlığa uğrayacaktık neden sahaya çıktık? Keşke elimizde olsaydı da takımı sahadan çekebilseydik" dedi.

Son hafta Karagümrük'e konuk olacak Denizli'de son penaltıda kırmızı kart gören Rodallega forma giymeyecek.BAŞKANLIĞA İLK ADAY YORULMAZDenizlispor'da, 'Deli Bahtiyar' lakaplı eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz, başkanlık için adaylığını açıkladı. Süper Lig'de küme düşen ilk takım olan Denizlispor'da 31 Mayıs'ta yapılacak olağan genel kurul için başkanlık adayları netlik kazanmaya başladı. Yeşil-siyahlı ekipte eski futbolcu Bahtiyar Yorulmaz, başkanlık için adaylığını açıkladı. Geçmişte Denizlispor, Fenerbahçe, Bursaspor, Boluspor gibi takımlarda forma giyen, milli takımla da 5 maça çıkan 66 yaşındaki futbol adamı, başkanlık görevine talip olduğunu duyurdu.Denizlispor'da yetiştiğini ve milli takıma kadar yükseldiğini belirten Yorulmaz, "Denizlispor'un küme düşmesi, kötü durumda olması beni üzüyor. Doğru bir planlamanın yapılması, projeler üretilmesi gerekiyor. Başkanlığa adayım. Hırslı ve istekli bir insanım. Takımımızı iyi yerlere getirmek işitiyoruz. Listemizde iş insanları ve akademisyenler olacak. Takip ettiğimiz yabancı oyuncular var. Kötü zamanda takımımıza sahip çıkmamız lazım" açıklamasını yaptı. ESKİ BAŞKANLAR DA GÜNDEMDE

Denizlispor'da eski başkanlar Mustafa Üstek ve Süleyman Urkay'ın da başkanlık için adının geçtiği öğrenildi. Özellikle kentin ileri gelenleri Üstek'e başkanlığa aday olması yönünde yoğun bir talepte bulunduğu belirtildi. Üstek'in kararını kısa süre içinde vereceği ifade edilirken, Urkay'ın ise listesini hazırladığı ifade edildi. Urkay'ın gereken destek sağlanırsa altyapı odaklı bir proje ile başkanlığa adaylığını açıklayacağı ifade edildi. Denizlispor'da mevcut yönetimin ve başkan Ali Çetin'in yapılacak genel kurulda aday olmayacağını açıklamıştı.

 


Denizlispor'a Abdülkadir yetmedi
Denizlispor'a Abdülkadir yetmedi
Denizlispor'a Abdülkadir yetmedi
Denizlispor'a Abdülkadir yetmedi
Denizlispor'a Abdülkadir yetmedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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