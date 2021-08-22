Denizlili karatecilerden Avrupa 2'nciliği
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Denizlili karatecilerden Avrupa 2'nciliği

Denizlili karatecilerden Avrupa 2'nciliği
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Spor

DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor'un karate sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan'dan oluşan Genç Kızlar Karate Kata Milli Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyespor'un karate sporcuları Damla Su Türemen, Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan'dan oluşan Genç Kızlar Karate Kata Milli Takımı, Avrupa 2'ncisi oldu. Finlandiya'nın Tempere kentinde düzenlenen Avrupa Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nda Denizli Büyükşehir Belediyesporlu Damla Su Türemen, Peri Koyuncu, Aslı Başak Pehlivan'dan oluşan Genç Kızlar Karate Kata Milli Takımı gümüş madalya almaya hak kazandı. Finalde İtalya'ya karşı puan farkıyla kaybeden Denizli Büyükşehir Belediyespor ekibi Denizli ve Türkiye'ye ikinci madalya getirmenin gururunu yaşadı.

Denizli'nin altın madalyalı kızlarını tebrik eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyespor karatecilerinin Avrupa'da Denizli ve Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini, ekibin turnuvadan 2 başarılı sonuç aldığını söyledi. Sporcularının elde ettiği başarının kendilerini sevindirdiğini dile getiren Zolan, "Sporcularımızla ne kadar gurur duysak az. Sporcularımız ve antrenörümüz bizlere verdiği sözü tuttular ve turnuvadan madalyalarla dönüyorlar. Her birini yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bu başarıların devamı gelecektir. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak spora yaptığımız yatırımların meyvelerini topluyoruz" dedi.

ALTIN MADALYA TURNUVANIN İLK GÜNÜNDE GELMİŞTİ

Denizli Büyükşehir Belediyespor sporcusu Damla Su Türemen, turnuvanın ilk gününde Genç Kadınlar Kata kategorisinde İtalyan rakibi Sonia Inzoli'yi yenerek altın madalya almaya hak kazanmıştı.


- Denizli
Denizlili karatecilerden Avrupa 2'nciliği
Denizlili karatecilerden Avrupa 2'nciliği
Denizlili karatecilerden Avrupa 2'nciliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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