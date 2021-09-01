Denizlispor 17 Eylül'de yeniden kongreye gidecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizlispor 17 Eylül'de yeniden kongreye gidecek

Denizlispor 17 Eylül'de yeniden kongreye gidecek
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulundaki istifa sürecinin ardından 17 Eylül'de yeniden kongre yapma kararı aldıklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un başkanı Mehmet Uz, yönetim kurulundaki istifa sürecinin ardından 17 Eylül'de yeniden kongre yapma kararı aldıklarını söyledi.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kısa süre önce kongreden çıktıklarını hatırlatan Uz, yönetimde istifaların olduğunu, buna da saygı gösterdiklerini dile getirdi.

Uz, "Yönetim kurulundaki istifa sürecinin ardından yeni bir kongre kararı aldık. Daha güçlü bir ekip, yapı ve planlama yapmak istiyoruz. Biz yönetim kurulu olarak tekrar adayız. Kimsenin endişesi olmasın. Aday da çıkabilir, saygı duymak gerekiyor. Bizden iyi bir aday çıkarsa, kendilerini destekleriz." ifadelerini kullandı.

Yönetime geldiklerinde ligde kalmayı hedef olarak koyduklarını aktaran Uz, şu ana kadar 16 futbolcuyu transfer ettiklerini aktarırken, şöyle konuştu:

"Ne olursa olsun kongreden önce bu transferleri yapmamız gerekiyordu. Aksi halde yasağı kaldıramayacak ve transfer yapamayacaktık. En az 2'şer yıllık sözleşme imzaladık. Bundan sonra biz iki yıl transfer yapamasak bile elimizdeki mevcut futbolcular ile devam edeceğiz. Transfer edilen 16 futbolcunun bedeli 16 milyon lirayı geçmedi. Çok büyük paralar vermedik. 5 bin avro için pazarlık yaptık. Denizlispor çok büyük bir camia ve burada oynamak isteyen çok büyük futbolcular var. Bu takımın en iyisini yapacağına inanıyorum. İnşallah bu ligde kalacağız. Şampiyon olmak da isteriz. Takımımızı elimizden geldiğince iyi kurmaya çalıştık. Transferlerimiz bitmiştir. Takımımız gümbür gümbür sahaya çıkacaktır. Sponsorluklar, reklam gelirleri ve borçlarımızla alakalı projelerimiz var."

Denizli Atatürk Stadı'ndaki çalışmaların devam ettiğini de hatırlatan Uz, üç haftalık süreçte zeminin baştan aşağı yenileneceğini, Adanaspor maçıyla seyirciyle buluşacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Denizlispor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nun 17 Eylül'de Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde saat 19.00'da yapılacağı duyuruldu.

Denizlispor 17 Eylül'de yeniden kongreye gidecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ezgi Mola Cem Yılmaz Düm Tek Tek
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Şenol Güneş Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Denizlispor 17 Eylül'de yeniden kongreye gidecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 14:22:03. #1.16#

title