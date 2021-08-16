Denizli, Türkiye Offroad Şampiyonası 2. ayak yarışına ev sahipliği yapacak
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Denizli, Türkiye Offroad Şampiyonası 2. ayak yarışına ev sahipliği yapacak

Denizli, Türkiye Offroad Şampiyonası 2. ayak yarışına ev sahipliği yapacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası ikinci ayak yarışları, 21-22 Ağustos'ta Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası ikinci ayak yarışları, 21-22 Ağustos'ta Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, düzenlediği basın toplantısında, organizasyona ev sahipliği yaptıkları için heyecanlı ve mutlu olduklarını belirtti.

Daha önce 1 mahalli, 3 ulusal yarışa ev sahipliği yaptıklarını aktaran Doğan, "Bu sene yarışları düzenleneceği pistimiz değişti. Geniş bir alanda sporcularımızın daha iyi şovlar yapabileceği, daha iyi yarışabileceği bir alanda off-road yarışlarını gerçekleştireceğiz. Pistimiz ekipler tarafından denetimden geçti ve olumlu bir sonuç geldi. Bizler de bütün birimlerimizle büyük bir özveri ile çalışıyoruz." dedi.

Doğan, herkesi yarışları izlemeye davet etti.

Merkezefendi Belediye önünden Merkezefendi Offroad Pisti'ne 19 Ağustos Perşembe günü kortej geçişi ile başlayacak organizasyonda, 21 Ağustos Cumartesi günü seyircisiz olarak mukavemet (orman) etabı gerçekleştirilecek. 22 Ağustos Pazar günü de seyirci etabı ve ödül töreni yapılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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